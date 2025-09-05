SHUJŠAJMO ŠE PRED UPOKOJITVIJO

Kako lahko pri 60. letih shujšamo: tri preverjene strategije za zdravo izgubo telesne teže

Trije preprosti nasveti za lažje in hitrejše hujšanje po 60. letu.
Fotografija: Redna telesna aktivnost ni omejena le na treninge v fitnesu. FOTO:  Getty Images
Redna telesna aktivnost ni omejena le na treninge v fitnesu. FOTO:  Getty Images

V poznem šestem desetletju je mogoče začeti spreminjati svoje navade in znova vzpostaviti zdrav življenjski slog.

Veliko ljudi pri tem čuti, da je prepozno, a številni dokazi kažejo, da je prav ob 60. letu še vedno mogoče znatno izboljšati telesno kondicijo, zmanjšati telesno maščobo in pridobiti več energije za vsakdanje aktivnosti.

Eden od ključnih korakov je odločitev, da se začne z novim načinom življenja – bolj aktivnim in z uravnoteženo prehrano.

Pomembno je, da se posameznik osredotoči na dolgoročne cilje in postopno uvaja spremembe, ki so vzdržne.

1. Postavite si cilj, ki vas motivira

Dolgoročni cilji, kot je priprava na tek ali rekreativno športno prireditev, lahko pomagajo ohranjati motivacijo. Tek ali polmaraton nista obvezna, cilj je lahko vsak dosegljiv športni izziv, ki spodbuja redno aktivnost. Taki cilji pomagajo pri doslednosti in dajejo občutek dosežka, kar pozitivno vpliva na nadaljnje napore.

2. Bodite aktivni vsak dan

Redna telesna aktivnost ni omejena le na treninge v fitnesu. Kombinacija hoje, kolesarjenja, plavanja ali vaj z lastno težo lahko zadostuje. Pomembno je, da ostanete aktivni, tudi če se spremeni razpoloženje ali vreme. Vključitev različnih vrst vadbe preprečuje dolgočasje in omogoča, da telo ostaja prožno in močno.

3. Osredotočite se na svežo in nepredelano hrano

Prehrana ima večji vpliv na telesno težo kot sama vadba. Sveža živila, kot so zelenjava, sadje, meso, ribe in polnozrnate sestavine, povečajo sitost in zmanjšajo potrebo po prigrizkih.

Zmanjšanje uživanja predelanih in zamrznjenih jedi pomaga vzdrževati stabilno telesno težo, medtem ko manjša uživanja ogljikovih hidratov in sladkarij ne pomenijo popolne odpovedi, ampak zmerno nadomeščanje z bolj zdravimi alternativami.

Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah

Ne glede na starost je odločitev za spremembo življenjskega sloga vedno prava. Redna vadba, uravnotežena prehrana in postavljanje realnih ciljev pomagajo obrniti trend staranja, izboljšati zdravje in povečati kakovost življenja.

Telesna dejavnost in premišljena prehrana omogočata, da se tudi po 60. letu občuti več energije, več motivacije in več veselja do vsakodnevnih izzivov.

