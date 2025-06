Kako na Jadranu jesti za manj kot 5 evrov

Cene počitnic ob Jadranu vsako leto vztrajno rastejo. Kljub temu številni obiskovalci iščejo načine, kako si lahko dopust ob morju privoščijo tudi z manjšim proračunom. In zdi se, da v tem niso sami.

Tako imenovani »paradižnikov turizem «, poimenovanje, ki zajema skromno prehranjevanje na plaži, postaja vse pogostejša praksa tudi med turisti iz Bosne in Hercegovine, pa tudi drugod po Evropi.

Švedi, Danci in Nizozemci že vrsto let brez zadržkov nosijo sendviče, termovke in prenosne hladilne torbe na plažo. In to brez sramu ali nelagodja.

Portal BHreporter je pred kratkim objavil članek, ki je naletel na veliko odziva. V njem so prikazali, kako si lahko tudi z omejenim proračunom privoščiš kosilo z razgledom na morje, brez obiska restavracije.

»Kosilo za dva na Makarski rivieri – 4,57 evra. Kdo pravi, da je hrana draga?« piše ob fotografiji iz lokalne trgovine. V nakupovalni košarici so se znašli hlebec kruha za 1,19 evra, argeta pašteta za 1,39 evra in kilogram paradižnika za 1,99 evra. Preprosto, a učinkovito kosilo brez strežbe in brez računa za 50 evrov.

Brez menija, a s srečo

Objava je sprožila številne komentarje na družbenih omrežjih. Medtem ko nekateri pohvalijo idejo preprostega in varčnega dopusta, drugi menijo, da počitnice brez pravega obroka v restavraciji izgubijo pomen.

»Moji starši so varčevali celo leto, da smo si poleti lahko privoščili ribe in lignje. Če bom moral mazati pašteto na plaži, lahko to naredim kar doma,« je zapisal eden izmed bralcev.

A mnogi poudarjajo, da je prav takšen dopust pogosto edina možnost, da si družina z omejenimi finančnimi sredstvi vsaj enkrat na leto privošči nekaj dni ob morju.

»Na črnogorski plaži sem videl družino, kjer je mama rezala paradižnik, otroci pa so se smejali. Ni bilo dragih jedi, a je bilo veliko sreče. Moji otroci sedijo v restavraciji, pa niso niti pol toliko srečni,« se glasi en komentar, ki je požel številne odzive.

Dopust po meri – in po možnosti

Včasih se še vedno sprašujemo, kaj pravzaprav pomeni dostojne počitnice. Je to večerja v restavraciji ali kosilo na brisači pod borovci? Morda je odgovor preprostejši, kot si mislimo: vsak ima pravico, da uživa dopust na svoj način.

Če to pomeni argeta, paradižnik in pogled na modrino Jadrana, potem naj tako bo. Naj živi poletje in naj živi paradižnikov turizem, poroča portal Danas.hr.