Kaj storiti, da sobno kolo ne postane stojalo za prah

Jesen in zima sta športnim rekreativcem lahko tudi nevšečna. Ni malo takih, ki v slabem vremenu raje ostanejo na toplem, a bi vseeno radi migali. Vsaj toliko se gibali, da bi ne »nabirali« nepotrebnih kilogramov, ki so vedno samo nepotrebna utež.

Sobno kolo je alternativni pripomoček za vadbo na prostem. Danes ga najdemo skoraj v vsakem stanovanju, kjer ima vsaj en družinski član voljo po športni rekreaciji.

Ženske so, nasploh, navdušene nad njimi, čeprav nekatere pravijo, da niso vedele, da je to najhujša mučilna naprava, ki je tako dolgočasna hkrati, da so po dveh, treh, poizkusih, sobna kolesa postala stojalo za prah ali celo stojala za sušenje perila.

Pravijo, da ne pomaga niti strateška postavitev sobnega kolesa pred televizijski ekran, na primer. Spet tiste druge, ki so se vadbe na sobnem kolesu lotile z določenim ciljem, pravijo, da to najboljši način vadbe doma.

Da ne bo pomote, sobno kolo ni namenjeno samo ženskam. Moški so po navadi tisti, ki kmalu pridejo do te stopnje, da jim je taka vadba premalo, zato se lotijo nadgradnje, vendar je to že druga tema.

Da bi uporaba sobnega kolesa postala naš vsak dan ali bolje rečeno naša redna vadba večkrat na teden, se je moramo lotiti namensko. Moramo imeti jasen cilj, moramo se motivirati in moramo biti dosledni, prav tako kot pri vsakem početju, ki ga opravljamo za hobi ali za preživetje. Sliši se preprosto.

Kdo naj si omisli sobno kolo?

Predvsem tisti, ki radi vadijo doma, Tisti, ki radi vzdržujejo svojo telesno kondicijo, ko so zunaj slabe vremenske razmere, tudi tisti, ki ne rad kolesarijo po prometnih cestah, ne marajo cest, se bojijo padcev in nimajo časa več ur na teden porabiti zgolj zato, da bi ostali v kondiciji.

Sobno kolo je namenjeno praktičnim ljudem, ki ne komplicirajo in potrebujejo takojšnjo vadbo, torej tako, ki je vedno pri roki in ki da hkrati maksimalni učinek za najmanj porabljenega časa.

Kolesarjenje na sobnem kolesu je enostavno in varno, primerno za vse starosti, ne obremenjuje sklepov, pomaga pri izgubi telesne teže in pomaga pri krepitvi vseh mišic kot tudi kardio vaskularnega sistema. Vadba na sobnem kolesu je verjetno najbolj enostavna in najučinkovitejša telesna vadba.

Kako vaditi na sobnem kolesu?

Sobno kolo zahteva svoj urnik. Če ne boste določili natančen termin vadb, boste samo prelagali, kdaj se je lotiti in kdaj ne. Z vadbo nikoli ne pretiravajte.

Na sobnem kolesu bodite najmanj pol ure in največ eno uro vsaj trikrat na teden. Če se določite za vadbo, ki naj bi trajala več, kot eno uro potem ne pozabite na obvezne premore, ki naj vsakih deset minut trajajo vsaj tri minute.

Najbolj učinkovita vadba je tista, ki se razdeli na krajše in daljše intervale. To pomeni, da povečate obremenitev, približno na osemdeset odstotkov svojega maksimuma in to držite eno minuto. Sledi dve minutna pavza. In spet nadaljujete.

Takih ponovitev lahko naredite do deset v eni uri vadbe. Daljše intervalne vadbe pa trajajo od dveh do štirih minut.

S takim planom vadbe boste tudi razbili monotonost in mogoče vam sobnega kolesa ne bo treba postaviti ravno pred televizijo, da bi vam ne bilo to početje dolgočasno. In kar je najpomembnejše, kmalu boste prepoznali napredek.