Kako lahko počepi v službi, izboljšajo zdravje v srednjih letih

Skoraj polovica odraslih med 50. in 65. letom starosti v Združenem kraljestvu (47 %) poroča, da ne telovadi dovolj, čeprav jih večina skrbi za svoje prihodnje zdravje.

Podobno tudi mnogi Slovenci v tej starostni skupini opažajo, da jim gibanje pogosto uide iz vsakdana, predvsem zaradi zdravstvenih omejitev, utrujenosti ali občutka, da je že prepozno za spremembe.

A ravno srednja leta so ključna priložnost za oblikovanje zdravih navad, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja v kasnejših letih.

Dovolj je že nekaj preprostih korakov, ki jih lahko vključimo v vsakdan, tudi med delovnim časom, brez obiska fitnesa ali velikih sprememb v urniku.

Tukaj je pet preprostih navad, ki jih lahko uvedete za izboljšanje zdravja v srednjih letih in pozneje:

1. Gibanje kot sestavni del dneva

Zadnjih 100 let je tehnologija postopoma izrinila gibanje iz vsakdanjega življenja. Danes ne potrebujemo več hoje, da bi oprali perilo, skuhali kosilo ali šli po vodo, zato je gibanje postalo aktivnost, ki jo moramo načrtovati.

A rešitev je enostavna: znova vključimo gibanje v vsakdan. Nosite nahrbtnik z nekaj dodatne teže med hojo v službo ali po opravkih. Parkirajte dlje od vhoda, v službi ali trgovini izberite stopnice namesto dvigala. Vsak dodatni korak šteje.

2. Povežite gibanje z obstoječimi navadami

Kratke vaje lahko pritrdite na opravila, ki jih že počnete. Preden odgovorite na e-pošto, naredite tri počepe. Med kuhanjem zajtrka se raztegnite. Pred spanjem naredite vajo za ravnotežje.

Takšni mikrotrenigi se hitro seštejejo in ustvarijo pozitivno rutino brez posebnega časovnega vložka.

3. Sprehod v naravi

Raziskave kažejo, da že 500 dodatnih korakov na dan zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni za 7 odstotkov. Prav tako lahko 150 minut hoje na teden (v krajših odmerkih) zmanjša tveganje za razvoj depresije za kar 25 odstotkov.

Še večji učinek dosežete, če hodite v naravi. Že 5 do 10 minut na svežem zraku zmanjša stres, izboljša spomin in pomirja čustveno napetost. Sprehod po gozdu, parku ali ob reki lahko preprosto postane najboljši del dneva.

4. Povezujte se z drugimi

Gibanje v družbi ima številne prednosti. Če se lahko udeležite skupinske aktivnosti v naravi, kot je nordijska hoja, joga v parku ali pohod s prijatelji, združite koristi gibanja, druženja in svežega zraka. Takšna kombinacija, krepi tako fizično kot duševno zdravje.

5. Pripravite telo na nove aktivnosti

Če se v srednjih letih odločite za novo obliko vadbe, kot je tek, plavanje ali vadba z utežmi, je pomembno, da telo najprej pripravite. Osnova naj bo izboljšanje gibljivosti in moči, šele nato dodajte obremenitve.

Vedno poslušajte svoje telo, ne primerjajte se z drugimi in ne silite v hitre rezultate. Napredek pride postopoma, pomembno pa je, da se izognete poškodbam in ohranite motivacijo.

Zdravje v srednjih letih ni samoumevno, a tudi ni zamujeno. Ključno je, da ne iščemo popolne vadbene rutine, temveč se odločimo za drobne, a trajne spremembe.

Počepi med e-pošto, sprehod po parku ali izbira stopnic, vse to so drobni koraki na poti do boljšega počutja in daljše vitalnosti.