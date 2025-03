Kako smo lahko zadeti od teka

Tekaška vznesenost, morda bolje tekaška zadetost, je izraz, ki je večini tekačev dobro znan - bodisi iz lastnih izkušenj bodisi vsaj iz pripovedovanj tekajočih.

Evolucija je zagotovila, da - ko gre za dolge in naporne teke - kemična tovarna v tekačevih možganih lastniku telesa zagotavlja močne protibolečinske tablete, s katerimi med tekom pozabi na bolečino. Telesne protibolečinske tablete, podobne tistim z morfijem, se po potrebi enakomerno sprostijo v kri, tako kot bi jih naenkrat vanjo posrkala črpalka.

Vendar pa ta proizvodnja endorfinov lahko ustvari pravi nalet nadnaravne evforije - tekaško zadetost. To je ekstatično - o tem ni nobenega vprašanja - toda takšno stanje lahko običajno dosežemo le z velikim naporom, in ni nujno zdravo.

Zelo zanimiv zapis smo našli v knjigi Medical Running, ki jo je objavil Christian Larsen, ustanovitelj Spiral Dynamics, kjer opisuje tekača, ki vadi v pretočnem načinu kot zaželeni in nežnejši alternativi tekaški zadetosti.

Vsi in vse v toku

Drugo, kar se lahko zgodi tekaču, je tekaška pretočnost - kar bi lahko opisali tudi, kot prepustiti se toku teka. Takšen tok je stanje popolne duševne absorbcije. To lahko dosežemo s športnimi aktivnostmi, s povsem intelektualnimi dejavnostmi ali kombinacijo obojega.

V stanju takšnega pretoka možgani delujejo drugače kot normalno: možganski valovi se upočasnijo - od običajne beta aktivnosti do počasnejših alfa valov. Alfa valove spremljata meditacija in ustvarjalno sanjarjenje.

Včasih se možganski valovi še bolj upočasnijo, vse do theta valov, ki se pojavijo, tik preden zaspimo, in v fazi sanj. Theta valovi omogočajo dostop do razširjenih stanj zavesti onkraj običajne, vsakodnevne zavesti.

Še več, določena področja možganov so v mirovanju, druga pa aktivirana. Tista področja, ki so specializirana za samo opazovanje, samoocenjevanje in samokritiko, so izklopljena. Končno, mir! V zameno se vključijo druga področja, ki se nanašajo na ustvarjalnost.

Pretočni trening ni vadba za večjo uspešnost

Nevrokemija pretočnega treninga, nekakšne pretočnosti v glavi, povzroča subtilno uravnotežen preplet različnih nevrotransmiterjev v možganih. Pretočni trening ni trening za uspešnost. Cilj in metodologija se razlikujeta.

Med treningom, s katerim hočete zelo povečati tekaško zmogljivost, imate v mislih superkompenzacijo in povečanje uspešnosti - zato morajo biti vadbeni dražljaji in obdobja regeneracije ustrezno intenzivni, spremenljivi in ​​dobro strukturirani.

V nasprotju s tem se pretočni trening osredotoča na super um. Poudarek ni na izboljšanju zmogljivosti, temveč na širjenju zavesti! Pretočni trening je odlična stvar. To sproži vprašanje, kako lahko dosežemo stanje pretoka med tekom? Pretočni trening tekača odlikuje pet glavnih lastnosti:

Spiralno gibanje in ritem valovanja

Človeško telo je genialen strok - je visokotehnološki biološki instrument. Kar se zdi na prvi pogled nekakšen preklopljiv, raztezen tekaški stroj na dveh nogah, je v resnici mojstrovina evolucijske biologije: prepletanje diha in gibanja se zbližuje z nasprotno lateralno koordinacijo gibanja in ritmičnimi valovi dihanja.

Tekaški trening vas popelje na vznemirljivo pot odkrivanja v lastnem telesu, katerega osnovno gibanje je lahen tek.

Trening lahkotnosti in trening fascije

Ključno vprašanje našega stila teka je: ali vodite korak navzgor ali navzdol? Slog teka navzdol poudarja pristanek, naša teža se spušča na tla s silo gravitacije. Korak navzgor pa je navdušen slog teka, poudarja potisk, lahkotnost, s katero se začne faza leta v tekaškem koraku.

Trening fascije opisuje športne aktivnosti in gibalne vaje, ki poskušajo izboljšati funkcionalne lastnosti mišičnih vezivnih tkiv v človeškem telesu, na primer kite, ligamente, sklepne in mišične ovojnice. Ta tkiva se imenujejo tudi fascije, ki v celostnem telesnem omrežju sodelujejo za prenos sile in se odzivajo na vadbene dražljaje.

Dihanje

V starodavni Indiji so himalajski jogiji že poznali prednosti varčnega dihanja. Potopljeni v globoko meditacijo so upočasnili dihanje na en do dva vdiha na minuto - pri tem se zmanjšala vsebnost kisika v krvi in ​​se povečala raven ogljikovega dioksida.

Povišanje CO2 v krvi je bilo namenoma in sistematično uporabljeno za sprožitev razširjenih stanj zavesti. Podobno je pri tekanju. Trik je, da se prebijete s čim manj zraka.

Sinhronizacija diha in gibanja

Pretočni trening tekača je dosežena s sinhronizacijo. Naše gibanje, dihanje in srčni utrip morajo imeti enak ritem. Morajo se harmonično zlivati, ​​si ne nasprotovati in pretirano nihati drug proti drugemu.

Za ponazoritev: če tečemo pri hitri kadenci s 160 koraki na minuto, srce bije v istem ritmu, dih je štirikrat počasnejši in možgani valovijo štirikrat hitreje - in vse se odlično sinhronizira, uravnoteži, poveže.

Poravnajte svoje misli in občutke

Občutki so - ob sinhronizaciji telesnih ritmov - morda najpomembnejše sestavine v izkušnji pretočnega treninga. Takšen tok zahteva pozitivna čustva. In obratno: negativni občutki bodo negativno vplivali na vaše napore.

Zato je najbolje, če pri tekaškem treningu dosežete, da je vaše prevladujoče razpoloženje pozitivno. Ko izvajate regeneracijski tek v pretočnem treningu, sprostite svojo zavest, dovolite si, da ste v sebi mirni in mirno vstopite v tišino.

Vaši možganski valovi se vam bodo za to zahvalili.