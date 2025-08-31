POPOLN TEDEN

Kako združiti tek, kolo in hribe za zdravje in dobro počutje

Pozno poletje je idealen čas za gibanje na prostem. Dnevi so še vedno dolgi, vreme večinoma stabilno, narava pa ponuja nešteto možnosti za rekreacijo.
Fotografija: Poletna vadba ni nujno naporna. Gre za pametno kombinacijo gibanja in počitka, uživanje v naravi ter kakovostno preživljanje prostega časa. FOTO: Jošt Gantar/sto
Poletna vadba ni nujno naporna. Gre za pametno kombinacijo gibanja in počitka, uživanje v naravi ter kakovostno preživljanje prostega časa. FOTO: Jošt Gantar/sto

Janez Kušar
31.08.2025 ob 08:53
31.08.2025 ob 09:20
Janez Kušar
31.08.2025 ob 08:53
31.08.2025 ob 09:20

Tek, kolesarjenje in hoja v hribe so tri aktivnosti, ki jih lahko z nekaj načrtovanja združimo v raznolik in zdrav rekreacijski teden ne glede na to, ali smo začetniki ali že izkušeni športni navdušenci.

Ključ do uspeha je v ravnotežju: da telesu vsak dan ponudimo drugačno obliko gibanja, se izognemo preobremenitvam in poskrbimo tudi za počitek.

Kakšen cilj si postaviti?

Preden začnemo, je dobro razmisliti, kaj želimo doseči: izboljšati kondicijo, izgubiti kak kilogram, premagati sedeči življenjski slog ali preprosto aktivno preživeti prosti čas?

Začetniki: poudarek naj bo na zmerni aktivnosti in raznolikosti. Pomembnejše je, da se gibate redno, kot da pretiravate enkrat tedensko.

Izkušeni rekreativci: lahko povečate intenzivnost in kombinirate različne vadbe.

Primer popolnega poletnega rekreacijskega tedna

  • Ponedeljek: lahek tek (20–30 minut v senci gozda) za spodbudo telesa po vikendu.
  • Torek: kolesarski izlet (60–90 minut po ravnini ali rahlo razgibanem terenu).
  • Sreda: aktiven počitek – lahkotna hoja, raztezanje ali sprehod.
  • Četrtek: tek z menjavo tempa ali krajšimi pospeški.
  • Petek: daljša kolesarska tura ali kombinacija kolesa in krajšega vzpona v hrib.
  • Sobota: pohod v hribe – izberite pot, ki ustreza vaši pripravljenosti, in uživajte v razgledih.
  • Nedelja: sprostitev – kratek sprehod, lahkotno kolesarjenje ali počitek za regeneracijo.

Ste močnejši od povprečja? Preverite, koliko bi morali dvigniti glede na svojo težo

Zakaj je kombinacija teka, kolesa in hoje v hrib tako učinkovita?

Raznolikost omogoča, da:

  • aktiviramo različne mišične skupine,
  • izboljšamo vzdržljivost,
  • zmanjšamo tveganje za poškodbe zaradi preobremenitve,
  • ohranimo motivacijo, saj se izognemo monotoniji.

Pozitivni učinki na telo in duševno zdravje

Vsaka aktivnost na prostem ne vpliva le na fizično pripravljenost, ampak tudi na počutje:

  • zmanjšuje stres,
  • izboljšuje spanec in razpoloženje,
  • krepi samozavest,
  • spodbuja druženje, saj so vse tri aktivnosti primerne tudi za vadbo v dvoje ali skupini.

Pametna rekreacija, ne pa naporen trening

Poletna vadba ni nujno naporna. Gre za pametno kombinacijo gibanja in počitka, uživanje v naravi ter kakovostno preživljanje prostega časa. Dovolj je nekaj ur tedensko – vaše telo in glava vam bosta hvaležna.

Pred začetkom vadbe se posvetujte z zdravnikom, še posebej, če imate zdravstvene težave ali dalj časa niste bili aktivni.

šport in rekreacija kolesarjenje tek pohodništvo športna rekreacija

