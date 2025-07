Kako lahko mikro-sprehodi pomagajo pri kurjenju kalorij in izboljšanju zdravja

Morda je rešitev v le nekaj deset sekundah, dobesedno. Kratki, a energični sprehodi, znani kot mikro-sprehodi, namreč ponujajo učinkovit in dostopen način za več gibanja čez dan.

Kaj so mikro-sprehodi?

Mikro-sprehodi so kratki, pospešeni sprehodi, ki trajajo med 10 in 30 sekundami. Čeprav se sliši malo, pa znanstvene raziskave kažejo, da imajo lahko ti kratki izbruhi aktivnosti presenetljivo velik učinek na zdravje.

»Mikro-sprehodi so še posebej učinkoviti za ljudi s sedečim načinom življenja ali tiste v fazi okrevanja. Predstavljajo varen in dostopen način ponovne uvedbe gibanja,« je za USA Today povedala dr. Zulia Frost, soustanoviteljica in klinična direktorica Recharge Health.

Večja poraba energije v krajšem času

Raziskava Univerze v Milanu je pokazala, da mikro-sprehodi lahko povzročijo kar 60 odstotkov večjo porabo energije kot daljši sprehodi To pomeni, da lahko krajši, a intenzivnejši sprehodi dejansko pomagajo pri kurjenju več kalorij, povečujejo presnovni tempo in krepijo vzdržljivost ter mišično moč.

»Ti sprehodi so lahko zelo enostavni – kratek krog po pisarni, pot do kave ali nekaj korakov na svežem zraku,« je za Prevention povedala Kelly Sturm iz Cancer Rehab PT.

Znanstveno podprti učinki

V raziskavi milanske univerze so spremljali 10 posameznikov med vadbo na napravi StairMaster in na tekočem traku, pri čemer so merili njihov vnos kisika. Ugotovitve so potrdile prejšnje raziskave, ki poudarjajo koristi kratkih, intenzivnih aktivnosti.

Tudi druge študije potrjujejo prednosti intenzivne vadbe. Na primer, intervalni trening visoke intenzivnosti (HIIT) je bil pri starejših Brazilkah učinkovitejši kot zmerna vadba ali vadba z utežmi. Celo enominutni napadi vadbe v okviru 19-minutnega programa so pokazali izboljšanje telesne pripravljenosti pri ljudeh, ki so okrevali po možganski kapi.

In le 4,5 minute intenzivne dnevne aktivnosti lahko po nekaterih raziskavah zmanjša tveganje za nekatere vrste raka za skoraj tretjino.

Gibanje ni nujno dolgotrajno – samo redno naj bo

Poleg mikro-sprehodov je vse bolj priljubljena tudi praksa izmenjevanja nizke in visoke intenzivnosti hoje po tri minute v daljšem časovnem obdobju (npr. 30 minut). A bistvo ostaja: vsaka oblika telesne dejavnosti koristi.

Raziskovalci poudarjajo, da za izboljšanje zdravja in zmanjšanje tveganja za kronične bolezni ter kognitivni upad ni treba prehoditi »klasičnih« 10.000 korakov na dan – že 7.000 korakov ima pozitiven učinek.

»Gre predvsem za to, da naredite, kar zmorete,« pravi dietetik Albert Matheny, soustanovitelj SoHo Strength Lab, za Women’s Health. »Če vam dolgi sprehodi niso blizu in si rečete: »Ne bom prehodil petih kilometrov«, potem pač naredite 30-sekundne izbruhe gibanja. To je veliko bolj dosegljivo.«

Kratki sprehodi so odlična rešitev za vse, ki želijo izboljšati zdravje brez velikih časovnih vložkov. Mikro-sprehodi niso le učinkoviti, temveč tudi preprosti, dostopni in primerni za skoraj vsakogar, od zaposlenih do tistih, ki si šele znova utirajo pot do aktivnega življenjskega sloga.