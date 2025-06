Kako prehrana vpliva na laboratorijske izvide: vodnik za bolj točne rezultate

Laboratorijske preiskave so ključno orodje v medicinski diagnostiki, vendar so rezultati teh preiskav pogosto odvisni od številnih dejavnikov, med najpomembnejšimi je prehrana.

Hrana, ki jo zaužijemo, postenje, posebne diete in prehranska dopolnila lahko bistveno vplivajo na vrednosti različnih analitov v krvi in urinu, kar lahko vodi do napačnih interpretacij zdravstvenega stanja.

Predstavljamo, kako različni prehranski dejavniki vplivajo na laboratorijske rezultate in kako lahko posameznik sam pripomore k njihovi zanesljivosti.

Zakaj je pomembno biti na tešče?

Večina laboratorijskih preiskav se izvaja na tešče, običajno 12 ur po zadnjem obroku. V tem času telo vzpostavi osnovno presnovno ravnovesje, kar omogoča primerljive in zanesljive rezultate.

Če pride do odvzema krvi po obroku, je treba rezultate interpretirati previdno, saj lahko vpliv hrane pomembno izkrivi vrednosti številnih parametrov, kot so glukoza, lipidi, železo, inzulin in jetrni encimi.

Vpliv hrane na analize

Hrana vpliva na metabolizem in posledično na biokemične označevalce v krvi. Učinki so odvisni od vrste hranil:

Ogljikovi hidrati povečajo glukozo in inzulin, znižajo fosfor.

Beljakovine povišajo holesterol, inzulin, glukagon in rastni hormon.

Maščobe znižujejo pH, vplivajo na prenos kalcija.

Sadje in zelenjava vsebujejo bioaktivne snovi, kot je serotonin, ki lahko vplivajo na določene teste.

Obrok kot celota lahko povzroči povečanja posameznih analitov do 15 %, pri trigliceridih tudi do 50 %.

Vrednosti se običajno normalizirajo po dveh urah, zato je čas odvzema krvi ključen za interpretacijo.

Posebne diete in njihovi vplivi

Ketogena dieta (LCHF)

Zaradi nizkega vnosa ogljikovih hidratov pride do povečanja ketonov, znižanja trigliceridov in pogosto povečanja holesterola ter jetrnih encimov (ALT, AST). Vpliva lahko tudi na inzulin in sečno kislino.

Vegetarijanska, laktovegetarijanska in veganska prehrana

Takšna prehrana lahko vodi v pomanjkanje vitamina B12, železa in folatov. Značilna je nižja raven LDL in HDL holesterola ter višji pH urina.

Dieta z visokim vnosom beljakovin

Pogosta pri športnikih in nekaterih bolnikih. Povzroči povečanje sečnine, sečne kisline, homocisteina in skupnih beljakovin. Lahko obremeni ledvice in vpliva na pH urina (znižanje).

Nizkomaščobna dieta

Pogosta pri hujšanju ali presnovnih motnjah. Vodi do pomanjkanja vitaminov A, D, E in K ter esencialnih maščobnih kislin. Znižajo se holesterol, trigliceridi in maščobotopni vitamini.

Postenje in stradanje

Že po treh dneh posta se znižata glukoza in inzulin. V krvi se povišajo ketoni, ALT, AST, bilirubin, kreatinin in laktat, znižajo pa se ščitnični hormoni in beljakovine. Dolgotrajno stradanje povzroči upočasnitev presnove in porabo mišične mase, kar se izraža v specifičnih spremembah laboratorijskih parametrov.

Vpliv prehranskih dopolnil

Prehranska dopolnila, zlasti v večjih odmerkih, lahko vplivajo na rezultate laboratorijskih preiskav. Primer:

Biotin (vitamin B7) lahko povzroči lažno visoke ali nizke rezultate, zlasti pri hormonskih testih.

Kreatin, kot športno dopolnilo lahko poveča kreatinin v krvi, kar lahko napačno nakazuje na motnje delovanja ledvic.

Standardni multivitamini običajno ne vplivajo bistveno na rezultate, a vseeno je priporočljivo zdravnika obvestiti o vseh dodatkih, ki jih jemljemo.

Kako zagotoviti natančne laboratorijske rezultate?

Na preiskave pridite na tešče, če ni drugače določeno. Zdravnika obvestite o vseh prehranskih dopolnilih, ki jih jemljete. Izogibajte se večjim obrokom in dodatkom vsaj 24 ur pred pomembnimi preiskavami. Zavedajte se, da posebne diete in dodatki vplivajo na interpretacijo rezultatov.

Prehrana ima pomembno vlogo pri zanesljivosti laboratorijskih izvidov. Z razumevanjem vplivov hrane, diet in dodatkov lahko tako zdravnik kot pacient pripomoreta k boljši diagnostiki in natančnejšemu vpogledu v zdravstveno stanje.

Če želite prispevati k bolj točni obravnavi, se na preiskave dobro pripravite in vedno posredujte ključne informacije o svojem prehranskem režimu.