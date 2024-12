Kaj se nam dogaja v telesu, ko imamo mačka

Veseli december gre k višku. Tudi športni rekreativci si damo duška. In vedno znova pozabimo, kako odgnati mačka naslednje jutro.

Športni rekreativci mesec december jemljemo, tako kot večina ljudi, mesec sprostitve. Treningi, vadbe so na minimumu, decembrsko veselje se šteje tudi z uživanjem alkoholnih pijač.

Da, rekreativci radi spijemo pivo ali dva po treningu, vendar se še vedno nimamo za ljubitelje alkohola. Pivo je hrana, pravijo Bavarci.

Vendar opažamo, da je vsako leto manj takih rekreativcev, ki po vadbi zaužijejo pivo, kajti brezalkoholno pivo postaja pravi hit. Proizvajalcem bo z minimalno reklamo res uspelo.

V babičini knjižnici sem našel knjigo z naslovom 1001 domače zdravilo. Zunaj je padal sneg, bolela me je glava in knjiga se je kar sama odprla na strani, ki opisuje mačka z imenom acidoza.

Včeraj ste preveč popili in sedaj ste se zbudili z groznim mačkom, v glavi pa vam dobesedno razbija ...

Obliva vas znoj in zdi se vam, da boste zboleli. Mogoče se tudi malce tresete in vas prevzema občutek zaskrbljenosti. Kaj je narobe? Alkohol v telesu vas je oropal mineralov in tekočine.

Obenem je razširil tudi krvne žile v vaši glavi; zato vas je ta začela boleti. Za nameček je znižal še kislost v krvi, nastalo je stanje, ki se imenuje acidoza, kar je povzročilo slabost in znojenje.

Ukrepi za hitrejše olajšanje mačka

Takoj ko se boste zbudili, popijte dva velika kozarca vode in zmanjšajte dehidracijo. Privoščite si velik kozarec grenivkinega, pomarančnega ali paradižnikovega soka. Sadni sok vsebuje enostavni sladkor fruktozo, ki pospešuje presnovo alkohola.

Kitajci imajo rešitev za vse. Kudzu je tradicionalno kitajsko zdravilo proti zastrupitvi z alkoholom. Navadno se pripravi v obliki čaja. Najdemo ga v obliki tinkture. Dobili ga boste v nekaterih specializiranih prodajalnah z zdravo hrano ali pa na spletu.

Če ste kavopivec, hitro popijte skodelico ali dve. Kofein je vazokonstriktor, zato krči nabrekle krvne žile v glavi. Vendar ne pretiravajte, kofein je enako kot alkohol, diuretik; prekomerno uživanje le še dodatno izsuši in dehidrira telo.

Prigrizki, ki odganjajo mačka

Ko boste prestali slabost, si lahko pripravite poln krožnik vroče piščančje juhe. Pomagala vam bo nadomestiti sol in kalij, ki ju je telo med popivanjem izgubilo.

Bananin mlečni napitek zelo dobro nadomesti kalij in druga hranila, ki ste jih izgubili v divji noči. V mešalniku zmešajte pol skodelice mleka, banano in dve žlički medu. Banana je odličen vir kalija, ki se izgublja z urinom, med pa vsebuje veliko fruktoze.

Če se počutite dovolj dobro, si privoščite lahek obrok s svežim sadjem, prepečencem in medom. Sadje in med vsebujeta veliko fruktoze, slanino in jajca pustite za naslednji dan.

Homeopatska pomoč

Zdravilo nux vomica pridelujejo iz strihninovca. Uporabljamo ga kot protistrup pri alkoholnem mačku. Vsakih nekaj ur na jeziku raztopite tri do pet pilul z močjo 30C.

Razgibajte se

Postelja vas vleče, vendar pojdite ven na zrak, ne glede na vreme. Tako boste pospešili izločanje endorfinov, naravnih telesnih sredstev proti bolečinam. Močno popivanje namreč močno zmanjša raven endorfinov v telesu.

Moč preventive pred mačkom

Če se odpravljate na družabno srečanje, kjer se ne boste mogli izogniti alkoholu, doma pojejte kako rahlo mastno jed. Maščobne snovi pomagajo zaščititi črevesje in zmanjšujejo vezavo alkohola. Počasna vezava pomeni tudi manjšo opitost in zato manjšo možnost za mačka.

Če uživate žgane pijače, namesto viskija, ruma in vinjaka raje izberite vodko ali gin, namesto rdečega pa raje belo vino. Vodka je čista žgana pijača in ne vsebuje stranskih produktov alkoholnega vrenja - sestavin, ki po prekrokani noči prispevajo k slabosti in glavobolu. Tudi belo vino vsebuje manj stranskih produktov kot rdeče.

Pijte počasi. Telo razkraja alkohol z enakomerno hitrostjo tridesetih mililitrov na uro. Počakajte torej nekaj časa, da bo telo razkrojilo alkohol.

Zmenjajte alkoholne pijače z mineralno vodo, sadnimi sokovi oziroma pijačami, ki ne vsebujejo alkohola.

Opustite uživanje šampanjca in vseh alkoholnih pijač, ki vsebujejo mehurčke, na primer kombinacije gina in tonika ali ruma in kokakole. Mehurčki pospešijo prenos alkohola v krvni obtok.

Je treba zaradi mačka k zdravniku?

Maček odpotuje prej kot v enem dnevu. V nasprotnem primeru pokličite zdravnika. Če sodite med tiste, ki se po prekrokani noči ne spomnite ničesar ali zelo malo ali pa ste pogosto prekrokani, pokličite svojega zdravnika in se pogovorite o nekaterih možnostih zdravljenja.

Ne drži ali pa je iz trte izvito

Angleški dramatik John Heywood iz šestnajstega stoletja je trdil, da se maček najbolje pozdravi po pregovoru klin, se s klinom izbija - kar seveda pomeni ponovno uživanje alkohola. Vendar opisani nasvet na žalost ni uspešen. Premagovanje mačka s ponovnim popivanjem torej le odloži in podaljša vaše trpljenje.