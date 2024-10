Dejan Bizjak, tudi avtor Poletovih zapisov o vadbi v fitnesu in vadbi moči na splošno razmišlja o tem, kako skleniti svoj krog. O čem govorimo? Govorimo o momentu, ki nas ponese v zaključni krog dobrega počutja. O tejle povezavi: ​aktivna vadba moči = zdrava prehrana = boljši in lepši videz = bolj kakovosten spanec = več pozitivne energije = boljše razpoloženje.

Dejan Bizjak pravi tako: »Vsi zgoraj našteti dejavniki so, kot vidimo, med seboj povezani. Vsak prehaja v naslednjega. Velikokrat trenerji vidimo, kako nekdo odneha z vadbo in kaj temu sledi.

Človek se neha zdravo prehranjevati in hitro pade v cono udobja in zasedenosti. Tako se njegova energija zmanjšuje, človek začne hitro iskati izgovore in prej povezan krog razpade – nastane nov krog, iz katerega je potem čedalje težje priti nazaj v zdrav krog povezanosti.«

Nato pojasni, kaj je zaključeni krog dobrega počutja. Kaj je to? Kako z njim ustvarimo boljše razpoloženje, boljše počutje, lepši videz, zdravje in aktivnost?

Kako poskrbeti za bolj produktiven in energičen dan? Naš prvi korak mora biti skrb za naše zdravje in telo. Za telo moramo poskrbeti sami. Kaj to pomeni?

Vadba in vaje za moč

Aktivacija naše muskulature in dvig srčnega utripa sta še kako pomembna dejavnika. S tem pospešimo metabolizem in procese, ki sprožajo tudi srečo in večjo aktivnost naših možganov.

Zdrava prehrana

Naslednja povezava, da ohranjamo dobro energijo in zdrav metabolizem, je zdrava prehrana. Telo tako dobi dovolj goriva za svoje delovanje in nas ne spravlja v pasivno stanje, kar je še kako pomembno za normalno življenje in pozitivno miselnost.

Boljši telesni videz

Ker vadba in uživanje zdrave prehrane postaneta del vsakdana in ker se tega rituala navadimo, se nam posledično pozna tudi na telesnem videzu in mišičnem tonusu. Odpravlja se telesna maščoba, popravlja se telesna drža, mišični tonus poskrbi za močno postavo in na koncu koncev lep videz zdravega telesa.

Kakovosten spanec

Ker vsakodnevno dajemo telesu dovolj goriva za normalno delovanje in aktivnost, nam tudi možgani delujejo hitreje. Torej hitreje razmišljamo, vidimo rešitve za določene težave.

Hitreje reagiramo in zato seveda tudi pozitivno utrudimo telo čez dan. Zato je naš spanec kvaliteten, saj telo potrebuje regeneracijo za nov dan. Paziti moramo le, da telesa ne obremenimo preveč, da to ne privede do izgorelosti.

Več energije

Ko imamo že te štiri korake v navadi, o njih ne razmišljamo več in jih preprosto dnevno izvajamo. To se ne pozna le na telesni drži, videzu in moči, ampak dobivamo čedalje več energije za vsakodnevna opravila.

Zakaj imamo več energije? Ker naše telo porabi več kalorij za normalno delovanje. Celice se hitreje obnavljajo in regenerirajo. Torej moramo zaužiti tudi nekaj več hrane, vendar zdravih kalorij.

Boljše razpoloženje in bolj pozitivna energija

Z vso to energijo je naše razpoloženje veliko boljše. Kot sem že omenil, razmišljamo bolj pozitivno, hitreje reagiramo, imamo bolj aktivne misli, lažje se lotimo kakršnekoli aktivnosti.

Ker pa imamo toliko energije za aktivnosti, se krog sklene s tem, da to energijo porabimo. Tako se spet vrnemo na fizično aktivnost. Po aktivnosti sledi zdrava prehrana in postopek ponovimo.

In spet smo pri samem sebi. Sami poskrbimo za tiste dejavnike, na katere lahko vplivamo. Ne obremenjujmo se s tistimi, na katere nimamo vpliva. Naredimo korak in …

Vzdržujmo svoj krog!

***

Dejan Bizjak je prof. športne vzgoje in lastnik športnega centra za funkcionalno vadbo in športno pripravo.