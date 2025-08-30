DELAJMO POČEPE

Kaj se zgodi, če vsak dan naredite 100 počepov? Resnica, ki vas bo presenetila

100 počepov samo po sebi ni čudežna rešitev za hujšanje, vendar pa dolgoročno prispeva k večji porabi energije zaradi povečane mišične mase.
Fotografija: Po 2–3 tednih lahko v rutino vključite uteži, s čimer povečate učinek na moč in oblikovanje telesa. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Po 2–3 tednih lahko v rutino vključite uteži, s čimer povečate učinek na moč in oblikovanje telesa. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
30.08.2025 ob 13:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
30.08.2025 ob 13:00

Poslušajte

Čas branja: 3:57 min.

Počepi veljajo za eno najbolj priljubljenih vaj z lastno težo.

Obljubljajo močnejše noge, bolj čvrsto zadnjico in celo boljšo telesno držo.

Toda kaj se zgodi, če se odločite, da boste vsak dan naredili 100 počepov?

Ali je 100 počepov na dan dobra ideja?

Odgovor ni enoznačen – vse je odvisno od vaše telesne pripravljenosti in ciljev.

Za začetnike: bolje je začeti z manjšim številom ponovitev in se osredotočiti na pravilno tehniko. S tem se izognete poškodbam kolen in hrbta.

Za izkušene: 100 počepov na dan je lahko odličen izziv, še posebej, če ga kombinirate z drugimi vajami.

Vaš cilj: če želite izboljšati moč, gibljivost ali oblikovati mišice, so vsakodnevni počepi lahko koristni, a le kot del raznolike vadbene rutine.

Kdo naj se izogiba vsakodnevnim počepom?

Osebe s težavami s koleni ali kolki: redni globoki počepi lahko stanje poslabšajo. V tem primeru so primernejše vaje z manjšim pritiskom na sklepe.

Tisti z napačno tehniko: slaba izvedba poveča tveganje za poškodbe kolen, bokov ali spodnjega dela hrbta.

Popolni začetniki: skok iz nič vadbe na 100 počepov na dan je preveč obremenjujoč. Začnite z 10–20 počepi in postopoma povečujte število.

Koliko kalorij porabite s 100 počepi?

Poraba kalorij je odvisna od telesne teže, intenzivnosti in hitrosti.

  • oseba s 70 kg: približno 32 kalorij pri 100 počepih,
  • oseba s 90 kg: približno 40–42 kalorij.

To pomeni, da 100 počepov samo po sebi ni čudežna rešitev za hujšanje, lahko pa dolgoročno prispeva k večji porabi energije zaradi povečane mišične mase.

image_alt
Vsak dan je hodila 10 kilometrov, da bi shujšala – zgodilo se je nekaj nepričakovanega

Učinki rednih počepov na telo

Krepitev srca in ožilja: spodbujajo krvni obtok, izboljšujejo delovanje srca in pljuč.

Oblikovanje telesa: po 6–8 tednih lahko pričakujete močnejše in bolj definirane noge, čvrstejšo zadnjico in ožji pas – ob predpostavki zdrave prehrane.

Preprečevanje poškodb: pravilno izvedeni počepi krepijo sklepe, kite in vezi. Plitvi počepi razbremenijo kolena, globlji pa zahtevajo več previdnosti.

Vzdržljivost: začetne bolečine v mišicah izzvenijo po nekaj dneh. Po treh tednih lahko opazite gostejše mišice in manj zadihanosti pri naporu.

Kako se pripraviti na 100 počepov?

  • pred vadbo obvezno ogrejte kolena in gležnje,
  • začnite s 5 serijami po 20 počepov,
  • število in intenzivnost postopoma povečujte.

Pravilna tehnika: stopala v širini ramen, hrbet raven, roke pred seboj, pete ves čas na tleh, stegna vzporedno s tlemi, pogled naravnost naprej.

image_alt
20 znakov, da vaši hormoni niso v ravnovesju

Naprednejši izziv: dodajanje uteži

Po 2–3 tednih lahko v rutino vključite uteži, s čimer povečate učinek na moč in oblikovanje telesa. A napredujte počasi in pazite na pravilno izvedbo, saj lahko prevelika obremenitev vodi v poškodbe.

Najpomembnejše pravilo: poslušajte svoje telo

Rim ni bil zgrajen v enem dnevu – enako velja za moč in kondicijo. Če se odločite za cilj 100 počepov na dan:

  • začnite postopno,
  • dovolite telesu čas za regeneracijo,
  • ob bolečinah prenehajte in poiščite nasvet strokovnjaka.

Le z vztrajnostjo in pravilnim pristopom bo izziv postal koristna navada, ki krepi telo, izboljšuje zdravje in vas dolgoročno nagradi z močjo ter vzdržljivostjo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šport in rekreacija počepi zdravje telovadba zadnjica

Priporočamo

Poroka Roberta Goloba in Tine Gaber: ta pravila bi morala spoštovati, jih tudi bosta?
Slovenijo zajeli nalivi in nevihte. Arso sporočil, kje bo najhuje (VIDEO)
Kje je Donald Trump? Splet preplavile špekulacije o njegovi smrti (FOTO)
Spregovoril je oče novorojenčice, ki jo je sprehajalka Maja našla pri smeteh

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Poroka Roberta Goloba in Tine Gaber: ta pravila bi morala spoštovati, jih tudi bosta?
Slovenijo zajeli nalivi in nevihte. Arso sporočil, kje bo najhuje (VIDEO)
Kje je Donald Trump? Splet preplavile špekulacije o njegovi smrti (FOTO)
Spregovoril je oče novorojenčice, ki jo je sprehajalka Maja našla pri smeteh

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.