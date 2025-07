Kaj se zgodi, če vsak dan jemlješ kreatin?

V poplavi dodatkov, kot so beljakovinski praški, BCAA-ji, EAA-ji in elektroliti, prav kreatin izstopa kot izdelek, ki ga strokovnjaki in športniki pogosto postavljajo na prvo mesto z dobrim razlogom.

Zakaj je kreatin tako priljubljen?

Kreatin je naravno prisotna spojina, ki pomaga mišicam proizvajati energijo, še posebej pri visoko intenzivni vadbi, kot sta dvigovanje uteži ali šprint.

Ko telo potrebuje hiter izbruh energije, uporablja ATP (adenozin trifosfat), vendar so njegove zaloge omejene. Kreatin poveča razpoložljivost ATP, saj mišicam dovaja fosfokreatin, kar omogoča hitrejšo regeneracijo energije med vadbo.

Z rednim uživanjem kreatina se lahko poveča vzdržljivost, moč in število ponovitev med vadbo, kar dolgoročno pomeni boljše rezultate pri pridobivanju mišične mase in izboljšanju telesne pripravljenosti.

Po štirih letih rednega jemanja kreatina so se izoblikovala tri jasna spoznanja:



1. Kreatin ni povzročil povečanja telesne maščobe

Vprašanje, ali kreatin redi, je eno najbolj pogosto zastavljenih. V resnici kreatin ne vsebuje kalorij in sam po sebi ne povzroča kopičenja maščob. Telesna teža se lahko poveča zaradi večje zadržanosti vode v mišicah, kar pa je povsem normalen in celo zaželen pojav, mišice delujejo polnejše in močnejše.

Če ob jemanju kreatina vadite intenzivneje in pridobivate mišično maso, je logično, da se bo številka na tehtnici dvignila. To ni slab znak, temveč rezultat napredka.

2. Pridobivanje mišic in povečanje moči

Kreatin sam po sebi ne bo povzročil rasti mišic, omogočil pa bo boljši izkoristek vadbe. Več energije pomeni več ponovitev, višje obremenitve in bolj učinkovito mišično stimulacijo. Prav v tem se skriva njegova moč.

Redna uporaba kreatina v kombinaciji s kakovostnim treningom vodi do povečanja mišične mase in izboljšanja telesne kompozicije.

Pridobivanje moči je še en pomemben učinek: napredek pri osnovnih vajah, kot so počepi, dvigi in potiski, je lahko občuten, tudi več kot 60 kilogramov razlike med začetki in sedanjostjo ni redkost.

3. Doslednost je ključ do učinkov

Na začetku se mnogi uporabniki ne držijo rednega uživanja kreatina, izpusti med vikendi ali strah pred povečano težo so pogosti. Vendar kreatin deluje le ob doslednem dnevnem jemanju. Prve opazne učinke, kot so manjša mišična utrujenost in večja zmogljivost pri treningih, je mogoče zaznati po približno dveh tednih redne uporabe.

Priporočilo je preprosto: vzemite kreatin vsak dan, tudi kadar ne trenirate. Najpogostejša oblika je monohidrat, ki se ga uživa v odmerku 3–5 gramov na dan, običajno z vodo ali sokom.

Kaj še morate vedeti?

Kreatin ne redi, ampak lahko povzroči rahlo zadrževanje vode – to pa ni maščoba.

Je varen za dolgotrajno uporabo in ga lahko jemljejo tudi rekreativci.

Deluje le ob dnevni uporabi, zato je doslednost ključna.

Primeren je tudi za ženske in starejše športnike, saj pomaga pri ohranjanju mišične mase.

Učinkovit je tudi pri kolesarjih, tekačih, plavalcih in drugih vzdržljivostnih športih.

Priporočila za uporabo

Na slovenskem trgu je na voljo več kakovostnih kreatinskih dodatkov, najpogosteje v obliki kreatin monohidrata. Pri izbiri se priporoča:

Nevtralni okus – omogoča mešanje s katero koli pijačo ali šejkom.

Čista sestava brez dodatkov – brez arom, sladkorjev ali umetnih barvil.

Laboratorijsko testirani izdelki – za zagotovljeno čistost in kakovost.

Kreatin je cenovno dostopen, varen in učinkovit dodatek, ki lahko občutno izboljša rezultate vadbe. Ni čudežno sredstvo, a ob redni uporabi in kakovostnem treningu prinaša merljive koristi: več moči, več mišic, boljšo zmogljivost in hitrejšo regeneracijo.

Za vse, ki vadite z lastno težo, obiskujete fitnes ali se ukvarjate s športom rekreativno, kreatin je ena najbolj pametnih investicij za dolgoročen napredek.

Kreatin je naravno prisoten predvsem v živalskih virih beljakovin, največ pa ga najdemo v rdečem mesu in ribah. Tukaj je pregled živil z najvišjo vsebnostjo kreatina:

Živila z največ kreatina (približne vrednosti na 100 g surovega živila):





Živilo Vsebnost kreatina (g/100 g) Goveje meso 0,4–0,9 g Svinjina 0,4–0,7 g Losos 04–0,6 g Tuna 0,4–0,5 g File bele ribe 0,3–0,5 g Piščančje meso 0,1–0,3 g Jagnjetina 0,6–1,0 g

Pomembno:

Kreatin se med toplotno obdelavo (kuhanje, pečenje, cvrtje) delno razgradi, zato je dejanski vnos nekoliko nižji kot pri surovem mesu.

Da bi zaužili približno 5 g kreatina na dan (kar je običajen odmerek pri dopolnilih), bi morali pojesti približno 1 kg rdečega mesa ali rib dnevno, kar ni praktično – zato je uporaba dodatkov smiselna.

Ali ga vsebuje rastlinska hrana?

Ne, kreatin ni prisoten v rastlinski hrani. Zato imajo vegani in vegetarijanci praviloma nižje zaloge kreatina v telesu in so lahko bolj dovzetni za koristi dodatkov.

Če ne jeste veliko mesa ali rib, je kreatin monohidrat v obliki prehranskega dopolnila cenovno ugoden, varen in učinkovit način za vzdrževanje optimalnih ravni kreatina, zlasti pri športnikih, starejših osebah in tistih, ki želijo izboljšati telesno zmogljivost ali kognitivne funkcije.