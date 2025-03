Kako se s športno rekreacijo lotiti menopavze

Menopavza je naraven življenjski proces, ki prinaša številne telesne in čustvene spremembe. Pogoste težave, kot so vročinski oblivi, nihanje razpoloženja, nespečnost, pridobivanje telesne mase in zmanjšana kostna gostota, lahko bistveno vplivajo na kakovost življenja.

Ena od najučinkovitejših naravnih metod za lajšanje simptomov menopavze je redna telesna dejavnost.

Šport in rekreacija ne vplivata le na fizično kondicijo, temveč pomagata tudi pri uravnavanju hormonov, krepitvi kosti in izboljšanju duševnega zdravja.

Športi, ki so najprimernejši za obdobje menopavze

Ključ do uspešne vadbe v menopavzi je kombinacija različnih vrst aktivnosti, ki pomagajo pri ohranjanju mišične mase, zdravju srca in kosti ter splošnem dobrem počutju.

Vadba za moč – S staranjem prihaja do izgube mišične mase in zmanjšanja kostne gostote. Vadba z utežmi, elastikami ali lastno telesno težo (počepi, sklece, izpadni koraki) je ključna za preprečevanje osteoporoze in ohranjanje funkcionalne moči.

– S staranjem prihaja do izgube mišične mase in zmanjšanja kostne gostote. Vadba z utežmi, elastikami ali lastno telesno težo (počepi, sklece, izpadni koraki) je ključna za preprečevanje osteoporoze in ohranjanje funkcionalne moči. Kardio vadba – Tek, hitra hoja, kolesarjenje, plavanje in ples izboljšujejo srčno-žilni sistem, pomagajo pri izgorevanju maščob in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja, ki so v menopavzi pogostejše.

– Tek, hitra hoja, kolesarjenje, plavanje in ples izboljšujejo srčno-žilni sistem, pomagajo pri izgorevanju maščob in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja, ki so v menopavzi pogostejše. Joga in pilates – Ti vadbeni sistemi pomagajo pri izboljšanju gibljivosti, zmanjšujejo stres in napetost ter izboljšujejo kakovost spanca. Joga ima dodaten učinek pri uravnavanju hormonov in zmanjševanju anksioznosti.

– Ti vadbeni sistemi pomagajo pri izboljšanju gibljivosti, zmanjšujejo stres in napetost ter izboljšujejo kakovost spanca. Joga ima dodaten učinek pri uravnavanju hormonov in zmanjševanju anksioznosti. Raztezanje in ravnotežje – S staranjem se povečuje tveganje za padce in poškodbe, zato je koristno vključiti vadbo za ravnotežje (tai chi, vadba na eni nogi, stabilizacijske vaje) in redno raztezanje za ohranjanje gibljivosti.

Kako pogosto in intenzivno vaditi?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da odrasli izvajajo vsaj:

150–300 minut zmerne aerobne vadbe tedensko ali 75–150 minut intenzivne vadbe, vsaj dve vadbi za moč na teden, vsakodnevne vaje za gibljivost in ravnotežje.

Pomembno je, da vsak posameznik prilagodi vadbo svojim zmožnostim in postopoma povečuje intenzivnost.

Koristi športne rekreacije v menopavzi

Redna telesna aktivnost v menopavzi prinaša številne koristi:

Uravnavanje telesne mase – Hormonske spremembe pogosto vodijo do kopičenja maščobe, še posebej okoli trebuha. Vadba pomaga pri uravnavanju telesne teže in preprečevanju debelosti.

– Hormonske spremembe pogosto vodijo do kopičenja maščobe, še posebej okoli trebuha. Vadba pomaga pri uravnavanju telesne teže in preprečevanju debelosti. Zmanjšanje tveganja za osteoporozo – Vadba z obremenitvijo povečuje kostno gostoto in zmanjšuje tveganje za zlome.

– Vadba z obremenitvijo povečuje kostno gostoto in zmanjšuje tveganje za zlome. Boljše razpoloženje in manj stresa – Gibanje sprošča endorfine, t. i. hormone sreče, kar pomaga pri premagovanju tesnobe, depresije in razdražljivosti.

– Gibanje sprošča endorfine, t. i. hormone sreče, kar pomaga pri premagovanju tesnobe, depresije in razdražljivosti. Izboljšanje spanja – Vadba pomaga pri uravnavanju cirkadianega ritma in zmanjšuje nespečnost.

– Vadba pomaga pri uravnavanju cirkadianega ritma in zmanjšuje nespečnost. Boljša srčno-žilna kondicija – Menopavza povečuje tveganje za bolezni srca, a redna telesna dejavnost ohranja zdravo srce in krvni tlak.

Nasveti za začetek

Izberite aktivnosti, ki vas veselijo, večja verjetnost je, da boste vadbo nadaljevali, če uživate v njej. Postopoma povečujte intenzivnost, ne obremenjujte se preveč na začetku, da ne pride do poškodb.

Ne pozabite na hidracijo in prehrano. V menopavzi telo hitreje izgublja tekočino, zato je pomembno redno piti vodo. Prav tako je prehrana bogata s kalcijem in vitaminom D ključna za zdravje kosti.

Vadite v družbi. Vadba s prijatelji ali v skupini prinaša dodatno motivacijo. Poslušajte svoje telo, prilagodite vadbo svojim potrebam in če se pojavijo bolečine, zmanjšajte intenzivnost ali se posvetujte s strokovnjakom.

Menopavza je izziv, ki pa ga je mogoče obvladovati s pravim pristopom. Redna telesna dejavnost izboljšuje telesno in duševno zdravje, zmanjšuje simptome menopavze ter pripomore k boljši kakovosti življenja. Ključ do uspeha je vztrajnost in kombinacija različnih vrst vadbe, ki prinašajo celovite koristi.