Kako 40-dnevno postenje vpliva na športnike

Postenje, še posebej dolgotrajno, kot je 40-dnevno postenje, ima lahko globoke učinke na telo, še posebej pri športnikih, ki so navajeni na visoko raven telesne aktivnosti.

Takšna oblika prehranske omejitve vpliva na energijske rezerve, mišično maso, regeneracijo in športno zmogljivost.

Njegovi učinki so odvisni od več dejavnikov; z intenzivnostjo in vrsto vadbe, predhodnim prehranskim stanjem in načinom izvajanja postenja (polno postenje, omejen vnos kalorij, postenje z določenimi napitki ipd.).

Energijski viri in izguba telesne mase

Pri daljšem postu telo preklopi iz uporabe glukoze kot primarnega vira energije na ketone, ki nastajajo iz maščob. To lahko vodi do izgube telesne maščobe, kar je lahko koristno za nekatere športnike, ki želijo zmanjšati telesno težo ali izboljšati razmerje med mišično maso in maščobo.

Zmanjšanja glikogenskih zalog, kar negativno vpliva na vzdržljivostne športnike, ki se zanašajo na hiter dostop do energije med dolgotrajno vadbo.

Vpliv na mišično maso in moč

Dolgotrajno pomanjkanje beljakovin lahko povzroči katabolizem mišic, kar vodi do zmanjšanja mišične mase in moči. Nizke ravni inzulina in rastnega hormona lahko upočasnijo regeneracijo mišic.

Pri športnikih, ki se ukvarjajo z dvigovanjem uteži ali eksplozivnimi športi, lahko pride do občutnega padca moči in vzdržljivosti.

Prilagoditev metabolizma in zmogljivost

Telo se postopoma prilagodi na porabo maščob za energijo, kar lahko izboljša presnovno fleksibilnost in vzdržljivost pri nizkointenzivnih aktivnostih.

Športniki, ki so vajeni ketogene diete, imajo lahko manj negativnih učinkov, saj so njihova telesa bolje prilagojena na uporabo maščob kot gorivo.

Anaerobna zmogljivost (kot je šprint ali dvigovanje uteži) se običajno zmanjša zaradi pomanjkanja hitre energije iz glikogena.

Hormonske in fiziološke spremembe

Zmanjšanje ravni testosterona in ščitničnih hormonov lahko negativno vpliva na moč, vzdržljivost in splošno počutje. Povišane vrednosti kortizola (stresnega hormona) lahko prispevajo k razgradnji mišic in povečanemu občutku utrujenosti.

Po dolgotrajnem postu lahko pride do težav z obnavljanjem normalnega vnosa hrane, kar lahko vpliva na dolgoročno zdravje in zmogljivost.

Mentalna ostrina in disciplina

Nekateri športniki poročajo o izboljšani mentalni osredotočenosti in disciplini med postom. Postenje lahko vodi do večje odpornosti na stres in boljše sposobnosti prilagajanja težkim razmeram.

40-dnevno postenje ni priporočljivo za športnike, ki se ukvarjajo z visoko intenzivnimi ali eksplozivnimi športi, saj lahko privede do zmanjšanja mišične mase, moči in vzdržljivosti.

Po drugi strani pa lahko športniki, ki se ukvarjajo z nizko intenzivnimi vzdržljivostnimi aktivnostmi in so prilagojeni na presnovo maščob, lažje prenašajo učinke postenja.

Če se športnik odloči za tako dolgotrajno postenje, je priporočljivo postopno zmanjševanje vnosa hrane, spremljanje telesnih odzivov in po potrebi dodajanje esencialnih hranil za ohranjanje mišične mase in zdravja.