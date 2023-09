Kako škodljiva je lahko savna

Vročinski trening, bolje, dodatna, v vadbo vključena vročina je – tako splošno prepričanje – lahko močan dodatek k treningu, vendar pa novejše raziskave vsebujejo tudi nekaj svarilnih tonov. Recimo znanstveni članek o savnanju in okrevanju po vadbi.

Zapisano v International Journal of Sports Physiology and Performance lahko razumemo predvsem kot prispodobo o športni znanosti, o večnem iskanju novega roba, za katerim je morda napredek. Ali pa skrita past, seveda.

Torej: vročina v športni znanosti? Njene možne koristi so različne. Za športnike je že dolgo znano, da nekaj tednov izpostavljenosti toploti, pa naj gre za trening v vročini, vsakdanje življenje v vročem prostoru ali pa savnanje ali vročo kopel po treningu, pripomore, da se telo ustrezneje pripravi na športno delovanje, ko je na tekmovanju vroče.

Vendar pa se znanost v športu nenehno sprašuje, kaj je najbolje, torej kaj športnikom zares pomaga – pa tudi, kaj jim škodi. V zadnjem času je bilo mogoče prisluhniti nekaterim navdušujočim mnenjem, da lahko toplotni protokoli omogočajo zelo želene prilagoditve v telesu, kot je povečan volumen plazme, kar povečuje našo vzdržljivost tudi v normalnih in hladnih pogojih.

Pojavljajo se tudi namigi, da lahko izpostavljenost toploti blagodejno vpliva na stresne hormone, na krvni obtok, na povečano imunost in, če se pošalimo, na skoraj vse, česar se lahko domislite.

Ko se začne govoriti o takih čudežih, so seveda najbolj dobrodošle povratne informacije, bolje, reakcije. Eno od mnenj, ki nas spuščajo na realnejša tla, je, da vročina v resnici ne omogoča vseh čudovitih prednosti, ki smo jih našteli.

Prispevek, objavljen v International Journal of Sports Physiology and Performance naredi še korak dlje: izpostavljenost savnanju po vadbi lahko škodi okrevanju po naporu in posledično nadaljnjemu delovanju telesa.

Govor je o novi študiji, ki je nastala v raziskovalni skupini pod vodstvom Sabrine Skorksi s sarlandske univerze (Universität des Saarlande) v Nemčiji, sodelovali so tudi z raziskovalci z univerze Johannes-Gutenberg in bochumske univeze (Universität Ruhr Bochum).

Znanstveniki so izbrali 20 plavalcev in triatloncev, ki so tekmovalci na državni ravni ali na še višjem nivoju.

Športniki so sodelovali v protokolu, sestavljenem iz dveh delov. Popoldne prvega dne so opravili plavalni preizkus zmogljivosti, 4 x 50 metrov v svoji plavalni tehniki, z vsega 30 sekundami počitka – nato pa so nadaljevali z redno naporno vadbo, ki ji je sledil eden od dveh obnovitvenih protokolov.

Naslednje jutro so spet opravili opisanih 4 x 50 metrov plavanja.

Ta dvodnevni protokol so izvedli dvakrat, v naključnem vrstnem redu, enkrat s savno po treningu, drugič pa s placebom.

Savnanje je bilo dolgo 3 x 8 minut pri temperaturi 80 do 85 stopinj Celzija in ob desetodstotni vlažnosti s petminutnimi odmori med savnanji, pri sobni temperaturi.

Placebo način je pomenil pasivno, 35 minut dolgo sedenje, med katerim so športniki na telo nanašali posebno olje za obnovitev (ki je bilo v resnici navadno masažno olje).

Plavalci so nato zjutraj, po sedenju in uporabi obnovitvenega olja, v povprečju plavali 0,7 odstotka hitreje, tisti, ki so se savnali, pa so zjutraj plavali 1,7 odstotka počasneje.

Na koncu je sklenjeno

Statistično pomembna razlika se je pokazala v tem, kako hitro so preplavali prvo 50-metrsko ponovitev. Skupna raven stresa, kot so športniki poročali v psihološkem vprašalniku pred vadbo, je bila tudi zjutraj po savnanju nekoliko višja v primerjavi z jutrom po placebu, kar kaže, da so se po savnanju počutili nekoliko manj spočite.

V članku je dolga razprava o tem, zakaj bi lahko imela savna negativne učinke, vključno z obremenitvijo krvo-žilnega sistema, z aktivacijo simpatičnega živčnega sistema, nevrohormonalnim stresom, ki se kaže kot sproščanje kortizola, in tako naprej.

Sklep? Težko ga je ubesediti. Osnovna misel je povzeta kot mnenje, da raziskovalci ne vedo, zakaj se to zgodi, čeprav verjetno velja izključiti možnost dehidracije, saj so bolj utrujeni preiskovanci med savnanjem morali popiti 1,5 litra vode in še isto količino v naslednjih dveh urah.

Zelo površno vzeto lahko domnevamo, da sedenje v zelo vroči savni povzroča fiziološki stres in zato ni presenetljivo, da ta dodatni stres utegne motiti okrevanje po stresu, ki nastane med vadbo.

Stres, ki ga povzroča vročina, ni neki nesrečen stranski učinek. In prav to je poanta toplotnega treninga: dodajanje določene vrste stresa, da ta sproži prilagoditve v telesu. To, da lahko ta stres doživite med ležanjem v savni, še ne pomeni, da je brez stranskega učinka. Seveda to ne pomeni, da so savne ali vročina na splošno slabe prakse.

Ne, to preprosto pomeni, da dodajanje toplote poveča vašo obremenitev med vadbo, razen če jo upočasnite ali zmanjšate njen obseg.