Kako zdravi ste v primerjavi s svojimi vrstniki

Zdravje prebivalcev Evrope, vključno s Slovenijo, razkriva mešano sliko. Po eni strani so mnogi do 30. leta starosti prepričani, da so v dobrem zdravju, po drugi pa statistike kažejo na številne izzive, kot so naraščajoča debelost, prekomerno pitje alkohola, pomanjkanje gibanja in vse pogostejše težave v duševnem zdravju.

Redno pitje alkohola še vedno predstavlja velik javnozdravstveni problem. Priporočila zdravniških organizacij svetujejo, da se zaužije manj kot 14 enot alkohola na teden, razporejenih na več dni.

Pri tem je treba upoštevati, da alkohol pri ženskem spolu deluje hitreje, z večjimi učinki pri manjših količinah. S staranjem pa se povečajo tudi tveganja, saj so starejši pogosteje na zdravilih in imajo nižjo kostno gostoto.

V Sloveniji zaradi alkohola letno umre povprečno 6,5 odraslih na 100.000 prebivalcev, kar 85 odstotkov teh smrti pa je posledica sindroma odvisnosti od alkohola. Povprečno je zaradi alkohola 131 bolnišničnih obravnav letno na 100.000 prebivalcev.

Sadje in zelenjava

Sadje in zelenjava sta ključna za zdravo življenje. Priporočilo pet porcij dnevno je še vedno veljavno, vendar ga upošteva le nekaj manj kot tretjina odraslih.

Več kot 10 odstotkov prebivalcev zaužije manj kot eno porcijo sadja ali zelenjave na dan. Stabilni podatki zadnjih dveh desetletij kažejo, da se prehranjevalne navade niso bistveno izboljšale.

V Sloveniji nezdrav način prehranjevanja pomembno prispeva k večji obolevnosti za srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo, rakom in debelostjo.

Telesna dejavnost

Telesna dejavnost je ena najbolj učinkovitih metod za ohranjanje zdravja, gibljivosti in samostojnosti v starosti. Povprečen odrasel prehodi trikrat tedensko, uro in pol se giblje zmerno intenzivno, uro pa nameni tudi težjim hišnim opravilom. Po 55. letu starosti začne količina gibanja upadati, saj se vsako leto zmanjša tudi mišična masa.

V Sloveniji so deleži telesno neaktivnih odraslih visoki, kar dodatno povečuje tveganje za kronične bolezni.

Indeks telesne mase (ITM)

Indeks telesne mase (ITM) je osnovno merilo za oceno prehranjenosti. ITM med 18,5 in 24,9 velja za zdravega. Med 25 in 29,9 se šteje za prekomerno telesno težo, nad 30 pa za debelost.

V Sloveniji je čezmerno hranjenih 58,4 odstotka odraslih, debelih pa 20,2 odstotka. Delež je višji pri moških, zlasti med 55. in 64. letom.

Še vedno kajenje

Kajenje ostaja eden najpomembnejših vzrokov prezgodnje umrljivosti. V Veliki Britaniji zaradi kajenja letno umre več kot 75.000 ljudi. V Sloveniji je kadilcev nekaj manj kot vsak peti odrasli (18,4 odstotka), pri čemer so moški bolj pogosto kadilci kot ženske.

Čeprav je delež kadilcev v zadnjih desetletjih upadel, ostaja delež nekdanjih ali trenutnih kadilcev še vedno visok. Opuščanje kajenja z ustrezno podporo in zamenjavo z manj škodljivimi alternativami, kot je elektronska cigareta, lahko znatno zmanjša zdravstvena tveganja.

Duševno zdravje

Duševno zdravje je vse bolj na preizkušnji. Dostopnost do storitev ostaja problem, število primerov depresije, anksioznosti in izgorelosti pa narašča, še posebej po pandemiji. V Sloveniji so težave z duševnim zdravjem med vodilnimi vzroki za bolniške odsotnosti in prezgodnje upokojevanje.

Zdravje posameznika je kombinacija življenjskega sloga, genetike in dostopa do zdravstvenih storitev. V primerjavi s preteklostjo se mnogi kazalniki izboljšujejo, toda debelost, kajenje, alkohol in duševne motnje ostajajo trdovratne prepreke.

Ključna ukrepa sta preventiva in zgodnje ukrepanje. Z rednim gibanjem, zdravo prehrano, omejenim pitjem alkohola, opustitvijo kajenja ter skrbjo za duševno zdravje lahko vsak posameznik pomembno prispeva k lastni kakovosti življenja.