Kako način priprave krompirja vpliva na zdravje – opozarja nova raziskava

Krompir je eno izmed najbolj priljubljenih živil na svetu, a nova znanstvena spoznanja kažejo, da ni vsak krompir enako zdrav – še posebej, ko gre za tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Raziskava je pokazala, da uživanje le treh porcij ocvrtega krompirčka na teden poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 za 20 odstotkov.

Po drugi strani pa pečen, kuhan ali pire krompir niso bili povezani z večjim tveganjem.

Velika mednarodna raziskava

Študija, objavljena v ugledni znanstveni reviji British Medical Journal, je spremljala več kot 200.000 ljudi v obdobju treh desetletij in analizirala njihove prehranske navade ter zdravstvene izide. V tem času je bilo zabeleženih več kot 22.000 primerov sladkorne bolezni tipa 2.

Dodatna meta-analiza, ki je zajela podatke več kot 587.000 ljudi na štirih celinah in 43.000 diagnoz sladkorne bolezni tipa 2, je potrdila enake rezultate.

Zakaj ocvrt krompirček prinaša večje tveganje

Ocvrti krompir ne le, da med pripravo izgubi del hranilnih snovi, ampak med cvrtjem v vročem olju pride tudi do Maillardove reakcije – kemičnega procesa, ki poskrbi za hrustljavo, zlato rjavo skorjico in izrazit okus, a hkrati tvori tudi škodljive spojine.

Krompir sicer vsebuje vlaknine, vitamin C in kalij, vendar ima tudi visok glikemični indeks, kar povzroča hiter dvig krvnega sladkorja. Prav ta kombinacija z načinom priprave lahko vpliva na povečano tveganje za presnovne bolezni.

Zdrave zamenjave in preprosti ukrepi

Raziskava ugotavlja, da preprosta zamenjava treh porcij ocvrtega krompirja na teden s polnozrnatimi živili zmanjša tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 za 19 odstotkov. Če se ocvrti krompir zamenja celo z drugimi oblikami krompirja, se tveganje zmanjša za 8 odstotkov.

Celo majhne spremembe v vsakodnevni prehrani lahko bistveno vplivajo na dolgoročno zdravje.

Svetovni trend rasti sladkorne bolezni tipa 2

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima sladkorno bolezen več kot 500 milijonov ljudi po svetu, kar predstavlja približno enega od desetih odraslih. Večina teh primerov je sladkorna bolezen tipa 2, pri kateri nezdrav življenjski slog in prehranske navade igrajo pomembno vlogo. Število obolelih v zadnjih dveh desetletjih vztrajno raste.

Priporočila za uživanje krompirja

Krompir ni potrebno popolnoma izločiti iz prehrane. Ključnega pomena sta način priprave in pogostost uživanja. Pečenje v pečici ali kuhanje sta bistveno bolj zdravi izbiri kot cvrtje v olju.

Polnozrnata živila so dolgoročno povezana z manjšim tveganjem za prekomerno telesno težo, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in prezgodnjo smrt, zato so boljša izbira za vsakodnevno prehrano.

Pogled v prihodnost raziskav

Strokovnjaki poudarjajo, da je treba v prihodnje raziskati tudi vpliv različnih maščob za cvrtje ter dodatkov, kot sta maslo ali smetana. Prav tako je zanimivo primerjati učinke navadnega krompirja s sladkim krompirjem, ki ima drugačen prehranski profil.