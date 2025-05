Kaj so Ozempic zobje? Novi stranski učinek zdravila za hujšanje

Čeprav je bilo zdravilo Ozempic prvotno razvito za zdravljenje sladkorne bolezni, je postalo zelo priljubljeno zaradi učinkov na zmanjšanje telesne teže in ga zdaj uporabljajo milijoni ljudi po vsem svetu.

Po ocenah je v preteklem letu približno pet odstotkov prebivalcev Združenega kraljestva uporabljalo injekcijsko obliko agonista receptorja GLP-1 (glukagonu podobnega peptida-1), kar je znanstveno ime za zdravila, kot so Wegovy, Ozempic in Mounjaro.

Zdravilo deluje tako, da posnema naravni hormon v telesu, upočasnjuje prebavo in spodbuja izgubo telesne teže.

Vendar pa so z uporabo povezani tudi številni stranski učinki, ki lahko v redkih primerih vključujejo hipoglikemijo in celo komo.

Kljub zdravstvenim tveganjem mnogi posegajo po tem zdravilu za namen hujšanja. Sočasno z vse večjo uporabo pa narašča tudi število poročil o pojavu tako imenovanih »Ozempic zob«.

Kaj pravzaprav so »Ozempic zobje«?

Izraz »Ozempic zobje« se uporablja kot neuradno poimenovanje za niz zobozdravstvenih težav, ki jih nekateri uporabniki zdravila opažajo. Te težave lahko vključujejo propadanje zob, slab zadah ter vnetja in bolezni dlesni.

Čeprav za zdaj ni potrjenih znanstvenih dokazov o neposredni povezavi, klinična opažanja nakazujejo možnost, da zdravila s semaglutidom, kamor spada tudi Ozempic, prispevajo k poškodbam zob.

Domneva se, da zdravilo zmanjšuje tvorbo sline, kar povzroča suha usta. Posledično se zmanjša naravna sposobnost ustne votline za čiščenje zobnih površin. Poleg tega lahko do zobnih poškodb pride tudi zaradi drugih stranskih učinkov zdravila, na primer pogostega bruhanja, saj želodčna kislina škoduje sklenini.

Pogost stranski učinek, kot je refluks želodčne kisline, lahko prav tako poveča tveganje za erozijo zobne sklenine. Zdravilo lahko povzroča tudi dehidracijo, kar pomeni, da ob pomanjkanju tekočine bakterije v ustih ostajajo dlje časa in lahko povzročijo slab zadah.

Poleg tega lahko dieta z zmanjšanim kaloričnim vnosom vodi do pomanjkanja hranil, ki so ključna za ohranjanje zdravih zob in dlesni.

Čeprav trenutno ni razlogov za splošno paniko, lahko preprosti ukrepi, kot so redno pitje vode, umivanje zob po obrokih ter skrb za uravnoteženo prehrano, pomagajo ublažiti morebitne negativne učinke na ustno zdravje.