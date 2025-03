Kako vemo, kdaj moramo kupiti nove tekaške copate

Pride težak čas slovesa, s solzami v očeh moramo to storiti: naši tekaški copati so izpustili dušo in morajo leči k večnemu počitku.

Eno izmed splošnih prepričanj je, da je treba tekaško obutev zamenjati po približno 800 kilometrih teka. Seveda pa ta številka ni popoln aksiom, odvisna je od tega, kako tečete in seveda kje to počnete.

Asfalt požira čevlje hitreje kot steza, gozdna pot ali makadam in celo tekaška steza. In copati s peno EVA v podplatu se obrabljajo hitreje od tistih, ki imajo polieuretansko sredico.

Kdaj je torej prave čas za menjavo copat? Nekoliko lahko pomaga, če se držimo treh navodil, ki smo jih izbrskali med poznavalci.

Naredite test stiskanja

Če želite ugotoviti, ali je podplat (vsa struktura sredice podplata) vaših tekaških čevljev preveč načet in ne omogoča več blaženja, potem naredite test stiskanja.

S prstom pritisnite na spodnji del podplata v smeri proti sredici podplata. Pri novih čevljih se podplat bolj usloči in pomakne proti sredici, pri starih pa manj. Če je podplat mogoče zelo malo stisniti proti sredici, to pomeni, da obutev ne ponuja več dovolj blaženja in jo je treba zamenjati.

Splošen vtis

Kakšni so videti vaši copati, če jih pogledate? Ne, ni pomembno, kako umazani so. To je nepomembno; tudi, če so na videz zanemarjeni, so lahko še vedno odlični, le vidi se, da ste jih uporabljali.

Potreben je pazljivejši pogled, nekakšen tekaški rentgen. Je petni del raztegnjen, obrabljen? Je zunanjost copata ocufana, muckasta, natrgana? Je podplat vidno obrabljen, tako, da profila ni, da je vse popolnoma gladko? Se je zgornji del copata popolnoma ulegel po vaši nogi in nima več nobene oblike? Če je odgovor na vse troje pritrdilen, potem je res čas za menjavo.

Kakšen občutek imate med tekom?

Telo vam bo najbolje povedalo, ali copati še ponujajo kaj blaženja. Če med tekom dobite neprijeten občutek ali začutite bolečino v stopalu, nogah, bokih ali v hrbtu, vse to so znaki, da vsekakor najverjetneje potrebujete novo tekaško obutev.

Znaki obrabe so lahko še drsanje noge ob notranjo podlogo čevlja in žulji na nepričakovanih in nelogičnih mestih, kar pomeni, da so se copati raztegnili, izgubili obliko in da se vaša noga v njih preprosto vozi po podplatu.

Kako podaljšati življenjsko dobo copat?

Ja, tudi to je mogoče. Nekaj nasvetov:

uporabljajte dva para: dobro je imeti dva ali tri pare copat za hojo ali tek, zato, da čevlji na vaših nogah krožijo. Ugotovili boste, da bodo veliko dlje zdržali dolge teke - ali ure dolgo hojo, če ste bolj hodec kot tekač. Teči ali hoditi, oboje je dobro, kot komu paše, nismo si vsi enaki ne po željah in ne po sposobnostih.

pravilno jih snemajte: če jih pravilno sezuvate, se pravi, da pokleknete ali se sklonite in najprej odvežete vezalke, in jih potegne z noge z roko (ne pa da obutev zbrcate s stopala ali pa da si pomagate z drugo nogo tako, da s sprednjim delom čevlja ene noge obtežite peto čevlja na drugi nogi in potem nogo na silo izvlečete), vse to bo pomagalo, da bodo čevlji z vam dolgo in srečno živeli.

uporabljate copate zgolj za vadbo: če nosite tekaško obutev tudi doma, okoli hiše ali celo hodite tako obuti naokoli v vsakdanjem življenju, potem se bo obutev obrabila veliko prej. Imejte tekaške copate zgolj za vadbo teka ali namensko športno hojo. Tekaški copat tudi ni za v fitnes ali za kolesarjenje ali planinarjenje.

Kaj se s copati dogaja v nebesih?

Ne skrbite. Kljub temu da veste, da jim niti Muca Copatarica, ne more pomagati. Ko vaši copati ležejo k počitku, ni vsega konec.

Copati po slovesu odidejo v copatna nebesa, njih tečejo zadovoljni angelčki copatniki, vendar vas opozarjamo, da imajo najraje take copate, ki jim po težkem slovesu in zadnjem pozdravu s spominskim govorom namenite recikliranje. To pomeni, da pazite, kam jih odvržete.

Če želite, da se copati reinkarnirajo, jih položite v pravi zabojnik. Morda ne bodo šli prav v druge copate, morda bo nastalo iz njih kaj drugega koristnega.

Še en dokaz, kako vsestransko koristen je tek.