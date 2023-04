Kaj se zgodi v telesu, če premalo jemo

Prenizka razpoložljivost energije lahko negativno vpliva na različne telesne funkcije in vpliva tako na ženske kot na moške. Tudi za športnike, pravijo pri Švicarskem društvu za športno prehrano.

Zdravje športnikov mora biti glavna, prednostna naloga. S prehranskega vidika to vključuje uživanje pravih hranil glede na trening in energijske potrebe. Vendar se pogosto zgodi, da športniki ne porabijo dovolj energije ali pa vnesejo več energije, kot jo porabijo.

To se lahko zgodi iz različnih razlogov: zaradi razpoložljivosti ustrezne hrane, izgube teka ali pa zgolj zaradi zmanjšanega vnosa hrane zaradi namernega hujšanja.

Vzrok so lahko tudi motnje hranjenja, ki so pri športu precej pogoste, zlasti pri iskanju ustrezne, bolje, zahtevane telesne mase (npr. borilni športi, veslanje) in estetskem športu (npr. drsanje na ledu, ritmična športna gimnastika), pa tudi pri vzdržljivostnih športnih panogah ali pa zgolj pri športnicah.

Razlogi za nastanek prehranjevalnih motenj so zapleteni in večplastni - ne, tega tokrat ne bomo podrobneje obravnavali.

Tokrat smo s posvetili opisu vplivov na zdravje zaradi za napor prenizke razpoložljivosti energije.

Kaj je prenizka razpoložljivost energije?

Razpoložljivost energije se izračuna tako, da se energija, porabljena med treningom, odvzame od energije, s katero se oskrbujemo ves dan, in se deli z maso brez maščob. To (grobo) nakazuje, koliko energije ima telo na voljo za vzdrževanje svojih fizioloških telesnih funkcij (kot so denimo proizvodnja hormonov, kostna gostota, kardiovaskularni sistem ...).

Če je ta glede na maso brez maščob izredno nizka, se to imenuje prenizka razpoložljivost energije ali v tehničnem žargonu sindrom RED-S (Relativno pomanjkanje energije v športu; o tem je v Poletu veliko pisala zdravnica Nada Rotovnik Kozjek). Če je torej razpoložljivost energije v telesu dlje časa - na primer nekaj tednov - prenizka, imamo te na voljo premalo energije, da telo in njegove funkcije ostanejo zdravi.

Lahko se poslabša gostota kosti in v najslabšem primeru to povzroči zlom zaradi preobremenitve. Lahko se pojavijo tudi hormonske motnje in ne nazadnje imajo ženske pogosto nepravilne menstruacije. Lahko se pojavijo tudi motnje prebavil, depresija ali bolezni srca in ožilja.

Za športnike to seveda pomeni povečanje tveganja za poškodbe in okužbe, zmanjšanje zmogljivosti in mišične moči - in seveda zmanjšanje sposobnosti okrevanja. To na koncu vodi do zmanjšane zmogljivosti za vadbo in daljšo pot do uspeha, saj bo napredek - če bo - počasnejši.

Pravilna načela športne prehrane

Da bi zaščitili športnike in njihovo zdravje, je pomembno, da preprečujemo dolgoročne posledice prenizke energijske razpoložljivost, kar pomeni, da ne bi smeli dopustiti, da do takega stanja pride, in da skušamo to preprečiti.

Zdravje športnikov je mogoče trajno spodbujati z rednimi športnimi zdravniškimi pregledi pri različnih strokovnjakih, kot so športni fizioterapevti, športni psihologi in svetovalci za športno prehrano, nutricionisti. Ustrezna uporaba pravih načel športne prehrane lahko zagotovi optimalno oskrbo z energijo pred, med in po vadbenih enotah.

Če kljub temu pri športniku še vedno obstaja relativni primanjkljaj energije, lahko prav našteti strokovnjaki s športnikom sodelujejo v podporni terapiji, s katero se bo izvlekel iz težav.

Takih težav nikakor ne bi smeli podcenjevati - le tako, s strokovno pomočjo, se rešujejo športne kariere; in to je dobro vedeti.

Vse zapisano seveda velja tudi za rekreativne športnike, predvsem za tiste, ki vadijo zelo zares, z visoko zastavljenimi cilji - in morda še vedno mislijo, da bodo boljši, če ne bodo nič jedli.