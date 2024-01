Kako vemo, da imamo zamaščena jetra

Zamaščenost jeter, znana tudi kot jetrna steatoza, je stanje, pri katerem se maščoba kopiči v jetrih.

Prvi znaki zamaščenih jeter se običajno razvijejo postopoma in morda ne povzročajo očitnih simptomov v zgodnjih fazah.

Med zgodnjimi simptomi in znaki zamaščenih jeter lahko najdemo:

Utrujenost: Povečana količina maščobe v jetrih lahko povzroči utrujenost in splošno šibkost.

Bolečine v zgornjem delu trebuha: Občasne ali stalne bolečine v zgornjem delu trebuha so lahko zgodnji znak zamaščenih jeter.

Povečana jetra (hepatomegalija): Zamaščenost jeter lahko povzroči povečanje velikosti jeter, kar lahko zdravnik zazna med pregledom trebuha.

Izguba teže: Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavi nehotena izguba telesne mase.

Slabost in nelagodje v trebuhu: Občutek slabosti ali nelagodja v trebuhu, še posebej po obrokih, je lahko značilen simptom.

Povečanje ravni jetrnih encimov v krvi: Zamaščenost jeter lahko povzroči povečanje ravni jetrnih encimov, kar lahko zdravnik ugotovi med preiskavami krvi.

Slabša toleranca do ogljikovih hidratov in inzulinska rezistenca: Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavi poslabšana toleranca do ogljikovih hidratov, kar lahko vodi v inzulinsko rezistenco.

Povečana koncentracija trigliceridov v krvi: Zamaščenost jeter je pogosto povezana s povečanimi ravni trigliceridov v krvi.

Pomembno je opozoriti, da se lahko zamaščenost jeter razvije tudi brez očitnih simptomov. V nekaterih primerih se odkrije naključno med rutinskimi preiskavami krvi ali med ultrazvokom trebuha.

Če sumite, da imate težave z jetri ali če opazite katerega od zgoraj navedenih simptomov, se posvetujte s svojim zdravnikom za nadaljnjo oceno in diagnozo.