Kako po 60. letu zaščititi kožo pred soncem

Ob izbruhu sončnega vremena se mnogi veselijo toplih dni na prostem, a za osebe, starejše od 60 let, je zaščita kože ključnega pomena, tako zaradi zdravja kot udobja in samozavesti.

Osnovna pravila za zaščito kože vključujejo redno uporabo zaščitne kreme z visokim zaščitnim faktorjem (vsaj ZF 30), nošenje širokokrajnega klobuka in kakovostnih sončnih očal. Pomembno je tudi, da se v času najmočnejšega sonca, med 10. in 16. uro, čim več zadržujemo v senci.

Lahka, dolga oblačila iz gostih tkanin dodatno varujejo kožo, ne da bi pri tem povzročala občutek vročine ali nelagodja.

Redni pregledi kože

Po 60. letu je priporočljivo redno spremljati morebitne spremembe na koži, kot so novi madeži, spremembe pigmentacije ali nepravilne oblike znamenj. Strokovni dermatološki pregled je lahko ključen za zgodnje odkrivanje težav in individualno svetovanje.

Uporabljajte širokospektralno zaščitno kremo

Za učinkovito zaščito pred škodljivimi učinki sonca je priporočljiva uporaba širokospektralne zaščitne kreme z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Takšna krema ščiti pred UVA-žarki, ki povzročajo staranje kože in UVB-žarki, ki povzročajo opekline in povečujejo tveganje za nastanek kožnega raka.

Izberite vodoodporno kremo, ki nudi zaščito tudi med plavanjem ali potenjem, in jo ponovno nanesite vsaki dve uri ter takoj po kopanju ali večjem potenju.

Prepoznajte znake poškodb zaradi sonca

Z leti postane koža bolj občutljiva na sončne vplive. Pogosti znaki poškodb so sončne pege, ravne rjave ali črne lise, ki se običajno pojavijo na obrazu, rokah in podlahteh. Redno opazovanje kože omogoča zgodnje ukrepanje.

Izogibajte se agresivnim sestavinam

Občutljiva in zrela koža lahko negativno reagira na nekatere kemične sestavine, kot so alkohol, dišave in parabeni. Namesto teh raje posezite po mineralnih kremah, ki vsebujejo cinkov oksid ali titanov dioksid, te sestavine so nežne do kože in hkrati učinkovito ščitijo.

Uporaba zaščitne kreme naj bo vsakodnevna navada

UV-žarki prodirajo tudi skozi oblake, zato je smiselno zaščitno kremo nanašati vsak dan, ne glede na vreme. Najbolje je, da jo nanesete 15 do 30 minut pred izpostavitvijo soncu in nato redno obnavljate.

Previdno pri jemanju zdravil

Nekatera zdravila povečujejo občutljivost kože na sonce, kar lahko povzroči hitrejše opekline. Med takšna zdravila sodijo nekateri antibiotiki, diuretiki in celo nekateri izdelki brez recepta. Pomembno je, da se ob jemanju zdravil pozanimate, ali vplivajo na občutljivost kože na sonce.

Ne pozabite na ustnice

Koža na ustnicah je tanka in občutljiva. Uporabljajte balzam za ustnice z zaščitnim faktorjem vsaj 15 ter sestavinami, ki vlažijo in preprečujejo izsušitev, kot so karitejevo maslo ali kokosovo olje.

Izbira oblačil in materialov

Za čim boljšo zaščito kože izberite oblačila iz gostih tkanin. Za dodatno varnost se lahko odločite za oblačila z oznako UPF (faktorsko zaščito pred UV-žarki). Ohlapna oblačila iz redko tkanih materialov prepuščajo več UV-žarkov, zato ne nudijo zadostne zaščite.

Klobuk s širokimi krajci in kakovostna sončna očala

Zaščitite obraz, vrat in ušesa z nošenjem klobuka s širokim robom iz gosto tkanega materiala. K temu dodajte sončna očala, ki nudijo 100-odstotno zaščito pred UVA in UVB-žarki, saj UV-sevanje lahko škoduje tudi očem.

Ostanite v senci v času največje jakosti sonca

Med 10. in 16. uro, ko je UV-sevanje najmočnejše, se je najbolje zadrževati v senci ali zaprtih prostorih. Če to ni mogoče, poiščite naravno senco ali si jo ustvarite z uporabo senčnikov.

Pijte dovolj tekočine

Zadosten vnos tekočine pripomore k hidraciji kože ter ji omogoča boljšo zaščito pred poškodbami zaradi sonca. Priporoča se vsaj osem kozarcev vode dnevno. K hidraciji lahko pripomorejo tudi živila z visoko vsebnostjo vode, kot so kumare, lubenica in pomaranče.

Po sončenju poskrbite za regeneracijo kože

Po dnevu na soncu je koža pogosto suha in razdražena. Pomirjajoča krema z aloe vero ali hialuronsko kislino bo koži povrnila vlago in pospešila obnovo. Takšni izdelki so še posebej primerni za zrelo in občutljivo kožo.

Redni dermatološki pregledi

Letni pregled pri dermatologu je priporočljiv za vse, zlasti pa za starejše osebe in tiste z osebno ali družinsko zgodovino kožnega raka. Usposobljeni strokovnjaki lahko odkrijejo spremembe, ki jih laik težko prepozna.

Za zdravo, varno in samozavestno uživanje na soncu tudi po 60. letu starosti zadostujejo premišljeni koraki, koži prijazna zaščita, redna opazovanja in pozornost do lastnega telesa.