  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje
    Enigmatika

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    SPREJMIMO STARANJE

    Kako sprejeti staranje in premagati strah pred leti

    V družbi, ki pogosto poveličuje mladost, staranje sproža občutke strahu pred izgubo pomembnosti, privlačnosti in vitalnosti.
    Geraskofobija se pogosto prepleta z drugimi strahovi, na primer s tanatofobijo (strah pred smrtjo), pa tudi z anksioznimi motnjami in depresijo. FOTO: Getty Images/istockphoto
    Geraskofobija se pogosto prepleta z drugimi strahovi, na primer s tanatofobijo (strah pred smrtjo), pa tudi z anksioznimi motnjami in depresijo. FOTO: Getty Images/istockphoto
    Miroslav Cvjetičanin
     29. 9. 2025 | 11:00
    4:05
    A+A-

    Raziskava med odraslimi, starimi od 50 do 65 let, je pokazala, da se skoraj polovica ljudi boji staranja, dve tretjini pa skrbi, ali bodo znali uživati v življenju tudi v poznejših letih.

    Več kot polovica vprašanih je izrazila strah, da jih bodo drugi zaradi starosti obravnavali kot manj sposobne.

    Pozitivni vidiki staranja pogosto ostajajo v senci predsodkov. Ti izvirajo iz družbenih stereotipov, medijskih podob in celo vsakdanjih izkušenj, kjer so starejši prezrti ali obravnavani pokroviteljsko.

    Družba z izdelki proti staranju in simboli, kot je cestni znak s sključenim človekom in palico, pogosto nehote ohranja predstavo, da je starost nekaj negativnega.

    Geraskofobija ali gerantofobija – ko strah pred staranjem postane fobija

    Beseda izvira iz grščine (gerasko – staram se, phobos – strah). Ljudje, ki trpijo za geraskofobijo, doživljajo intenzivno tesnobo ob misli na staranje, na telesne spremembe, ki jih to prinaša, ali na socialne posledice, kot so osamljenost, manjša veljava v družbi ali zmanjšana sposobnost.

    Geraskofobija se pogosto prepleta z drugimi strahovi, na primer s tanatofobijo (strah pred smrtjo), pa tudi z anksioznimi motnjami in depresijo.

    Simptomi so močna tesnoba ob pogovoru ali misli na staranje, izogibanje starejšim ljudem ali temam, povezanim s starostjo, pretirana skrb za mladosten videz (npr. obsesivna uporaba kozmetike, estetskih posegov), občutek brezupa ob zaznavanju telesnih sprememb, telesni znaki anksioznosti (pospešeno bitje srca, znojenje, napadi panike).

    Možni vzroki

    Geraskofobija se lahko razvije zaradi kombinacije dejavnikov:

    • Družbeni pritiski – poveličevanje mladosti in lepote, starost pa kot nekaj negativnega.
    • Osebne izkušnje – travmatične izkušnje s staranjem bližnjih ali boleznimi.
    • Psihološki dejavniki – tesnobna osebnost, nagnjenost k perfekcionizmu in strahu pred izgubo nadzora.

    Kako spremeniti odnos do staranja?

    Strokovnjaki predlagajo nekaj korakov, s katerimi lahko premagamo strah pred staranjem in proces življenja v poznejših letih sprejmemo z več radovednosti in veselja:

    • Prepoznajte vzorce – opozorite, kadar so starejši zapostavljeni ali preslišani, na primer v pogovoru z zdravstvenim osebjem.
    • Ostanite telesno dejavni – redna telesna aktivnost, tudi v obliki enostavnih vaj doma, pomaga ohranjati moč, gibljivost in dobro počutje.
    • Izberite okolje, ki vam ustreza – za nekatere je to življenje v mestu zaradi boljše infrastrukture, za druge mir podeželja; pomembno je, da vam nudi kakovost življenja.
    • Odprite se pogovoru – delite svoje skrbi s prijatelji, družino ali v podpornih skupinah, saj to zmanjšuje občutek izolacije.
    • Osredotočite se na pozitivne plati – prosti čas lahko izkoristite za prostovoljstvo, kulturne dejavnosti ali preprosto za druženje z vnuki.
    • Negujte hobije in interese – šport, umetnost, glasba, gledališče ali branje so dejavnosti, ki bogatijo vsakdan in dajejo občutek smisla.
    • Ohranjajte stike – prijateljstva in kakovostni odnosi z bližnjimi so ključ do zadovoljstva v starosti.
    • Krepite telo – staranje lahko oslabi mišice, zato so koristne preproste vaje za roke, ramena in hrbet.
    • Iščite navdihujoče vzornike – primeri starejših, ki uspešno premagujejo izzive in živijo polno življenje, dokazujejo, da so pozna leta lahko aktivna in ustvarjalna.
    • Učite se novih stvari – nova znanja in izkušnje prinašajo priložnost za osebno rast ter družbeno povezanost.

    Staranje kot priložnost

    Sprejemanje staranja ne pomeni sprijaznjenja z izgubo, temveč priložnost za novo poglavje življenja. Staranje lahko prinese svobodo, čas za osebne interese, globlje odnose in občutek izpolnjenosti. Ključno je, da se ne ujamemo v negativne predstave družbe, temveč sami soustvarimo pozitivno izkušnjo lastnih let.

    Več iz teme

    staranjestarostdolgo življenjemladoststrah pred staranjem
    ZADNJE NOVICE
    12:45
    Novice  |  Slovenija
    DRUŠTVO UPOKOJENCEV LENDAVA

    Priznana učiteljica Rozalija je dobra gozdna vila iz Lendave

    Društvo upokojencev Lendava se ukvarja tudi z zeliščarstvom. Njihova mentorica je priznana učiteljica Rozalija Vajdič.
    Jože Žerdin29. 9. 2025 | 12:45
    12:44
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    BUČE

    Ta sorta jesenskih buč je daleč najbolj zdrava (vsebuje največ antioksidantov)

    Čeprav so vse jesenske buče polne dragocenih hranilnih snovi, je ena sorta še posebej zdrava. K sreči je pri nas na voljo praktično povsod.
    Barbara Kotnik29. 9. 2025 | 12:44
    12:21
    Bulvar  |  Domači trači
    NOV ALBU,M

    Partner Eve Irgl odpotoval v tujino in razkril delček iz svojega življenja

    Davor Božič projekt opisuje kot »zdravilen in angelski«.
    29. 9. 2025 | 12:21
    12:15
    Novice  |  Slovenija
    VREME

    Prihaja občutna ohladitev, je na vidiku že prvi sneg? Imamo odgovor Gregorčiča

    Pripravite topla oblačila.
    29. 9. 2025 | 12:15
    12:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVETI

    Slovenski avtomobilski trg 2025 med tradicijo in elektrifikacijo

    Slovenski avtomobilski trg doživlja zanimive čase. V zadnjih letih je opazno stalno naraščanje zanimanja za električna in hibridna vozila, pri čemer ostajajo rabljena vozila najbolj priljubljena izbira med slovenskimi vozniki.
    Promo Slovenske novice29. 9. 2025 | 12:12
    12:05
    Kronika  |  Doma
    KAJ SE DOGAJA?

    Novo streljanje v romskem naselju: policija našla devet tulcev, storilec na begu

    Zagrožena je kazen do pet let zapora.
    29. 9. 2025 | 12:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Šport

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
    Promo
    Šport  |  Timeout
    INTERVJU

    »Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    23. 9. 2025 | 13:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč na domu

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Dobra novica: lažja pot do stanovanjskega kredita

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
    Promo
    Ona  |  Stil
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
    PromoPhoto
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    RECEPT

    Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    24. 9. 2025 | 15:31
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Zaklenite ceno in pozabite na neprijetna presenečenja

    Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
    22. 9. 2025 | 07:55
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    OPREMA DOMA

    Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

    Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
    29. 9. 2025 | 10:12
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    25. 9. 2025 | 11:01
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    29. 9. 2025 | 09:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI UPI

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    26. 9. 2025 | 09:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    26. 9. 2025 | 14:49
    Promo
    Ona  |  Stil
    TRETJA GENERACIJA

    »Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    24. 9. 2025 | 10:33
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Plemenite kovine

    Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč starejšim

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Telefonija

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
    Promo
    Novice  |  Svet
    Energetika

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODNI VIRI

    Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

    Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
    29. 9. 2025 | 09:16
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    PromoPhoto
    Ona  |  Stil
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    22. 9. 2025 | 08:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

    Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    26. 9. 2025 | 13:17
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Od Kitajske do vodikove doline

    »Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki