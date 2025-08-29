Kako snus in fuge tiho uničujejo zdravje

Nikotinske in kofeinske vrečke postajajo vse bolj priljubljene med mladimi. Prodajajo se kot diskretna in na videz varna alternativa cigaretam ali kavi, a strokovnjaki opozarjajo, da gre za tiho grožnjo zdravju.

Vrečke se običajno namestijo pod zgornjo ustnico, kjer se nikotin ali kofein absorbira neposredno skozi ustno sluznico. Tako snovi hitro vstopijo v krvni obtok, kar pomeni skoraj takojšnje delovanje – nikotin, povzroča sprostitev, kofein pa dodaten zagon energije.

Kljub odsotnosti dima to ne pomeni, da so izdelki neškodljivi. Dolgotrajen stik s sluznico lahko povzroči draženje, rdečico, pekoč občutek in celo razjede. Pri nikotinskih vrečkah so opažene tudi bele lezije, ki so lahko predrakave spremembe. Še resnejša posledica je umikanje dlesni, kar povečuje občutljivost zob in tveganje za karies.

Negativen vpliv na ustno zdravje

Uporaba vrečk poruši naravno bakterijsko ravnovesje v ustih, kar spodbuja razvoj parodontalnih bolezni. Zaradi spremenjenega okolja v ustni votlini se upočasni tudi celjenje ran, kar dodatno obremenjuje sluznico.

Podobne težave povzročajo tudi kofeinske vrečke, čeprav so novejši izdelek in manj raziskane. Povezujejo jih s suhostjo ust, spremembo pH-vrednosti in večjim tveganjem za karies ter glivične okužbe.

Visoke doze in nevarnost zasvojenosti

Ena sama vrečka lahko vsebuje tudi do 200 mg aktivne snovi – kar je primerljivo s polovico škatlice cigaret ali dvema močnima espresoma. Pri mladih, katerih telo še ni razvilo tolerance, lahko to povzroči akutno zastrupitev, vrtoglavico, slabost ali celo izgubo zavesti.

Največja nevarnost pa je v občutku varnosti, saj se ti izdelki tržijo kot “bolj zdrava izbira”. To vodi v pretirano in nenadzorovano uporabo, pri čemer se tveganje za zasvojenosti znatno poveča.

Med mladimi se za vrečke uporabljajo različni izrazi: fuge – najbolj razširjen slengovski izraz,

beli snus – poimenovanje za nikotinske vrečke brez tobaka, imena znamk – npr. Zyn, Sibirke, Killa, Pablo, ki so postala sopomenke za sam izdelek. Poimenovanja razkrivajo, da se izdelki hitro širijo po družbenih omrežjih in med mladimi krožijo kot »moderen« trend, pri čemer se pogosto izgublja zavedanje o njihovih tveganjih.

Brez regulacije in opozoril

V Sloveniji je ponudba tovrstnih vrečk vse bolj dostopna, jasne zakonske regulative pa praktično ni. Prav tako manjka javna razprava in osveščanje o tveganjih. Zaradi diskretne uporabe pogosto ostajajo neopažene tudi pri mlajših uporabnikih, ki jih starši in učitelji težje zaznajo.

Čeprav se nikotinske in kofeinske vrečke zdijo privlačne zaradi diskretne uporabe, obstajajo varnejši načini za dvig energije in obvladovanje zasvojenosti. FOTO: Getty Images

Snus ali fuge – v čem je razlika?

Snus je tradicionalni izdelek iz mletega tobaka, ki se v majhnih vrečkah vstavi pod ustnico. Vsebuje tobak in številne rakotvorne snovi. Prodaja snusa je v EU prepovedana (dovoljena le na Švedskem).

Fuge (nikotinske vrečke): novejši izdelek brez tobaka, a z dodanim nikotinom. Vsebujejo še arome, sladila in polnila. Na voljo so v trafikah in na spletu, saj zakonodaja še ni jasno urejena.

Čeprav fuge ne vsebujejo tobaka, to ne pomeni, da so varne. Povzročajo draženje sluznice, umikanje dlesni, povečano tveganje za karies in predvsem – hitro zasvojenost z nikotinom.

Varnejše alternative

Čeprav se nikotinske in kofeinske vrečke zdijo privlačne zaradi diskretne uporabe, obstajajo varnejši načini za dvig energije in obvladovanje zasvojenosti.

Namesto nikotinskih vrečk:

nikotinski obliži, pršila ali žvečilni gumiji (uradno registrirana pomoč pri odvajanju od kajenja),

breznikotinske e-cigarete kot prehodna izbira,

žvečenje brezsladkornih žvečilnih gumijev ali pitje vode za obvladovanje želje po nikotinu.

Namesto kofeinskih vrečk:

skodelica kave ali čaja, ki vsebujeta tudi polifenole,

naravni rastlinski stimulansi, kot sta guarana in yerba mate,

oreščki, temna čokolada ali sadje kot hitra prehranska energija,

kratek sprehod, hidracija ali dihalne vaje za osvežitev.

Ključna razlika: varnejše alternative so regulirane, preverjene in dolgoročno manj škodljive za zdravje.