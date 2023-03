Kako s špago ugotoviti, ali ste predebeli

Znanstveniki z univerze Oxford Brookes so odkrili nov in presenetljivo preprost način diagnosticiranja prekomerne teže (brez formul in tabel) oziroma pomanjkanja le-te.

Naredite naslednje. Vzemite vrvico, ki ustreza vaši višini. Prepognite jo na pol in ovijte okoli pasu. Če lahko prepognjene konce vrvi povežete skupaj okoli pasu - ste v redu. Če ne morete, potem je novica slaba – imate prekomerno telesno težo.

Vaš obseg pasu ne sme biti večji od polovice vaše višine. Ta test je opravilo več kot 3000 anketirancev in vsi so potrdili učinkovitost te metode. Dejstvo je, da ITM (indeks telesne mase) ne daje vedno natančne slike. Glede na to, da obstaja veliko število formul za določanje ITM, strokovnjaki sami trdijo, da ni vse tako preprosto. A po njihovem mnenju pas ne laže.

Prav tako je izvedena študija pokazala, da je pri ljudeh s tipom postave jabolko večje tveganje za bolezni srca in ožilja.