Kako se pravilno prehranjevati pozimi, ne da bi se zredili

Bi morali pozimi spremeniti prehrano? Tudi pozimi se ne smemo odpovedati načelom, ki sestavljajo pravilno prehrano, to so pestrost, zmernost in pravilna razporeditev obrokov čez dan.

Vendar pa lahko zimski meseci predstavljajo prehranski izziv. V tem delu leta je namreč hladno, dnevi so krajši in vsi imamo občutek pomanjkanja energije.

Takrat je manjša izbira svežih živil, obroki so bolj kalorični in telesna aktivnost je manjša. Prav tako imamo povečano potrebo po živilih, ki nam dajejo občutek zadovoljstva in so običajno bogata s sladkorjem.

Po vrnitvi iz službe in v poznih večernih urah smo običajno doma ob televiziji, računalniku ali knjigi. Takrat najpogosteje čutimo potrebo po toplih sladkanih napitkih, kot so kakavovo ali čokoladno mleko, pecivo, čokolada ali slani prigrizki. Če jih uživamo dnevno in v večjih količinah ob zmanjšani telesni aktivnosti, bo postopoma prišlo do povečanja telesne teže.

Ne zanemarjajte telesne dejavnosti

Zima nas ne sme odvrniti od hoje ali zmerne telesne dejavnosti. Zvečer lahko namesto sladkarij in sladkih pijač popijemo čaj, pojemo omleto s papriko, špinačo in paradižnikom, prigriznemo palčke korenja, paprike in kumar ...

Zelenjavo, ki jo lahko pozimi kupimo, lahko spečemo na žaru ali naredimo solato in s črnim kruhom bomo imeli zdravo večerjo. Nepogrešljivi so tudi oves, rž, pirini kosmiči, kaša, ovseni kosmiči, proso, ki so lahko okusen obrok z dodatkom mandljev, sadja in cimeta.

Povečajte vnos sadja in zelenjave

Za ohranitev imunskega sistema je treba uživati ​​sadje in zelenjavo, ki sta bogata z antioksidanti. V zimskem času so nam na voljo jabolka, mandarine, cvetača, brokoli, korenje ... Čez dan naj bo en obrok sestavljen iz juhe ali enolončnice, ki lahko vsebuje meso in zelenjavo, kot so leča, fižol, zelena, korenje, krompir..

Ne smemo pozabiti na zeleno in zeljno solato ter solato iz zelene, rdeče pese, korenja, ki prav tako pomagajo ohranjati imunost in zdravje. S prilagoditvijo prehrane zahtevam zimskega obdobja lahko preprečimo pridobivanje telesne teže in ohranimo zdravje.

Zrediti se za dva ali tri kilograme v zimskih mesecih samo po sebi ni problem, a če bo tako vsako leto, bomo čez deset let imeli tudi do 20 kilogramov več.