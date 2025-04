Kaj se nam zgodi v telesu, če vstajamo ob 5. zjutraj

V zadnjih letih je knjiga The 5 AM Club avtorja Robina S. Sharme postala svetovna uspešnica. Na tisoče ljudi po svetu se navdušuje nad filozofijo zgodnjega vstajanja in trdi, da jim je ta rutina spremenila življenje.

A ali ta pristop dejansko prinaša koristi, ali gre zgolj za še eno samopomočno modno muho?

Ena izmed neodvisnih preizkuševalk je delila svojo izkušnjo.

Od lenobnih juter do strukturiranega začetka dneva

S. p. delavka, ki se je odločila preizkusiti rutino, priznava, da njena jutra doslej niso bila najbolj produktivna. Pogosto je spala do poznih dopoldanskih ur in začela delovni dan neposredno iz postelje. A želja po večji produktivnosti, boljšem počutju in jasnejšem fokusu jo je spodbudila, da se je podala v izziv zgodnjega vstajanja.

Navdih zanjo je bila knjiga The 5 AM Club, ki je napisana v obliki pripovedne zgodbe, a temelji na resničnih življenjskih načelih, ki jih avtor uporablja pri svetovanju organizacijam, kot so NASA, Nike in Microsoft.

Ključno sporočilo knjige je preprosto: vstajajte ob 5. uri zjutraj in prvih 60 minut dneva namenite sebi, po pravilu 20/20/20.

Kaj je pravilo 20/20/20?

Sharmovo pravilo predvideva, da prvih 20 minut namenite intenzivni telesni aktivnosti, naslednjih 20 minut meditaciji ali pisanju dnevnika, zadnjih 20 minut pa učenju oziroma osebni rasti, denimo z branjem knjig ali poslušanjem izobraževalnih vsebin.

Za lažji začetek je naša delavka posegla po aplikaciji Blinkist, ki ponuja strnjene povzetke najbolj priljubljenih neleposlovnih knjig. Povzetek The 5 AM Club je dolg le 22 minut in ji je omogočil hiter vpogled v temeljne koncepte knjige, ravno dovolj za prvo jutranjo porcijo učenja.

Tri ključne ideje, ki jih prinaša The 5 AM Club

Zaščita kognitivne zmogljivosti

Sharma opozarja, da ima vsak človek omejeno količino miselne energije oziroma t. i. kognitivne pasovne širine. Sodobni vsakdan jo hitro zapolnijo obveznosti, obvestila na telefonu in raznovrstni motilci. Z zgodnjim vstajanjem in osredotočenostjo na lastne prioritete še pred začetkom dneva naj bi ohranili nadzor nad svojim časom in umom.

Metoda dnevnega nalaganja (angl. day stacking)

Sharma predlaga, da si vsak dan prizadevamo za enoodstotni napredek v določeni veščini. Če vztrajamo, lahko skozi leto dosežemo več kot 300-odstotno izboljšanje. Majhni koraki se z dnevnim nalaganjem namreč seštevajo in vodijo do velikih sprememb.

Pomen strukture in doslednosti

Samo zgodnje vstajanje ne prinaša koristi, če dodatni čas preživimo brez cilja. Pravilo 20/20/20 daje jutru strukturo in smisel, kar poveča možnosti za dolgoročne učinke na telesno pripravljenost, čustveno ravnovesje in intelektualni razvoj.

Aplikacija Blinkist kot pomočnik v jutranji rutini

Aplikacija Blinkist je postala priljubljeno orodje za tiste, ki jim primanjkuje časa za branje celotnih knjig. Omogoča dostop do več kot 6.500 naslovov iz področij, kot so osebnostna rast, produktivnost, psihologija in posel. Povzetke knjig je mogoče prebrati ali poslušati v približno 15 minutah.

Uporabnica poroča, da ji je aplikacija omogočila, da je svojih 20 minut učenja izkoristila učinkovito in z raznolikimi vsebinami. Povzetki knjig, kot so Atomic Habits Jamesa Cleara in Tools of Titans Tima Ferrissa, dodatno utrjujejo navado zgodnjega vstajanja in nadgradnje samega sebe.

Navdušenje uporabnikov in znatni rezultati

Blinkist se ponaša z več kot 30 milijoni uporabnikov po vsem svetu, kar 94.000 pa jih je aplikaciji dodelilo oceno petih zvezdic. Mnogi jo vključujejo v svojo jutranjo rutino, nekateri pa celo poročajo o življenjskih spremembah. Notranje raziskave podjetja kažejo, da je 91 odstotkov uporabnikov z njeno pomočjo vzpostavilo boljše navade, 87 odstotkov pa jih je zaznalo pozitivne spremembe v življenju.

Je Klub 5. ure zjutraj primeren za vsakogar?

Čeprav zgodnje vstajanje ni nujno primerno za vsak življenjski slog, številni zagovorniki potrjujejo, da jim rutina prinaša večjo osredotočenost, notranji mir in večjo produktivnost. Uspešnost pa se zdi največja takrat, ko jutranji čas namenimo dejavnostim, ki so nam resnično pomembne.

Kot kaže, ni pomembno le to, kdaj vstanemo, temveč kaj s tem časom naredimo.