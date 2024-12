Kaj storiti, ko je motivacija za vadbo na ničli

Danes je tak dan, da se mi še na kosilo ne ljubi, kaj šele v tekaške copate. Nekaj nasvetov za boljšo motivacijo, ko pridejo črni zimski dnevi. Ali pa ko je veseli december ...

Je danes eden tistih dnevov, ko preprosto ne najdete motivacije, da bi se odpravili na trening? Ali pa niti slučajno ne boste našli urice, dveh, prosto.

Številne študije povezujejo razpoloženje in pomanjkanje motivacije s treningom, predvsem z jesenjo in pomladjo. Pomlad, ker je zima za nami in se prebujamo iz tistega belega spanca, jesen pa zato, ker smo lepo vreme pustili za sabo in se dnevi ne nehajo krajšati in dež in sneg, veter in vsepovsod sivina ... Vendar zimski mraz in praznični dnevi tudi sodijo v čas, ko je motivacija za vadbo na zelo nizki ravni.

Lahko bi vam pametovali, koliko dobrega bi s tem storili za svoje zdravje, kako dobro bi se po vadbi lahko počutili, ampak včasih se zdi, da je vseeno vse tako težko.

In kaj storiti, ko nam primanjkuje motivacije za trening?

Še posebej je nevarno in duhomorno, če trenirate sami. Težko se je prepričati, da začneš znova. Tudi, če ste ravno preživeli jesensko pavzo, mogoče še vedno prave motivacije za nov začetek? Mogoče ste premalo počivali? Ste počili vsaj 10 dni?

Nekaj motivacijskih nasvetov, ki so do zdaj vžgali:

Brskajte po arhivu fotk v telefonu, spomnite se vseh tekmovanj in najlepših krajev, kjer ste bili zaradi priljubljenega športa.

Obrišite prah z zbirke medalj in pokalov, ki jih imate, in se spomnite, koliko truda je bilo potrebnega.

Spomnite se, kako dober je občutek po treningu. Na tuš, hrano, po treningu.

Postavite svojo najljubšo športno opremo na vidno mesto.

Kako se pripraviti pred prvim smučanjem v sezoni

Naredite mini načrt za 40 dni treninga in si obljubite, da se ga boste držali. Spomnimo se, da športni psihologi trdijo, da 40 dni traja, da smo spet v svoji rutini. No, dodajamo še, da je zelo pomembno, da ne trenirate vsak dan. Tega nam ni treba ponavljati.

Napišite nekaj sporočil, ki vas bodo motivirala h gibanju in jih nalepite na vidno mesto.

Zamenjajte fitnes center, mogoče bo kaj pripomoglo.

Ne pozabite, da obup ni opcija!

To je le nekaj predlogov, kako se vrniti k treningu, ko se vam ne da. Ste že kaj bolje volje?