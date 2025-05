Kaj vaš test holesterola spregleda? Tu je novi krvni test, ki vam lahko reši življenje

Nova raziskava kaže, da bi lahko s sodobnejšimi testi še bolj natančno napovedali, kdo je resnično ogrožen.

Gre za merjenje posebnih delcev v krvi, ki prenašajo »slab« holesterol, ti se imenujejo apoB delci.

Poleg tega raziskava opozarja na še en pomemben dejavnik: lipoproteina, ki je večinoma prirojen in pri nekaterih ljudeh močno poveča tveganje za srčno-žilne bolezni.

Dobra novica? Oba testa za apoB in lipoproteina sta že na voljo, sta enostavna in cenovno dostopna. To pomeni, da bi lahko v prihodnosti veliko ljudi pravočasno izvedelo, kako ogroženi so, in začeli ukrepati, še preden se pojavi bolezen.

Zakaj je zgodnje odkrivanje tako pomembno

Srčno-žilne bolezni so še vedno najpogostejši vzrok smrti na svetu. Veliko primerov pa bi lahko preprečili z bolj zdravim načinom življenja: manj kajenja, boljša prehrana, več gibanja.

Zelo pomembno je tudi, da pravočasno odkrijemo, kdo ima večje tveganje, saj lahko tako zdravniki ukrepajo, preden pride do resnih zapletov, kot sta srčni infarkt ali možganska kap.

Kaj sploh je »slab« in »dober« holesterol?

Holesterol je snov, ki jo telo potrebuje, med drugim za gradnjo celic. A če ga je preveč, se lahko začne nabirati v žilah. Tam tvori obloge (plake), ki lahko zamašijo žile ali povzročijo krvne strdke. To je nevarno, saj lahko pripelje do infarkta ali kapi.

Holesterol potuje po krvi v majhnih »paketkih«, ki jim pravimo lipoproteini. Nekateri od teh prenašajo »slab« holesterol, ki maši žile, drugi pa pomagajo odstranjevati odvečen holesterol – ti veljajo za »dobre«.

Kaj je novega pri teh testih?

Doslej so zdravniki tveganje ocenjevali tako, da so merili količino holesterola v krvi. A raziskovalci so ugotovili, da je še pomembnejše, koliko delcev (lipoproteinov) prenaša ta holesterol. Zakaj? Ker holesterol sam ne more škoditi, če nima teh »prenašalcev«. Zato je bolj natančno šteti ravno te delce, še posebej tiste, ki imajo apoB.

Študija je pokazala, da je merjenje apoB najbolj zanesljiv kazalnik tveganja za srčne bolezni. Klasični testi so sicer še vedno uporabni, a lahko v določenih primerih tveganje podcenijo. Prav zato bi lahko novi testi pomenili veliko izboljšavo.

Kaj pa lipoprotein?

Poleg apoB so raziskovalci poudarili še pomen lipoproteina. Pri večini ljudi je ta snov v krvi prisotna v majhnih količinah, a pri nekaterih so vrednosti zelo visoke, kar močno poveča tveganje za srčne bolezni. Ker gre večinoma za genetsko pogojeno snov, je priporočljivo, da se vsak testira vsaj enkrat v življenju.

Kaj to pomeni za prihodnost?

Strokovnjaki menijo, da bi lahko merjenje apoB sčasoma zamenjalo klasične teste holesterola. Poleg tega bi bilo koristno, da se redno preverja tudi lipoprotein(a), da bi dobili čim bolj jasno sliko o tveganju. Testa sta že zdaj na voljo, sta poceni in enostavna za izvedbo, zato bi lahko v prihodnje pomembno prispevala k preprečevanju srčno-žilnih bolezni.