Kako lahko kvihtamo brez kviht

Opustite uteži in si privoščite odlično kardio vadbo in vadbo za moč z uporabo telesa kot upora. Verjamete, da ni treba porabiti toliko časa za dvigovanje uteži in uporabo drugih orodij za vadbo za moč, da bi postali močni in fit. S treningom z lastno maso lahko dosežete odlično kardio vadbo in vadbo za moč.

Ko ste v telovadnici, se zlahka odklopite in brezglavo skačete z enega kosa opreme na drugega. Toda narava vadbe s telesno težo vas prisili, da se osredotočite in se lotite dela. Če v svojo rutino dodate pliometrične gibe, kot so stranski skoki, poskoki v počepu ali celo skakanje preko kolebnice, lahko v 20 minutah ali manj maksimalno povečate porabo kalorij.

Izvedite na primer vajo z lastno težo, kot so počepi, nato pa preidite na drugo vajo, kot so počepi z eno nogo ali vaje za triceps v opori zadaj. Med tema dvema vajama pospešite srčni utrip z nizom poskokov ali vojaških poskokov oziroma vaj. Trajanje posamezne vaje je odvisno od telesne pripravljenosti. Pri vsakem gibu si prizadevajte za 30 sekund trajanja in to zaporedje treh vaj ponavljajte od 15- do 20 minut.

Ko boste pridobivali vzdržljivost in boljšo telesno pripravljenost, dodajte vajo ali podaljšajte trajanje vsakega giba.

Vadba z lastno težo pospešuje presnovo, telesno pripravljenost in vzdržljivost

Ta vrsta vadbe je tudi izziv za več mišičnih skupin hkrati in ponuja večjo raznolikost, kot jo lahko nudi osamljena vadbena naprava. Pri počepih se razvijajo vsi deli rok, pa tudi prsni koš, jedro-sredica in hrbet. Poleg tega ste pomislili, na koliko različnih načinov lahko čepite, držite desko- plenk ali skačete?

Zdaj imate na voljo orodja za izvajanje te vrste vadbe. Ena največjih prednosti vadbe s telesno težo je morda priročnost, saj ne potrebujete skoraj nobene opreme. Te vaje, ki jih lahko izvajate kjer koli, vam bodo pomagale ostati na poti, ko se soočate z neugodnim vremenom, potovanjem, pomanjkanjem časa ali preprosto pomanjkanjem motivacije za gibanje.

Ne glede na okoliščine razmislite o notranji kardio vadbi s poskoki, planinarjenjem, poskoki s strani na stran in drugimi dejavnostmi, ki dvigujejo srčni utrip. Če ste vajeni hoje, teka ali kolesarjenja, lahko ta vrsta navzkrižne vadbe dobro vpliva na vaše telo, saj bo delovala na mišice, ki jih običajno ne uporabljate.

Enako velja za zamenjavo telesne teže z utežmi, ki jih uporabljate pri vadbi z ročkami, ploščami z utežmi ali napravami. Kaj je lahko boljšega kot brezplačen način pridobivanja kondicije brez opreme?