Kaj se šteje za normalno raven testosterona? Zdravniki pojasnjujejo

Kaj pomeni »normalna« raven testosterona, je relativno. Normalne vrednosti se razlikujejo od osebe do osebe, zdravniki pa poudarjajo, da dejanska številka morda ni tako pomembna, kot si mislite. Največ šteje vaše počutje.

»Ne gre zgolj za številke,« pojasnjuje dr. Paul Gittens, urolog in ustanovitelj Rockwell Centers for Sexual Medicine and Wellness v New Yorku in Pensilvaniji. »Pomembno je, kako se vaše vrednosti testosterona odražajo v vaših simptomih.«

Testosteron je hormon, ki ga proizvajajo testisi in ima ključno vlogo pri spolnem nagonu, proizvodnji semenčic, rasti mišic, kosti in las, poglabljanju glasu ter tvorbi rdečih krvničk, so zapisali na menshealth.com.

Vsak posameznik deluje na svoji optimalni ravni, pravi Gittens. Poleg tega raven testosterona niha čez dan. Kaj torej pomeni »normalno«? In ali je to sploh pomembno? Posvetovali smo se s strokovnjaki.

Katera raven testosterona velja za normalno?

Zdrav nivo testosterona se lahko giblje v širokem razponu. Po nekaterih strokovnih mnenjih je zdrava raven med 264 nanogrami na deciliter (ng/dL) in 1.000 ng/dL. Vrednosti pod 264 ng/dL se štejejo za nizke, medtem ko so vrednosti nad 1.000 ng/dL visoke.

Kljub temu obstajajo razlike tudi znotraj normalnega razpona, pravi Gittens. »Nekateri se pri vrednosti 310 ali 350 počutijo obupno. Zato je treba posameznike obravnavati glede na njihove simptome.«

Testosteron se z leti naravno zmanjšuje, že od 30. leta naprej, pravi dr. Brian Black, zdravnik družinske medicine s certifikatom Ameriškega združenja osteopatske medicine.

Poleg tega raven testosterona niha čez dan in je najvišja zjutraj. Zato zdravniki testiranje običajno izvajajo v jutranjih urah. Za natančnejšo oceno se opravita vsaj dve ločeni merjenji na različna dneva. Če je raven testosterona nizka, bo zdravnik določil najustreznejši način zdravljenja, pri čemer je ena najpogostejših možnosti hormonska terapija.

Enota ng/dL pomeni nanogram na deciliter in se pogosto uporablja v medicini in laboratorijskih analizah za merjenje koncentracije določenih snovi v krvi ali drugih telesnih tekočinah. 1 ng/dL pomeni en nanogram (ena milijardinka grama) snovi na en deciliter (desetina litra) tekočine. To je zelo majhna enota, ki se pogosto uporablja pri določanju hormonov (npr. testosteron, kortizol, tiroksin), zdravil in drugih biomarkerjev v krvi.

Kaj vpliva na raven testosterona?

Na raven testosterona vpliva več dejavnikov. In tudi če imate vrednost pod 264 ng/dL, morda ne boste imeli simptomov nizkega testosterona.

»Ni tako preprosto, da bi nekdo pri vrednosti 300 samodejno imel nizek testosteron, pri 315 pa ne,« pravi dr. Justin Dubin, urolog in specialist za moško zdravje v Memorial Healthcare System. Nekateri zdravniki menijo, da je raven 264 ng/dL še vedno v mejah zdravega testosterona.

Eden ključnih dejavnikov je starost. S staranjem se testosteron postopoma zmanjšuje – pri moških v povprečju za 1,6 odstotka na leto.

Pomemben vpliv ima tudi telesna teža. Obstaja povezava med debelostjo in nizko ravnijo testosterona. Hormon leptin, ki ga proizvajajo maščobne celice, zavira proizvodnjo testosterona. Čezmerna maščoba lahko tudi zviša raven estrogena, kar dodatno znižuje testosteron.

Drugi dejavniki, ki lahko znižajo raven testosterona:

jemanje določenih zdravil, tudi s kemoterapijo,

poškodbe testisov,

težave s ščitnico,

kronične bolezni ali okužbe (npr. HIV, hipertenzija, visok holesterol),

uporaba opioidnih drog,

zloraba anaboličnih steroidov.

Ali je visoka raven testosterona dobra?

Ko gre za vrednosti testosterona, višje ni nujno boljše. Testosteron ni merilo moškosti, poudarjajo zdravniki.

»Samo zato, ker imate zelo visoko raven testosterona, še ne pomeni, da imate boljši libido ali kaj podobnega,« pravi Dubin. »Vsako telo deluje drugače.«

Gittens dodaja, da se nekateri pacienti preveč osredotočajo na številke, pogosto zaradi informacij, ki jih najdejo na spletu. Gledanje samo na številke lahko bolnikom škoduje.

Če je raven previsoka, je to lahko nevarno, opozarja dr. John Lynam, specialist za endourologijo in certificirani član Ameriškega združenja osteopatske medicine. Visoka raven testosterona lahko povzroči:

nizko število semenčic,

povišan krvni tlak,

nihanje razpoloženja,

nespečnost.

Naravno visoka raven testosterona je redka. Če se pojavi, je pogosto posledica tumorjev testisov ali nadledvične žleze. Uporaba anaboličnih steroidov ali nenadzorovana hormonska terapija lahko prav tako povzroči previsoke vrednosti testosterona, pravi Black.

Kaj se zgodi, če je moj testosteron prenizek?

Nizka raven testosterona ne pomeni nujno, da potrebujete zdravljenje.

»Nekateri moški se kljub nizki vrednosti počutijo povsem normalno in ne želijo nobenih posegov,«« pravi Dubin. »Pomembno je celostno obravnavati človeka in ne zgolj številk.«

Gittens poudarja, da je ključnega pomena počutje posameznika. Nizka raven testosterona lahko povzroči:

nizek libido,

izgubo mišične mase,

slabo razpoloženje,

pomanjkanje energije.

Če imate te simptome, bo zdravnik najprej preveril možne vzroke, kot so debelost, uporaba opioidov ali težave s hipofizo ali testisi. Nato bo predlagal ustrezen ukrep – od spremembe življenjskega sloga do hormonske terapije.

Kako ugotoviti raven testosterona?

Zdravniki pravijo, da vas natančna številka ne sme obremenjevati, če nimate simptomov.

»Vedno sem zagovarjal zdravljenje posameznika in njegovih simptomov, ne pa osredotočanja zgolj na številke,« pravi Lynam. »Če je raven testosterona nizka, obstajajo možnosti zdravljenja. Če je previsoka, je lahko škodljiva. Preveč dobrega prav tako ni dobro.«

Če imate simptome nizkega testosterona – nizek libido, utrujenost, depresijo, erektilno disfunkcijo ali težave s koncentracijo –, se posvetujte z zdravnikom in preverite svojo raven testosterona.

Zdravniki lahko poleg hormonske terapije priporočajo spremembe življenjskega sloga, kot so več telesne aktivnosti, izguba telesne teže, boljši spanec, zmanjšanje stresa in zdrava prehrana, pravi Gittens.

Veliko ljudi se o tem ne upa govoriti, ker se bojijo stigme, so še zapisali na menshealth.com.