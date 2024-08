Kakšen plin imamo v trebuhu

Težave so velikokrat neprijetne, vendar redko resne. Navzočnost plina v prebavilih je popolnoma normalna, vendar je količina pri ljudeh različna.

Nastane pri požiranju in pri razgradnji določenih hranil v črevesju. Če prehitro požiramo hrano in pijačo, še zlasti gazirano, vnašamo v želodec več zraka.

Med hrano, ki povzroča nastanek več plina, sodijo nekatera zelenjava (fižol, brokoli, zelje, brstični ohrovt, čebula, artičoke, beluši), krompir, sadje (jabolka, hruške, slive), žitarice, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves, rž), sladke pijače, mleko in mlečni izdelki, sladila (sorbitol, manitol, ksilitol). Pomagamo si lahko s spremembo v prehrani in zmanjšanim požiranjem zraka.

Zaprtje, kot najpogostejša prebavna motnja

Zdravi ljudje naj bi odvajali od trikrat na dan do enkrat na tri dni. Če je odvajanje oteženo ali manj pogosto, govorimo o zaprtju. Zaprtje ima mnogo vzrokov in dejavnikov, ki se med seboj prepletajo, zato preventivno pa tudi ko nas že pesti ta težava, upoštevajmo že napisane predloge.

Poleg njih bodimo pozorni na zdravila, ki lahko vplivajo na delovanje prebavil. Popijmo dovolj vode in napitkov z magnezijevimi solmi in se redno gibajmo. Obenem pa sledimo dnevnemu ritmu telesa in si tudi za to vzemimo dovolj časa.

Kdaj do zdravnika?

Kadar pa težave kljub dietnim ukrepom, spremembam načina življenja in primernim izdelkom vztrajajo in se ne zmanjšujejo, poiščimo zdravniško pomoč. Prav tako ne odlašajmo z obiskom pri zdravniku ob hudih bolečinah v trebuhu, novonastalem hudem zaprtju, izgubi apetita, hudem bruhanju in driski ali krvi v blatu.

Razumna skrb tudi za dobro in urejeno prebavo je torej nujno potrebna pomoč našemu telesu v njegovem večplastnem delovanju in ne nazadnje brez dobre prebave ni dobrega počutja.