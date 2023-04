Kajenje je precej neumno, saj tudi ubija

Če danes zamenjate dim na obrazu z nasmehom, bo jutri bolezen v vašem življenju zamenjala sreča.

Cigareta pravi: »Danes me spreminjaš v pepel, a jutri sem na vrsti jaz.« Usluga za uslugo ...

Hrepenenje po tobaku vas lahko izčrpa, ko poskušate opustiti kajenje. Uporabite pa lahko te nasvete, da zmanjšate željo po tobaku in se ji uprete. Strokovnjaki s klinike Mayo jih ponujajo kar nekaj …

Pri večini ljudi, ki uporabljajo tobak, je lahko želja po tobaku ali želja po kajenju močna. Vendar se temu lahko zoperstavite.

Ko začutite potrebo po uporabi tobaka, imejte v mislih, da čeprav je ta potreba močna, bo verjetno minila v 5 do 10 minutah, ne glede na to, ali boste pokadili cigareto ali si privoščili tobak za žvečenje. Vsakič, ko se uprete želji po tobaku, ste korak bližje k dokončni opustitvi uporabe tobaka.

Tukaj je 10 načinov, ki vam bodo pomagali, da se boste uprli želji po kajenju ali uporabi tobaka, ko se pojavi želja po kajenju.

Poskusite nadomestno zdravljenje z nikotinom.

O nadomestnem nikotinskem zdravljenju povprašajte svojega zdravnika. Možnosti so naslednje:

- nikotin na recept v obliki nosnega pršila ali inhalatorja

- nikotinski obliži, žvečilni gumi in pastile, ki jih lahko kupite brez recepta

- zdravila za prenehanje kajenja brez nikotina na recept.

Kratko delujoče nadomestno zdravljenje z nikotinom, kot so nikotinski žvečilni gumiji, pastile, nosna pršila ali inhalatorji, vam lahko pomagajo premagati močno željo po kajenju. Te kratko delujoče terapije je običajno varno uporabljati skupaj z dolgo delujočimi nikotinskimi obliži ali enim od ne nikotinskih zdravil za prenehanje kajenja.

Elektronske cigarete (e-cigarete) so v zadnjem času deležne velikega zanimanja kot nadomestek za kajenje klasičnih cigaret. Vendar se ni izkazalo, da so e-cigarete varnejše ali učinkovitejše od nikotinskih nadomestnih zdravil pri pomoči ljudem pri opuščanju kajenja.

Izogibajte se sprožilcem in pastem

Nagon po tobaku bo verjetno najmočnejši na mestih, kjer ste najpogosteje kadili ali žvečili tobak, na primer na zabavah ali v barih ali v času, ko ste bili pod stresom ali ste srkali kavo. Ugotovite svoje sprožilce in pripravite načrt, kako se jim izogniti ali jih preživeti brez uporabe tobaka.

Če ste na primer običajno kadili med telefoniranjem, imejte v bližini pisalo in papir, da se namesto s kajenjem ukvarjate s čečkanjem po papirju.

Te prime - pa te mine

Če čutite, da boste podlegli želji po tobaku, si recite, da morate najprej počakati še 10 minut. Nato v tem času naredite nekaj, s čimer boste odvrnili svojo pozornost. Poskusite oditi na javno območje, kjer je kajenje prepovedano. Ti preprosti triki bodo morda zadostovali, da boste premagali željo po tobaku.

Žvečite

Da bi se uprli želji po tobaku, dajte svojim ustom nekaj, kar lahko počnejo. Žvečite žvečilni gumi brez sladkorja ali trde bombone. Ali pa grizljajte surovo korenje, oreščke ali sončnična semena - nekaj hrustljavega in okusnega.

Ne zasmodite »samo enega«

Morda vas bo zamikalo, da bi si privoščili le eno cigareto, da bi potešili željo po tobaku. Vendar se ne zavedajte, da se lahko pri tem ustavite. Najpogosteje se zgodi, da si privoščite samo eno, kar vodi do še ene. In morda boste ponovno začeli uporabljati tobak.

Telovadite

Telesna dejavnost lahko pomaga odvrniti vašo pozornost od želje po tobaku. Že kratki izbruhi gibanja, kot je na primer nekajkratni tek po stopnicah navzgor in navzdol, lahko povzročijo, da želja po tobaku izgine. Torej: pojdite na sprehod ali tek.

Če ste doma ali v pisarni, poskusite s počepi, globokimi upogibi kolen, počepi, tekom na mestu ali hojo po stopnicah navzgor in navzdol. Če ne marate telesne dejavnosti, poskusite s šivanjem, delom z lesom ali pisanjem dnevnika. Ali pa opravljajte opravila, ki odvračajo pozornost, na primer čiščenje ali urejanje papirjev.

Preizkusite sprostitvene tehnike

Kajenje je bil morda vaš način spopadanja s stresom. Že sam boj proti želji po tobaku je lahko stresen. Stresa se znebite tako, da se poskusite sprostiti, na primer z globokim dihanjem, sproščanjem mišic, jogo, vizualizacijo, masažo ali poslušanjem pomirjujoče glasbe.

Pokličite preverjene okrepitve

Povežite se z družinskim članom, prijateljem ali članom podporne skupine, ki vam bo pomagal pri vaših prizadevanjih, da bi se uprli želji po tobaku. Pogovorite se po telefonu, pojdite na sprehod, se skupaj nasmejte ali pa se srečajte, da se pogovorite in podprete drug drugega.

Poiščite podporo na spletu

Pridružite se spletnemu programu za prenehanje kajenja. Ali pa preberite blog odvajanja od kajenja in objavite spodbudne misli za koga drugega, ki se morda spopada s hrepenenjem po tobaku. Učite se od drugih, kako so se spopadli s hrepenenjem po tobaku.

Spomnite se na koristi

Zapišite si ali na glas povejte, zakaj želite prenehati kaditi in se upreti hrepenenju po tobaku. Ti razlogi lahko vključujejo:

- boljše počutje

- postanete bolj zdravi

- ščitenje svojih bližnjih pred pasivnim kajenjem

-prihranek denarja

Ne pozabite, da je vedno bolje poskusiti nekaj, da bi premagali željo po kajenju, kot ne storiti ničesar. Vsakič, ko se uprete želji po tobaku, ste korak bližje temu, da se osvobodite tobaka.

Ali, kot je rekel še kar znan razvojnik Charles Darwin: »Človek, ki si drzne zapraviti le uro svojega življenja, ni nikoli spoznal vrednosti le-tega.«

Če tega, kako lepo je zdravo in dolgo življenje brez tobaka, nismo znali preprosto razložiti kljub dokazom o nesmiselnosti kajenja, po tem - tudi po Albertu Einsteinu -, tega preprosto ne razumete dovolj dobro.

Človek morda potrebuje 40 let, da to spozna - in da potem neha kaditi. Če tega ne spozna, lahko neha kaditi že prej.