Kaj se zgodi v telesu, če na prazen želodec spijete kozarec vode?

Ta preprosta navada, ki je že dolgo del jutranje rutine na Japonskem, pridobiva vedno več privržencev tudi drugod po svetu.
Fotografija: Pitje vode na tešče ima številne pozitivne učinke. FOTO: Getty Images
Pitje vode na tešče ima številne pozitivne učinke. FOTO: Getty Images

Voda je osnova življenja in ključna za pravilno delovanje našega telesa.

Čeprav jo je priporočljivo piti čez ves dan, ima pitje kozarca vode na prazen želodec zjutraj še posebej pozitivne učinke na zdravje.

Ta preprosta navada, ki je že dolgo del jutranje rutine na Japonskem, pridobiva vedno več privržencev tudi drugod po svetu.

Topla voda namesto hladne za boljšo prebavo

Strokovnjaki svetujejo, da je voda zjutraj topla ali vsaj sobne temperature, saj hladna voda lahko obremeni prebavila in upočasni prebavni proces.

Številne raziskave potrjujejo, da jutranje pitje vode na prazen želodec spodbuja prebavo, še posebej pri osebah, ki imajo težave z zaprtjem.

Pitje mlačne vode takoj po prebujanju lahko sproži vrsto pozitivnih sprememb v telesu:

  • Pospeši metabolizem – raziskave kažejo, da se lahko metabolizem pospeši tudi do 25 %, kar pripomore k izgubi telesne teže.
  • Zmanjša tek – pol litra vode pol ure pred obrokom lahko zmanjša količino zaužite hrane za do 13 %.
  • Poveča raven energije – voda spodbuja tvorbo rdečih krvničk in izboljšuje prekrvavitev.
  • Pomaga pri izločanju toksinov – s spodbujanjem izločanja preko urina, znoja in prebave.

Moč hidracije: lepša koža, močnejši imunski sistem, bolj zdrava prebava

Dovoljšen vnos vode podpira delovanje imunskega sistema in pomaga telesu pri obrambi pred okužbami in virusi. Hidrirana koža je bolj napeta, sijoča in manj nagnjena k prezgodnjemu staranju.

Podobno kot koža tudi lasje potrebujejo vlago, voda namreč predstavlja četrtino njihove sestave, zato redno pitje vode krepi lase in jih dela odpornejše proti poškodbam.

Poleg tega voda zjutraj pomaga očistiti prebavni trakt, kar lahko spodbuja redno odvajanje in preprečuje zaprtje. Pomanjkanje vode pa se pogosto odraža v glavobolih, slabem zadahu in težavah z dlesnimi, zato je jutranji kozarec vode preprost, a učinkovit korak k boljšemu počutju.

