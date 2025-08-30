Kaj se zgodi, če vsak dan naredite 100 počepov? Resnica, ki vas bo presenetila

Počepi veljajo za eno najbolj priljubljenih vaj z lastno težo.

Obljubljajo močnejše noge, bolj čvrsto zadnjico in celo boljšo telesno držo.

Toda kaj se zgodi, če se odločite, da boste vsak dan naredili 100 počepov?

Ali je 100 počepov na dan dobra ideja?

Odgovor ni enoznačen – vse je odvisno od vaše telesne pripravljenosti in ciljev.

Za začetnike: bolje je začeti z manjšim številom ponovitev in se osredotočiti na pravilno tehniko. S tem se izognete poškodbam kolen in hrbta.

Za izkušene: 100 počepov na dan je lahko odličen izziv, še posebej, če ga kombinirate z drugimi vajami.

Vaš cilj: če želite izboljšati moč, gibljivost ali oblikovati mišice, so vsakodnevni počepi lahko koristni, a le kot del raznolike vadbene rutine.

Kdo naj se izogiba vsakodnevnim počepom?

Osebe s težavami s koleni ali kolki: redni globoki počepi lahko stanje poslabšajo. V tem primeru so primernejše vaje z manjšim pritiskom na sklepe.

Tisti z napačno tehniko: slaba izvedba poveča tveganje za poškodbe kolen, bokov ali spodnjega dela hrbta.

Popolni začetniki: skok iz nič vadbe na 100 počepov na dan je preveč obremenjujoč. Začnite z 10–20 počepi in postopoma povečujte število.

Koliko kalorij porabite s 100 počepi?

Poraba kalorij je odvisna od telesne teže, intenzivnosti in hitrosti.

oseba s 70 kg: približno 32 kalorij pri 100 počepih,

oseba s 90 kg: približno 40–42 kalorij.

To pomeni, da 100 počepov samo po sebi ni čudežna rešitev za hujšanje, lahko pa dolgoročno prispeva k večji porabi energije zaradi povečane mišične mase.

Učinki rednih počepov na telo

Krepitev srca in ožilja: spodbujajo krvni obtok, izboljšujejo delovanje srca in pljuč.

Oblikovanje telesa: po 6–8 tednih lahko pričakujete močnejše in bolj definirane noge, čvrstejšo zadnjico in ožji pas – ob predpostavki zdrave prehrane.

Preprečevanje poškodb: pravilno izvedeni počepi krepijo sklepe, kite in vezi. Plitvi počepi razbremenijo kolena, globlji pa zahtevajo več previdnosti.

Vzdržljivost: začetne bolečine v mišicah izzvenijo po nekaj dneh. Po treh tednih lahko opazite gostejše mišice in manj zadihanosti pri naporu.

Kako se pripraviti na 100 počepov?

pred vadbo obvezno ogrejte kolena in gležnje,

začnite s 5 serijami po 20 počepov,

število in intenzivnost postopoma povečujte.

Pravilna tehnika: stopala v širini ramen, hrbet raven, roke pred seboj, pete ves čas na tleh, stegna vzporedno s tlemi, pogled naravnost naprej.

Naprednejši izziv: dodajanje uteži

Po 2–3 tednih lahko v rutino vključite uteži, s čimer povečate učinek na moč in oblikovanje telesa. A napredujte počasi in pazite na pravilno izvedbo, saj lahko prevelika obremenitev vodi v poškodbe.

Najpomembnejše pravilo: poslušajte svoje telo

Rim ni bil zgrajen v enem dnevu – enako velja za moč in kondicijo. Če se odločite za cilj 100 počepov na dan:

začnite postopno,

dovolite telesu čas za regeneracijo,

ob bolečinah prenehajte in poiščite nasvet strokovnjaka.

Le z vztrajnostjo in pravilnim pristopom bo izziv postal koristna navada, ki krepi telo, izboljšuje zdravje in vas dolgoročno nagradi z močjo ter vzdržljivostjo.