Kaj se zgodi, ko pogoltnemo žvečilni gumi?

Je v teh »grožnjah« kaj resnice? Ko ste bili otrok, ste gotovo vsaj enkrat slišali, da se vam bo črevesje zlepilo, če pogoltnete žvečilni gumi.

Strokovnjaki so se lotili te teme in pokazali, kakšne so možnosti, da se vam to dejansko zgodi.

Starši običajno opozorijo otroke, da ni zdravo požirati žvečilnega gumija, a to storijo tako, da jih prestrašijo. Pogosto jim namreč rečejo, da se jim bo žvečilni gumi prilepil na črevesje in da bodo morali k zdravniku ali pa da bo gumi za vedno ostal v želodcu.

Nekateri ljudje odraščajo s tem strahom, zato jih zajame panika, če pomotoma pogoltnejo žvečilni gumi. Da bi vse to rešili, so se znanstveniki odločili spopasti s tem pojavom.

Ameriško združenje kemikov je dokazalo, da žvečilni gumi poteka po istem principu kot katera koli druga hrana. Edina razlika je v tem, da proces prebave traja dlje kot pri običajnih živilih, saj encimi potrebujejo več časa, da žvečilni gumi »razkrojijo«. Po drugi strani pa žvečilni gumi lahko predstavlja veliko nevarnost zadušitve in zdravniki odsvetujejo, da ga pogoltnete.

»Nima nobene hranilne vrednosti, zato vam bo večina strokovnjakov svetovala, da ga ne pogoltnete. Žvečilni gumi vas ne bo ubil ali vam škodoval, vendar ga nima smisla namerno pogoltniti,« menijo strokovnjaki.