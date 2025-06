Kako hitro se starate? Trije preprosti testi dajo odgovor

Za vpogled v hitrost vašega staranja lahko porabite veliko denarja za laboratorijske teste, a znanost pravi, da lahko domači preizkusi ponudijo dovolj dobro oceno.

Svojo kronološko starost poznate, to je število svečk na rojstnodnevni torti. Toda poznate tudi svojo biološko starost? Ta je nova, vse bolj priljubljena mera za ocenjevanje, kako hitro se vaše telo v resnici stara, in običajno zahteva bolj zapletene preiskave.

Zagovornik podaljševanja življenja Bryan Johnson, ki je postal znan kot guru proti staranju, ima 47 let. Trdi pa, da je njegova biološka starost vsaj pet let nižja, zahvaljujoč svojemu strogo nadzorovanemu zdravemu življenjskemu slogu.

Kako to ve? Po poročanju revije Men’s Health uporablja test TruDiagnostic, ki temelji na epigenetski uri DunedinPACE, razviti na univerzah Columbia in Duke. Cena tega testa je 500 dolarjev. Tudi drugi raziskovalci in navdušenci nad zaviranjem staranja uporabljajo podobno zapletene in drage metode.

Večina teh metod je seveda nedostopna za ljudi z manjšimi prihodki ali manj obsesivnim odnosom do zdravja, kot ga ima Johnson. Kljub temu pa bi si marsikdo želel vsaj približno vedeti, kako dobro mu gre pri ohranjanju zdravja.

Ali obstaja hitrejša in enostavnejša pot do te ocene?

Da, pravi nevroznanost. Tri brezplačne naloge, ki jih lahko opravite doma, vam lahko dajo grobo, a uporabno oceno vaše biološke starosti.

Dobro staranje vključuje telo in um

Če ste se že kdaj poglobili v temo staranja, ste verjetno slišali, da lahko moč stiska roke ali sposobnost stati na eni nogi nakažeta, ali ste v dobri telesni formi za svoja leta. O tem je pisal tudi novinar Inc.com Jeff Haden.

Tovrstni kazalniki so priročni za oceno telesne pripravljenosti. A staranje ni zgolj stvar mišične mase ali ravnotežja, pomembno je tudi kognitivno delovanje. Mobilnost in fizična moč sta pomembni, vendar pa je duševna bistrina za večino ljudi še pomembnejša.

Zato so po mnenju psihologa dr. Alexandra Nigela Williama Taylorja in strokovnjaka za vadbo dr. Marca Arkesteijna, ki sta pisala za spletno stran The Conversation, najboljši testi za oceno hitrosti staranja tisti, ki vključujejo tudi duševno ostrino, čustveno odpornost in socialne povezave.

Trije preprosti domači testi

Za oceno teh sposobnosti doma, brez stroškov, strokovnjaka predlagata tri preproste teste:

Test sledenja vzorcem (Trail Making Test)

Povezujte številke in črke po vrstnem redu (1, A, 2, B itd.) in merite čas.

Test meri vašo sposobnost preklapljanja med nalogami.

Stroopov test

Izrežite barvo besede, ne besedo samo. Na primer: beseda modro je natisnjena z rdečo barvo, izreči morate rdeče .

je natisnjena z rdečo barvo, izreči morate . Ta test preverja vašo sposobnost ignoriranja motečih informacij. Težje je, kot se sliši!

Dvojna naloga (Dual-Task Challenge)

Medtem ko hodite z običajno hitrostjo, štejte nazaj od 100 po trojkah, treh številkah.

Če se vaša hoja bistveno upočasni, to lahko kaže na kognitivno obremenitev.

Kaj pomenijo rezultati?

Če nimate dostopa do velike baze podatkov, s katero bi lahko primerjali svoje rezultate, ne boste dobili točne številčne ocene svoje biološke starosti, žal, ne boste mogli tekmovati z Bryanom Johnsonom.

A to po mnenju Taylorja in Arkesteijna ni ključno. Pomembno je ugotoviti, na katerih področjih imate težave, nato pa prilagoditi življenjski slog tako, da ta področja okrepite. Čez čas lahko teste ponovite in preverite napredek.

»Kognitivne spremembe se morda kažejo počasneje kot telesne, zato so redni preizkusi koristni za odkrivanje napredka,« pravita avtorja.

Kaj storiti, če ugotovite, da se starate prehitro?

Če po prvem preizkusu ugotovite, da morate bolje skrbeti za telo in možgane, ima znanost kar nekaj enostavno izvedljivih nasvetov za upočasnitev staranja:

Vpišite se na tečaj: V eni študiji so odrasli po začetku učenja na testih dosegali rezultate, kot da so 30 let mlajši.

Berite romane: Dolgotrajno sledenje zgodbi izboljšuje spomin.

Potujte na nova mesta: Prvi izsledki kažejo, da novost in napor potovanj lahko upočasnita staranje in izboljšata počutje.

Spite več: Mesec dni z več spanja je udeležence raziskave pomladil za šest let (po občutku).

Bodite pozitivni do staranja: Po raziskavi univerze Yale pozitivno razmišljanje o staranju življenjsko dobo v povprečju podaljša za 7,5 leta.

Telovadite vsaj eno uro na teden: Že zmerna aerobna vadba enkrat do dvakrat tedensko je udeležencem izboljšala kognitivne rezultate, kot da bi bili pet let mlajši.

Družite se (pravilo 5-3-1): Vidite pet različnih ljudi na teden, imejte tri tesne odnose in eno uro socialne interakcije na dan, to močno zmanjšuje tveganje za demenco.

Jejte več rastlinske hrane: Študije znova in znova potrjujejo, da prehranjevanje po mediteranski ali podobni rastlinski dieti upočasnjuje staranje možganov.

Rešujte križanke: V testih so križanke bolj učinkovite od programov za trening možganov pri izboljševanju spomina.

Česa vam test z eno nogo ne pove

Kot pravita Taylor in Arkesteijn: »Dobro staranje ni tekmovanje s štoparico ali spominski kviz. Gre za to, da spoznate sebe, svoje telo, um in vrednote, in naredite majhne, a smiselne spremembe, ki vam pomagajo, da se počutite bolje.«

Če želite izboljšati občutek lastne starosti in zmogljivosti, se morate zazreti dlje od kemije in telesne pripravljenosti (čeprav tudi ti igrata vlogo). Upočasniti staranje pomeni skrbeti ne le za telo, ampak tudi za duševno, čustveno in socialno plat življenja.