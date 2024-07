Kaj se zgodi, če med poletnim dopustom ne treniraš

Da, najbolj zagnani športni rekreativci gremo na počitnice zato, da v miru treniramo. Ves dan imamo na voljo za trening. Ni službe, ni družinskih obveznosti, ves dan zase.

Malce egoistično razmišljanje, če se spomnimo, da nismo samski. Če ste samski, potem vzamem vse nazaj. Treniramo vsak dan, tudi ko nismo na počitnicah. Zakaj bi bilo potem drugače med dopustom?

Mogoče zato, da se odpočijemo, ali pa enostavno zato, ker partner mogoče to od nas pričakuje, si želi, da vsaj za čas počitnic, dopusta kolo, tekaške copate .... pustimo doma. Nemogoče? Seveda je nemogoče.

Pa vendarle, pride obdobje, ko o tem začne razmišljati tudi najbolj zagnan športni rekreativec. Članek, ki mi je osvežil razmišljanje, ki se mi podi po glavi pred vsakim dopustom, sem zasledil na Datasport.

Kaj bo z mojo formo, če grem na počitnice za 14 dni brez kolesa, brez loparja, brez tekaških copat? Bom vse izgubil, kar sem pridelal med sezono? Kaj pa, če grem za štiri tedne na dopust?

Odvisno – pravijo na Datasportu. Zanimivo. Torej, če je pred vami vaš cilj sezone, potem ne morete na dopust za 14 dni brez treninga. To je nemogoče.

Če pa nimate pred sabo cilja sezone ali katerega drugega, potem je odgovor pritrdilen – greš na počitnice in samo ležiš na plaži, kolo ostane doma, tekaški čevlji v omari. Brez slabe vesti ste. In kar je najpomembnejše, spočili se boste, oddahnili in komaj čakali, da se spet aktivirate, potem ko se vrnete.

Ta čas si lahko označiš za prvi ali drugi polčas. Ta čas lahko razmišljaš o naslednjih podvigih, razmišljaš o novi, dodatni opremi, o ciljih.

Kaj pa, če vseeno nisi prepričan? Pomembni odgovori:

- Če preskočite posamezne vadbene enote, boste zaradi večje stopnje okrevanja tako močni, kot ste bili pred počitnicami.

- Če ste na počitnicah dva tedna, boste na prvem treningu čutili rahlo razliko. Slabši boste, ampak zgolj en ali dva treninga, saj se število mitohondrijev, ki pretvorijo hrano v ustrezno energijo, zelo hitro zmanjša, ko ste neaktivni, kar vodi do upada vzdržljivosti. Prožnost telesa se zmanjša, ampak ni panike, telo ima dober spomin in boste zelo hitro nazaj v formi, kot ste bili pred odhodom.

- Če ste vzdržljivostni športnik in odmor traja dlje kot dva tedna, boste poleg zmanjšane prilagodljivosti opazili izgubo moči in večji upad vzdržljivosti. Pravzaprav počasna vlakna, ki so potrebna za gibe z malo truda, kot je kolesarjenje, izgubijo največjo moč.

Zadovoljni? Jaz nisem, ker nisem še poskusil. Mogoče letos?