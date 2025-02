Kako izbrati pravo cestno dirkalno kolo in se izogniti napakam začetnikov

Vstop v svet specialk: Napake, ki jih delajo začetniki – in kako jih preprečiti! Poletovci se vsa ta leta trudimo izobraziti športne rekreativce, pa tudi vrhunske športnike, saj so za našo revijo in splet piše nekaj strokovnjakov, ki vedo, o čem pišejo.

Vendar opažam, da so ceste preplavili tudi kolesarji, ki so mogoče zamudili obdobje, ko sem in smo res veliko pisali o cestnih dirkalnih kolesih. O specialkah, torej.

Stojite pred izložbo cestnih dirkalnih koles in ne veste, katero bi izbrali. Kaj lepšega! Dobrodošli v specialkarski svet. Če boste vstopili vanj z nami, vam bo veliko, tako rekoč prihranjeno. Najbrž bo prodajalec hitro pristopil in vas povprašal o željah.

Slovenci imamo krasen izraz za človeka, ki vozi cestno dirkalno kolo. Specialkar. Specialka je cestno dirkalno kolo. Če rečemo samo cestno kolo, se nam pojavi vprašanje: Ja, kakšno naj bo, če ne cestno. Če cestnemu dodamo še dirkalno … kolo?

Pomislimo na dirkanje. Mi pa smo novi v tem svetu, začetnik, ki upa, da mu bo te vrste instrument postal všeč. Da, specialka ni orodje za šport in rekreacijo in ni prevozno sredstvo, specialka je instrument!

Le če boste znali svoje novo kolo ceniti kot instrument, vam bo postalo všeč, lahko celo napišem, da vas bo začelo postopoma »zastrupljati« na najlepši način.

Danes je na trgu veliko različnih modelov specialk

Nič več ni tako, kot je nekoč bilo. Nekoč so se ločile le po proizvajalcih in vse so bile namenjene dirkanju, zdaj obstajajo tudi take, ki so namenjene rekreativnim športnikom.

Zato je zdaj izbira večja in zato morajo biti prodajalci bolj poučeni. Če ste začetnik, je vse nekoliko laže. Pozabite na »rek«, da si privoščite tako kolo, kot si ga pač lahko. To ne velja več.

Privoščite oziroma kupite si takšno, ki vam bo ustrezalo. Povsem ustrezalo. Mora vam ustrezati, kot vam ustrezajo vsakdanje hlače, čevlji in spodnjice …

Šele takrat boste lahko prikimali ustreznosti, šele takrat se boste lahko tolažili, da vam bo novo kolo še bolje pristajalo, ko se ga boste privadili. Specialke pa se privadimo, ko prekolesarimo več kot sto kilometrov. Kdaj boste prekolesarili več kot sto kilometrov? Če boste našli pravo, se bo to zgodilo že v dveh dneh …

Dobrodošli v svet specialk

Prepričati vas, da vstopite v specialkarski svet, ni lahko. To niti ni moj namen, ker se bojim odgovornosti. Voziti tako kolo ni lahko, zato vedno priporočam, da se specialke loti kolesar, ki je že precej prekolesaril.

Mladina je mogoče izjema, saj vemo, da se mladi hitreje naučijo kakor dame in gospodje, ki so že marsikaj pretrpeli na poti skozi življenje.

Specialka je vabljiv instrument, eleganten, usklajen in zato všeč vsem, ki imajo radi lepe stvari, in ne le tistim, ki bi radi shujšali ali s kolesom sebi in drugim dokazali moč, hitrost, vztrajnost …

Prestari smo, da bi mislili na tekmovanja z drugimi, nismo pa prestari, če mislimo na tekmovanje s samim seboj. Veliko nas je takih, ki se nam nariše nasmešek vsakič, ko gre kolo hitreje od pričakovanj.

Ko ga spustimo po klančini navzdol in nam veter piha okoli svobodnih ušes. Pokojni ameriški filmski igralec Robin Williams je nekoč izjavil, da je kolesarjenje še najbliže letenju.

Bil je nor na kolesa, še posebej na dirkalna. Bil je pravi zbiratelj in po njegovi smrti je bila njegova zbirka vredna že več od milijona dolarjev.

Sam bi mu prikimal ob tej izjavi, vedoč, da je mislil na spust, ko ni treba obračati pedalov, ko gre kolo samo in smo na njem samo potniki.

Ne verjamem, da je mislil na letenje nekje na ravnini, ko ti nasprotni veter piha v čelo in prsi in ti skuša odvzeti še poslednje moči in voljo.

Začetnik ste, zato prisluhnite

Torej poskušate vstopiti v specialkarski svet. Stojite pred izložbo in spretni prodajalec vas vpraša o željah in potem o vaših izkušnjah.

Začetnik ste, prej ste se vozili ali z gorskim ali treking kolesom, lahko, da ste zaradi življenjskega vrtinca kolesarili pred juhuhu leti, da so bili avtobusi, vlaki in avtomobili vaša osnovna prevozna sredstva.

Nazadnje ste se dotikali kolesa, ko ste za sedež držali lastnega otroka, potem ko ste mu odvijačili pomožna kolesca. Ni problem, najprej se bomo lotili začetniških želja in potreb, potem še tistih, ki iščejo hitrostni napredek.

Prodajalec bo izvedel vse o vaši neizkušenosti in vam predlagal začetniški model. Ta vam bo všeč, ker so največkrat lepši od tistih, ki stanejo petkrat več. Začetnik ne potrebuje dirkalnega kolesa, potrebuje specialko, ki je narejena in prilagojena začetnikom.

Da, še vedno bo polovico lažja od vašega starega dobrega trekinga ali gorca, vitka bo in elegantna, barvno privlačna. Mogoče bo celo zelo podobna tisti, ki jo vozi recimo Roglič.

Da, Rogliča poznate, zato ker včasih radi pogledate kako dirko po televiziji, ker drugače bi še pozneje zbudili apetit po specialki. Ne ustrašite se, nočem vas motivirati za nakup najcenejše, take, ki ne gre veliko hitreje od običajnega kolesa.

Hočem vas usmeriti na sedež tiste, ki vam bo na začetku povsem ustrezala. Ne pozabite, začetnik ste, zato morate najprej skozi »šolo vožnje« in ne takoj v »formulo ena«.

Ne denarnica, izkušnje odločajo

Današnje specialke so tehnološko izredno napreden izdelek. Narejene so iz aluminija ali iz karbona, težko pa boste še srečali jekleno. Oprema, mi ji pravimo nakit, je raznovrstna.

Če boste izbirali med italijansko klasiko z imenom Campagnolo, ne boste nič zgrešili, vendar je ta znamka trenutno v nekaki prehodni krizi, zato jo boste stežka našli v naših prodajalnah koles. Če se odločite za japonski Shimano, boste veljali za »ziheraša«, če si omislite ameriški Sram, boste veljali za modnega.

Govorim o prestavah in zavorah in drugih osnovnih delih opreme. Specialka ima pravzaprav nadet zgolj osnovni nakit, ki ga kolo potrebuje, in nič več, zato pa se ji reče tako, kajne?

Današnje imajo tudi kolutne oziroma diskaste zavore, kar je nekaj novega v kolesarskem svetu, še vedno imajo najožje gume izmed vseh koles in še vedno so najlažje.

Ogljikova vlakna, karbon, to je material, ki je trenutno najbolj priljubljen, ko govorimo o sestavi okvirja. Cene sodobnih specialk pa se gibljejo med 1000 in »neskončno« vsoto evrov.

Uredništvo Poleta za začetnike priporoča tiste, ki stanejo med tisoč sedemsto in tri tisoč evrov in ni nujno, da so karbonske, ker boste z aluminijastimi ravno tako srečni in še nakit, oprema bo žlahtnejša. Vendar aluminijaste boste danes težko sploh našli.

Ko izbirate novo, si raje privoščite tisto, ki ima boljša platišča, kot pa tisto z boljšim okvirjem. Opozoriti je seveda treba, da je tako kot pri vseh tehničnih izdelkih: bolj, ko je ime proizvajalca zveneče, dražje so, ampak to že vemo, kako gre.

V Sloveniji se ne prodajajo slabe specialke, samo tiste, ki jih pozna ves razviti svet. Izbira je zares bogata in raznolika. Prodajajo jih v glavnem specializirane prodajalne, megamarketi se jih izogibajo, ker vedo, da taki kupci potrebujejo zares dobre nasvete. Prodajalec, ki vam bo rekel, da si privoščite tako, kot si jo lahko, ni ravno dober prodajalec.

Dober je tisti, ki vam bo predlagal tako, ki vam najbolje ustreza, potem ko mu poveste, kakšne so vaše izkušnje in želje, ki so povezane s svetom, v katerega hočete vstopiti.

Torej, ne poslušajte svoje denarnice, ampak nasvet izkušenega specialkarja, kajti evolucija specialkarja se začne na začetku in ne na koncu. Na žalost je kolesarjenje postalo »novi tenis« in so se pedalov lotili ljudje, ki so prepričani, da so spili vso pamet tega sveta, kaj šele kolesarskega sveta.

Ne zamerimo jim, samo sočustvujemo v njihovi bolečini, ki ne izgine niti po zgoraj omenjenih prvih sto kilometrih. Neskončna bolečina jih pripelje do ugotovitve, da so izbrali napačno znamko kolesa, kar sploh ni res, da bodo poskusili še z bolj zvenečo znamko, ki je še dražja, a zato boljša. Vendar je resnica v tem, da ni kriva blagovna znamka, ampak model kolesa.

Trije odločilni trenutki pri nakupu specialke

Prvi je ta, da se odločite za udobnejšo različico, ki spada med rekreativne in ne dirkalne specialke. Na taki boste imeli bolj pokončno držo (če lahko govorimo o pokončni drži na specialki), narejena in sestavljena bo iz udobnejše opreme, malce težja bo kakor tista, ki je petkrat dražja in laže vodljiva, ker bo vse bolj pri roki, kakor je pri dirkalnikih.

Drugi moment je, ko se odločamo med aluminijasto ali karbonsko različico. Če se odločite za aluminijasto, boste najverjetneje na njej dobili (za enak denar, kot stane karbonska različica) boljši nakit, boljšo opremo, tudi boljša platišča.

Karbonske so dražje, in če proizvajalci hočejo prodati za »normalno« ceno, jo okitijo s cenejšim nakitom. Naš predlog je, da začetnik kupi boljšo opremo s platišči vred in slabši okvir. Pri okvirju ni pomembna kakovost, ampak geometrija. Slabih okvirjev pri nas ni, so pa napačnih dimenzij za naše telo.

Tretji moment, ki spada med odločilne v zadnjih mesecih, je tisti, ki govori o diskasti ali tradicionalnih zavorah. Če kupujete novo specialko, potem se lahko odločite za tisto, ki ima kolutne, diskaste zavore, kajti tradicionalne zavorne čeljusti so izumrle ... skoraj.