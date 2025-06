Kako živeti po Franji? Spočijmo se in nadaljujmo

Čas je za nove cilje, za nove izzive. Čeprav se vsem udeleženkam Franje najbrž zdi, da ste za letos naredile na kolesu že skoraj vse, pa ne pozabite, da se je kolesarska sezona šele komaj dobro razcvetela.

To velja tudi za vse, ki se letos iz takšnih in drugačnih razlogov na to preizkušnjo niste podale. Prihaja namreč poletje in z njim cela paleta rekreativnih kolesarskih prireditev, tako tekmovalnih, če želite za zabavo preizkusiti svoje zmožnosti, kot tudi le družabnih.

Vse, ki ste se pripravljale na Maraton Franja BTC City, predvidevam, da ste na maratonu dale vse od sebe. Čutite, da ste v formi, in prav je tako.

Toda naj vas ta zagon ne zavede, saj se vam danes lahko zdi, da ste sposobne premagovati najbolj strme klance, jutri pa boste komaj sedle na kolo.

Zato je nujno, da si vzamete nekaj dni počitka, da se regenerirate. Počitek je namreč obvezni del treninga, na kar radi dostikrat pozabimo, še posebno kadar čutimo, da nam »leti«.

Če bi nadaljevale s pretiranimi treningi, predvsem če tega niste vajene, se namreč hitro lahko srečate s sindromom pretreniranosti oz. pregorelosti. In sezona se za vas lahko predčasno konča.

Pozor: znaki pretreniranosti

Kot v opozorilo naj omenim nekaj tipičnih znakov pretreniranosti: splošna utrujenost, spremembe razpoloženja z možnostjo depresije, pomanjkanje teka, pogosti glavoboli, padec imunskega sistema in ne nazadnje močno poslabšana fizična zmogljivost.

Vse te simptome lahko hitro zamenjate s kakšno blago virozo ali z občutkom pomanjkanja forme. Zato trenirate še več in vaše psihofizično stanje se samo še poslabša.

Zdi se, kot da ste se znašle sredi začaranega kroga. Pa vendar to lahko preprečite, če znate z glavo prisluhniti svojemu telesu. Verjemite mi, če se boste pravočasno odločile za počitek, boste po nekaj dneh brez kolesa »letele« z vetrom v laseh še bolj kot prej. Med počitkom pa uživajte v stvareh, ki delujejo blagodejno na vašo dušo in telo.

Kolesarke, ki ste se našle v prejš­njem odstavku, torej takoj pospravite kolo za en teden in se odpravite na kavo ali sladoled. Tiste, ki ste spočite, pa lahko začnete načrtovati kolesarsko poletje že danes.

Predvsem pa uživajte!

Da se boste laže odločile, na kakšno prireditev se podati v bližnji prihod­nosti, mogoče ne bo odveč, če se zazrete vase in pretehtate, kakšne vrste kolesarka ste. Se raje vozite po ravnini ali obožujete klance?

Rade drvite s skupino kolesarjev pri visoki hitrosti ali preprosto uživate v lagodnih in dolgih stokilometrskih vožnjah? Na koledarju dogodkov se za vsako najde nekaj.

Klancarke npr. se lahko podate na vrsto čudovitih vzponov po vsej Sloveniji, vključno s kraljema vzponov Mangartom in Krvavcem ali pa štajersko Roglo. Posebno vrednost ima tudi znameniti maraton Alpe, ki združuje tri prelepe vzpone in povezuje Gorenjsko in Štajersko.

Ker je Slovenija v splošnem precej hribovita dežela, je čiste ravnine bolj malo, se pa najdejo tudi ravninski maratoni, na primer po Barju ali na vzhodu Slovenije. Ljubiteljice hitrosti in vožnje v skupini ste razmišljale, da bi se preizkusile na kakšni rekreativni dirki? Dolgoprogašice pa oprtajte nahrbtnik in se s kolesom odpravite na morje ali proti kakšni drugi eksotični destinaciji.

Seveda lahko vse omenjene podvige dosežete tudi same zase ali s svojo kolesarsko družbo, če pa je nimate, vam je na rekreativni prireditvi ne bo manjkalo.

Število kolesark v Sloveniji sicer vztrajno narašča, toda še vedno smo v manjšini, in kjer koli se pojavimo, so nas veseli. Prav tako imate tako možnost spoznati kolesarke in kolesarje s podobnimi interesi in si ustvariti nov krog kolesarskih prijateljev. Zato kar pogumno. In ne pozabite ob tem uživati!