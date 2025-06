Kako shujšati brez diete. Je to sploh mogoče?

Samo sami lahko spremenimo svoje življenje, nihče ga ne more spremeniti namesto nas. Res je, kajne?

Za povečanje telesne mase lahko krivite svojega trenerja, dietetika ali celo družino in prijatelje. Toda navsezadnje morate sami prevzeti nadzor nad svojim življenjem.

Če se ne držite načrta prehrane in vadbe, tudi najboljši trenerji in dietetiki ne morejo storiti ničesar.

To ni dieta, ampak sprememba življenjskega sloga

Veliko ljudi se sprašuje, katero dieto uporabiti. Pravzaprav ni treba slediti nobenemu dietnemu načrtu. Potrebujete le zdrav način življenja. In to je najboljši način za hujšanje, zdravo življenje, ohranjanje mladosti in večjo učinkovitost.

Zdrav življenjski slog velja uvajati postopoma, tako da bo prehod potekal gladko. To bo kmalu postalo navada in se v določenem obdobju preoblikovalo v zdrav način življenja.

Včasih se zdi naravno hujšanje v primerjavi z drugimi metodami nemogoče, zlasti ko izgubite motivacijo, vendar to ni nujno. Če upoštevate nekaj različnih strategij, lahko učinkovito shujšate, ne da bi vas mikale kakršnekoli modne diete.

O njih smo na Poletu v več kot dveh desetletjih veliko pisali strokovno, za razliko od tistih, ki jih v Sloveniji predstavljajo kot raketno znanost.

Že mogoče, a te rakete naj bi letele brez goriva. Ne gre. Znanost ima svoja pravila, prav tako kot izguba telesne mase.

Obstaja več načinov za naravno hujšanje. Kljub temu se je veliko takšnih načrtov težko težko držati, zlasti na daljši rok. Težava je, ko sicer hujšamo, a se ob tem počutimo nezadovoljni ali lačni.

Načrt hujšanja je lahko preprost: hrana z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, uživanje polnovrednih živil in zdrav življenjski slog. Torej, če želimo izgubiti del telesne mase, zmanjšati apetit in hkrati izboljšati zdravje presnove, kaj storiti, na naraven način.

Uspeh je sestavljen iz majhnih naporov

Dober spanec. Spanec je boljši kot žganec, je nekoč zapisal Poletov zdravnik dr. Žiga Hladnik. Slab spanec je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za pridobivanje telesne mase. Spanec je bistvenega pomena za uravnavanje telesne mase.

Vadba, gibanje po športno. Vadba je odlično orodje za hujšanje. Zlasti dvigovanje uteži ima številne velike prednosti. Z dvigovanjem uteži boste pokurili veliko kalorij in preprečili, da bi se metabolizem upočasnil, kar se sicer pri hujšanju pogosto zgodi.

Dvigovanje uteži vsaj trikrat na teden, to je to, in to lahko počnete tudi doma. Začetniki za pomoč prosite izobraženega trenerja, z vsemi novimi načrti vadbe pa naj bo seznanjen tudi vaš zdravnik.

Kardio vadba, ta je med Slovenci najbolj priljubljena, je odlična alternativa vadbi z utežmi. Tek, kolesarjenje, tek, hoja ali plavanje so koristni za hujšanje in zdravje na splošno.

Mešanica obojega pa je zadetek na loteriji!

Nič več sladkih pijač in sadnih sokov. Zato,ker so oboji polni praznih kalorij, ki škodijo telesu. Uživanje sladkih pijač in sadnih sokov lahko zelo ovira hujšanje.

Vodo pred obroki. Pitje vode pred obroki zmanjša vnos kalorij in je lahko zelo učinkovito pri hujšanju. Voda je v resnici najcenejši prehrambni dodatek, da ne rečemo hranilo.

Čas za grižljaje. Hitro prehranjevanje lahko sčasoma poveča telesno maso. Počasno prehranjevanje pa krepi hormone, ki zmanjšujejo telesno maso - in tako boste tudi bolj zadovoljni.

Dobra hrana pomeni dobro počutje

Manj rafiniranih ogljikovih hidratov. Uživanje manj ogljikovih hidratov, sladkorjev in škroba je preprost način za naravno hujšanje. To lahko dosežete tako, da rafinirane ogljikove hidrate nadomestite s polnozrnatimi.

Z dieto z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov se zmanjša lakota, kar pomeni, da boste na splošno pojedli manj kalorij. Pri dieti z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov boste namesto ogljikovih hidratov za energijo kurili shranjene maščobe.

Uživanje bolj kompleksnih ogljikovih hidratov, kot so polnozrnata žita, in manj kalorij, bo pomagalo počasneje prebavljati hrano, saj boste zaužili več vlaknin. Z uživanjem več vlaknin se boste počutili polne in zadovoljne.

A vsak čudež ima tudi senco. Čeprav je lahko dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov odlična možnost za hujšanje, znanstveniki še vedno raziskujejo njene dolgoročne učinke.

Zadostna količina beljakovin. Uživanje priporočene količine beljakovin je koristno za ohranjanje zdravja in mišične mase med hujšanjem. Uživanje ustrezne količine beljakovin izboljša apetit, telesno maso in kardiometabolne dejavnike tveganja.

Čeprav veliko dejavnikov določa, koliko beljakovin potrebujete, naj bi povprečna oseba vsak dan zaužila približno 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne teže. Svojo maso v kilogramih lahko pomnožite z 0,36, da ugotovite, koliko beljakovin morate zaužiti na dan.

Prehrana z zadostno količino beljakovin lahko pomaga zmanjšati željo po hrani in obsesivne misli na hrano, hkrati pa zmanjša željo po prigrizku pozno zvečer. Prav tako vam bo pomagala, da se boste počutili siti in polni.

Da bi učinkovito in zdravo shujšali, mora vsak obrok vsebovati vir beljakovin in maščob, nekaj zelenjave in majhen del kompleksnih ogljikovih hidratov, kot so polnozrnata žita.

Jajca za zajtrk. Enostaven jajčni zajtrk lahko pomaga potešiti apetit, telesu zagotovi beljakovine in zmanjša količino kalorij, ki jih porabimo čez dan.

Topne vlaknine. Da, topne vlaknine lahko pomagajo pri zmanjšanju telesne mase. Živila, ki so bogata s topnimi vlakninami, so grah, fižol, oves, jabolka, pomaranče, korenje in ječmen. Če s prehrano ne dobite dovolj vlaknin, se posvetujte z zdravnikom o dodatku topnih vlaknin.

Polnovredna živila. Polnovredna živila so bolj zdrava, bolj nasitna in veliko manj nevarna za prenajedanje kot predelana živila. Rastlinska živila lahko pomagajo tudi pri preprečevanju sladkorne bolezni in visokega krvnega tlaka.