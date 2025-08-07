DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA

Kako ustaviti čustveni tornado in znova najti notranji mir

Nihanja razpoloženja so lahko izčrpavajoča, a niso nepremostljiva ovira.
Fotografija: Dolgotrajen psihični pritisk zaradi službe, medosebnih odnosov ali življenjskih prelomnic lahko povzroči občutke napetosti, jeze ali žalosti. FOTO: Getty Images
Dolgotrajen psihični pritisk zaradi službe, medosebnih odnosov ali življenjskih prelomnic lahko povzroči občutke napetosti, jeze ali žalosti. FOTO: Getty Images

Janez Kušar
07.08.2025 ob 09:35
Janez Kušar
Se vam pogosto zgodi, da se iz nasmejanega obraza v nekaj trenutkih prelevite v žalostnega ali jeznega? Niste edini.

Hitre spremembe razpoloženja so pogost pojav, ki lahko močno vpliva na kakovost našega vsakdana.

Razumevanje vzrokov in uvajanje učinkovitih strategij za obvladovanje čustvenih nihanj je ključno za ohranjanje duševnega zdravja in notranjega ravnovesja.

Zakaj prihaja do hitrih sprememb razpoloženja?

Razpoloženje se lahko spreminja iz številnih razlogov, tako fizioloških kot psiholoških. Med najpogostejšimi vzroki za nenadne čustvene preobrate so:

Hormonske spremembe

Nihanja hormonov med menstruacijskim ciklom, nosečnostjo ali menopavzo pogosto vplivajo na čustveno stabilnost. Tudi pri moških lahko pride do hormonskih neravnovesij, ki vplivajo na razpoloženje.

Stres

Dolgotrajen psihični pritisk zaradi službe, medosebnih odnosov ali življenjskih prelomnic lahko povzroči občutke napetosti, jeze ali žalosti.

Nezdrav življenjski slog

Pomanjkanje spanja, neuravnotežena prehrana, premalo gibanja ter prekomerno uživanje alkohola ali kofeina pomembno vplivajo na razpoloženje.

Duševne motnje

Stanja, kot so depresija, anksioznost ali bipolarna motnja, pogosto povzročajo intenzivna in nenadna čustvena nihanja, ki jih posameznik težko nadzoruje.

Kako obvladovati nihanja razpoloženja?

Čeprav popolnega nadzora nad čustvi ni mogoče doseči, obstajajo učinkovite strategije, ki pripomorejo k večji čustveni stabilnosti:

Redna telesna aktivnost

Gibanje spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov sreče, ki izboljšujejo razpoloženje in zmanjšujejo raven stresa.

Uravnotežena prehrana

Zdrava, raznolika prehrana, bogata z vitamini, minerali in zdravimi maščobami, pozitivno vpliva na delovanje možganov in čustveno ravnovesje.

Kvaliteten spanec

Dober spanec omogoča regeneracijo telesa in uma. Pomanjkanje spanja dokazano vodi v večjo razdražljivost in čustveno nestabilnost.

Tehnike sproščanja

Meditacija, joga, čuječnost in dihalne vaje pomagajo pri umiritvi živčnega sistema in zmanjšujejo intenzivnost čustvenih odzivov.

Kakšna je švedska dieta, ki je obnorela svet? Prepovedana so le štiri živila

Strokovna pomoč

Če čustvena nihanja vplivajo na vsakdanje življenje, je smiselno poiskati pomoč psihologa, psihoterapevta ali drugega strokovnjaka za duševno zdravje.

Kdaj je čas za pomoč?

Nihanja razpoloženja so običajen del človeškega izkustva, vendar obstajajo znaki, ki kažejo na potrebo po strokovni podpori:

  • Močna in pogosta čustvena nihanja brez očitnega razloga.
  • Dolgotrajni občutki žalosti, tesnobe, jeze ali praznine.
  • Težave pri opravljanju vsakodnevnih nalog zaradi čustvene nestabilnosti.

Čustveno ravnovesje je mogoče graditi

Nihanja razpoloženja so lahko izčrpavajoča, a niso nepremostljiva ovira. Z zdravim življenjskim slogom, rednim gibanjem, tehnikami sproščanja in po potrebi strokovno pomočjo lahko znatno izboljšamo svojo čustveno odpornost in kakovost življenja.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

