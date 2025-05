Kaj se nam lahko zgodi, če pretiravamo z uživanjem proteinov

Beljakovine so temeljni gradniki telesa. Sestavljene so iz aminokislin, ki sodelujejo pri gradnji mišic, encimov, hormonov in številnih drugih bioloških struktur.

Pravilno uravnotežen vnos beljakovin je nujen za optimalno delovanje organizma. Vendar pa v sodobni prehrani, še posebej v športnih krogih, med zagovorniki low-carb ali keto diet ter pri uporabnikih prehranskih dodatkov, pogosto prihaja do njihovega pretiranega vnosa.

Čeprav je kratkoročno morda neopazno, ima lahko dolgotrajno uživanje presežkov beljakovin resne posledice za zdravje.

Koliko beljakovin res potrebujemo?

Priporočeni dnevni vnos beljakovin (PDV) za povprečno odraslo osebo znaša:

0,8 g beljakovin na kilogram telesne teže na dan za sedečo populacijo,

1,2–2,0 g/kg za rekreativne in profesionalne športnike, odvisno od intenzivnosti vadbe.

Telesno aktivni posamezniki res potrebujejo več beljakovin, vendar presežki nad 2,2 g/kg telesne teže običajno ne prinašajo dodatnih koristi in lahko predstavljajo tveganje.

Posledice prekomernega vnosa beljakovin

1. Preobremenitev ledvic

Ena izmed največkrat omenjenih nevarnosti visokobeljakovinskih diet je povečano breme za ledvice. Čeprav pri zdravih posameznikih ni neposrednih dokazov, da visoki vnosi beljakovin povzročajo ledvično bolezen, pa:

pri osebah z že prisotno blago do zmerno okvarjeno ledvično funkcijo lahko dodatno pospešijo napredovanje bolezni,

dolgotrajna izpostavljenost višjim koncentracijam dušikovih presnovkov (kot je sečnina) lahko vodi do povečane ledvične filtracije (hiperfiltracije), kar dolgoročno predstavlja dejavnik tveganja.

2. Dehidracija

Presnova proteinov proizvaja več dušikovih odpadkov (npr. sečnina), ki se izločajo preko urina. Posledično se lahko poveča potreba po vodi, saj telo porabi več tekočine za izločanje toksinov. Posledica je lahko blaga do zmerna dehidracija, še posebej ob nezadostnem vnosu tekočin ali pri športnikih, ki se dodatno potijo.

3. Obremenitev jeter

Jetra igrajo ključno vlogo v presnovi aminokislin in detoksikaciji. Prekomeren vnos proteinov lahko:

poveča raven amonijaka, ki je toksičen, če ni učinkovito pretvorjen v sečnino,

pri dolgotrajni preobremenitvi vodi do metaboličnih nepravilnosti,

v skrajnem primeru prispeva k jetrni steatozi (nalaganju maščobe v jetrih), še posebej ob sočasnem pomanjkanju ogljikovih hidratov.

4. Povečano tveganje za osteoporozo

Nekateri starejši viri so navajali, da visok vnos beljakovin, zlasti živalskih, lahko poveča izločanje kalcija z urinom, kar dolgoročno lahko vpliva na mineralno gostoto kosti. Čeprav so novejše raziskave to povezavo deloma ovrgle, velja, da neuravnotežena prehrana z visokim deležem beljakovin in nizkim vnosom kalcija ter vitamina D lahko negativno vpliva na zdravje kosti.

5. Težave s prebavo

Prekomeren vnos beljakovin, zlasti iz živalskih virov, pogosto nadomesti vlaknine, kar lahko vodi do:

zaprtja,

sprememb v črevesni mikrobioti,

večje fermentacije v debelem črevesu, kar povzroča napihnjenost in vetrove.

Visoko beljakovinske diete pogosto vsebujejo tudi več nasičenih maščob, kar dodatno negativno vpliva na črevesno zdravje.

6. Tveganje za bolezni srca in ožilja

Diete z visoko vsebnostjo rdečega mesa in nasičenih maščob so povezane s povečanim tveganjem za:

hipertenzijo,

aterosklerozo,

koronarno bolezen srca.

Beljakovine iz rastlinskih virov (stročnice, oreščki, tofu, kvinoja) imajo nasprotno zaščitni učinek in so povezane z nižjim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

7. Presnovna neravnovesja in povečanje telesne mase

Čeprav so beljakovine nasitne in pomagajo pri ohranjanju mišične mase, lahko:

presežek proteinov, zlasti v kombinaciji s presežkom kalorij, vodi v povečanje telesne mase,

aminokisline, ki niso potrebne za sintezo, telo shranjuje v obliki maščob,

prekomerno uživanje prehranskih dodatkov (proteinske ploščice, napitki) pogosto prinaša skrite kalorije, sladkorje ali umetna sladila.

Posebne skupine, pri katerih je previdnost še posebej pomembna

Starejši ljudje: pogosto imajo zmanjšano ledvično funkcijo, zato je priporočljivo, da se izogibajo dietam z več kot 1,2 g/kg/dan brez strokovnega nadzora.

Osebe z boleznimi jeter ali ledvic: potrebujejo individualno prilagojen načrt prehrane.

Otroci in mladostniki: visoko beljakovinske diete lahko vplivajo na rast, če so neustrezno uravnotežene.

Kako zagotoviti varno uživanje beljakovin?

Raje uživajte raznolike vire beljakovin, zlasti rastlinskega izvora. Upoštevajte svoj nivo telesne aktivnosti, starost, spol in zdravstveno stanje.

Če uporabljate beljakovinske dodatke, jih vključujte premišljeno in zmerno. Posvetujte se z dietetikom ali zdravnikom, če načrtujete višje vnose beljakovin v okviru specifičnih diet (keto, LCHF ipd.).

Beljakovine so ključnega pomena za zdravje, vendar velja staro pravilo, več ni vedno bolje. Presežki beljakovin, še posebej iz enostranskih virov in brez uravnoteženega prehranskega vnosa, lahko dolgoročno škodujejo zdravju ledvic, jeter, kosti in srca.

Prehranski pristop naj temelji na zmernosti, raznolikosti in individualnem pristopu, saj le tako omogočimo dolgoročno varno in učinkovito prehranjevanje.