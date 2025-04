Kako ostati gibčni tudi po 50. letu? Pet preprostih navad, ki resnično delujejo

Gibanje je temelj zdravja in dolgoživosti, a številni z leti postajajo vse manj gibčni. Vendar pa strokovne smernice kažejo, da togost ni neizogibna posledica staranja, temveč posledica načina življenja.

V mladosti se telo giblje z lahkoto, tek, skoki, ples, zvijanje in sklanjanje so nekaj povsem samoumevnega. Z leti pa gibanje pogosto zamenjajo dolgotrajno sedenje, službene obveznosti, premalo prostega časa in vse več sedenja pred zasloni ali v avtomobilih.

Posledica je omejena gibljivost, bolečine v mišicah in sklepih ter občutek togosti. Pogosto se te spremembe pripisujejo staranju, a številne raziskave kažejo, da je za večino teh težav kriv predvsem sedeč način življenja in da jih je mogoče omiliti ali celo odpraviti.

Gibljivost pomembno vpliva na dolgoživost

Gibljivost in ravnotežje sta ključna dejavnika za preprečevanje poškodb v zrelih letih, zlasti padcev, ki so eden glavnih vzrokov za izgubo samostojnosti pri starejših osebah. Telo deluje po načelu uporabe: če sklepi in tetive niso redno obremenjeni in uporabljeni v celotnem razponu, začnejo izgubljati funkcionalnost.

Kljub upočasnjenim regeneracijskim sposobnostim v zrelih letih telo nikoli ne izgubi sposobnosti, da ponovno pridobi gibljivost. Mišice in tkiva se vse življenje prilagajajo dražljajem bodisi pozitivnim bodisi negativnim.

Pet ključnih navad za ohranjanje ali izboljšanje gibljivosti

1. Spremenite položaje telesa čez dan

Večina sodobnega vsakdana je omejena na tri položaje: ležanje, sedenje in nekaj hoje. S tem telo uporablja le omejen del svojega gibalnega »besedišča«. Eden od učinkovitih načinov za oživitev gibalnih vzorcev je vsakodnevno sedenje na tleh, denimo med gledanjem televizije ali branjem knjige.

Sedenje s prekrižanimi nogami in vstajanje iz tega položaja spodbuja gibljivost kolkov, kolen in gležnjev ter je kazalnik splošne telesne pripravljenosti. Tudi klečanje, počepi in spreminjanje položajev med sedenjem spodbujajo telesno raznolikost in aktivirajo neuporabljene mišične skupine.

2. Vsak dan nekaj minut visenja

Redno visenje na drogu ali podobni opori lahko močno izboljša držo, gibljivost ramen in zmanjšuje bolečine v vratu in hrbtu. Tovrstna vaja sprošča napetosti v zgornjem delu telesa, izboljšuje dihanje in krepi vzdržljivost ramenskega obroča.

Redna izpostavljenost gibanju nad glavo, ki je pri odraslih vse redkejša, je pomembna za ohranjanje popolnega obsega gibanja v ramenskih sklepih.

3. Vsakodnevna hoja kot temelj gibljivosti

Hoja ni le preprosta oblika gibanja, temveč ima tudi pomembne koristi za zdravje kosti, mišic in vezivnega tkiva. Dnevno priporočilo znaša približno 8.000 korakov, kar lahko znatno zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt in kronične bolezni.

Hoja spodbuja tudi limfni sistem, ki deluje kot telesni čistilni sistem. Limfa vsak dan odstranjuje odpadne snovi iz telesa, a za njen pretok ni zadolženo srce, poganja jo delovanje mišic. Zato je gibanje ključno za preprečevanje zastajanja tekočin in za izboljšano prekrvavitev, kar pozitivno vpliva tudi na delovanje možganov.

4. Vrnitev igre v vsakdanjik

Gibanje ne sme biti vedno strukturirana vadba. Tudi sproščene oblike telesne aktivnosti, kot so ples, igranje z žogo ali sprehodi z bližnjimi, pomenijo dragocen prispevek k ohranjanju gibljivosti.

Telo se odziva na nove in nenavadne gibe, zato je vsakršna oblika igre, ki vključuje raziskovanje okolja, interakcijo in smeh, dobrodošla. Tovrstna aktivnost pozitivno vpliva na gibalne vzorce, razpoloženje in socialne vezi.

5. Ne pozabite na osnove: prehrana in spanje

Za ohranjanje gibljivosti je potrebna tudi ustrezna prehrana, bogata z beljakovinami ter sadjem in zelenjavo. Priporočena dnevna količina slednjih znaša približno 800 gramov. Uživanje raznolikih rastlinskih virov zagotavlja telesu potrebne vlaknine, vitamine in minerale.

Beljakovine so ključne za gradnjo in obnovo mišic ter kosti. Priporočena količina znaša od 1,5 do 1,7 grama na kilogram telesne mase. Poleg prehrane ima ključno vlogo tudi kakovosten spanec. Sedem ur spanja dnevno je minimalni prag za regeneracijo in optimalno telesno delovanje.

Gibljivost je izbira – ne zgolj posledica let

Z majhnimi, a doslednimi spremembami je mogoče ohraniti ali celo ponovno vzpostaviti telesno gibljivost tudi v zrelih letih. Ključ ni v popolnosti, temveč v vzdržnih navadah: vsakdanji hoja, menjava položajev, kratke vaje, sproščena igra ter ustrezna prehrana in spanec so osnovni gradniki dolgega in aktivnega življenja.