Kaj se bo zgodilo z našim telesom, če postanemo siti belega kruha

Belega kruha je sit ... zaradi izobilja ... je objesten, predrzen ...

Ko je Kitajec v Sloveniji odprl prvo kitajsko restavracijo, so ga nemudoma začeli oblegati novinarji, zadolženi za kulinariko in zanimivosti. Eno izmed vprašanj je bilo tudi, kaj v Sloveniji ga je najbolj presenetilo. Odgovoril je, da je prvič v Evropi in posledično prvič v Sloveniji. Poslovni partner ga je že prvi večer peljal na bogato večerjo. Jedli so kranjske klobase, zenf in bel kruh, ki je še posebej lepo dišal. Nikoli prej ni jedel belega kruha na kajlo odrezanega, spečenega. Pojedel je dve rezini. Čez eno uro je bil na ljubljanski urgenci. Komaj je preživel. »Vi niste normalni, kaj jeste!« Je potožil, ko je prišel k zavesti ... To je resnična zgodba.

Danes je precej drugače. Kitajske restavracije so povsod, belega kruha pa ne strežejo. Torej?

Po ženski spletni strani femina smo povzeli pojasnila, ki ne govorijo v prid belemu kruhu.

Na tisoče blogerjev redno deli zgodbe o tem, kako so se njihova življenja spremenila, odkar so prenehali jesti hrano, ki vsebuje moko. Rezultati so naravnost osupljivi: njihova polt se je izboljšala, njihova teža se je zmanjšala, postali so polni energije. Vendar, ali je vse res? Femina se je odločila to raziskati, mi pa sklepajmo sami.

Nobenega dvoma ni, da so polnozrnati kruh, pa tudi pecivo iz rži, ovsa in otrobov - zelo koristni za telo. Zato ni čudno, da lahko človek dolgo časa preživi le na črnem kruhu in vodi.

Z belim pa je povsem druga zgodba. Moko so začeli industrijsko proizvajati v 20. stoletju in njena kakovost je močno padla. Zato vam priporočamo, da iz prehrane izpustite kruh iz bele moke. Pojasnili bomo tudi zakaj.

Razlog št. 1: Neuporaben izdelek

Pšenično zrno je na začetku zelo bogato z vitamini, vendar v procesu predelave zrna in spreminjanja v moko vse te koristne lastnosti preprosto izginejo. Popolnoma predelana bela moka ohrani le okoli 30 odstotkov koristnih snovi, ki po dveh tednih prenehajo delovati. In kakšen je rok trajanja moke? 12 mesecev. Vsem najljubši beli kruh, ki je narejen iz nje, je pravzaprav sestavljen iz neuporabnega belega prahu, čeprav se imenuje moka najvišje kakovosti.

Razlog št. 2: Pomanjkanje okusa

Priznajte, bel kruh nima okusa. In ravno zato ga mnogi obožujejo. Ne škodi občutiti okusa drugih živil, ki jih uživate skupaj z njim – mesa, juhe, sira. Beli kruh pa jih ne izboljša, tako kot polnozrnati izdelki. Ko je svež pa zelo lepo diši in zato se mu ne moremo upreti.

Razlog št. 3: strupenost

Pridelovanje pšenice je v sodobnem svetu doseglo ogromne razsežnosti. Da bi bili pridelki čim večji in hitrejši, jo zamažemo s pesticidi. Da bi se znebili glodavcev in gliv - proizvajalci ga obdelajo z različnimi kemičnimi pripravki, a glavno je, kaj ga šele čaka. Za belo moko proizvajalci uporabljajo enaka belila, kot jih uporabljamo za pranje: benzoil peroksid, natrijev in kalcijev pirosulfat ter klorov dioksid. Vedno morate določiti, iz kakšne moke je kruh: rafinirana ali organska. Rafinirana moka gre skozi celotno zgoraj opisano pot.

Razlog številka 4: kožni izpuščaj

Smo to, kar jemo. Če v svojo prehrano vključite različne vrste izdelkov iz moke, bo to zagotovo vplivalo na vašo kožo. Kožni izpuščaj je največkrat posledica reakcije na gluten (pšenični sestavljeni protein), ki ga najdemo v kruhu. Gluten se praktično ne izloča iz telesa in se nalaga na stene črevesja, poškoduje resice, tako da sčasoma motijo ​​​​absorpcijo koristnih snovi. In zato, preden se ponovno odpravite h kozmetičarki, razmislite o svoji prehrani.

Razlog številka 5: Prebavne težave

Za to lahko spet »okrivimo« gluten: ruši celovitost celic v črevesju in s tem povzroča vrsto težav s prebavili. Polnozrnati kruh vsebuje za človeško telo zelo pomemben element – ​​celulozo. In v izdelkih iz moke visoke kakovosti ga praktično ni. Le 5-6 kosov integralnega kruha na dan vam bo zagotovilo dnevno potrebo po celulozi. Če želite to potrebo zadovoljiti s sadjem in zelenjavo, boste morali pojesti 14 jabolk ali 21 korenčkov ali 25 paradižnikov ali 2,3 kg kumar.

Razlog številka 6: Prezgodnje staranje

Zdaj vam je povsem jasno, da celotna sestava belega kruha dobesedno kriči, da gre za popolnoma prazno hrano, izdelek popolnoma brez hranilnih snovi. Ko živi s hrano, ki ne vsebuje potrebnih vitaminov, naše telo ne more ohranjati svežine in mladosti. Zaradi tega so ljubitelji testa ponavadi videti starejši, kot so.

Razlog številka 7: Zasvojenost

Z belim kruhom se zlahka zasvojiš, kot z mamili. Bela moka presenetljivo hitro sprosti sladkor v krvni obtok, posledica pa je sproščanje hormona inzulina. Pojedli ste samo en kos peciva, vendar se je raven vašega sladkorja močno povečala in nato prav tako hitro padla – in zdaj se počutite leni in spet hrepenite po hitrih ogljikovih hidratih, da bi se počutili siti. Takšni nenadni skoki ravni sladkorja v krvi lahko vodijo celo do sladkorne bolezni.

Razlog številka 8: Prekomerna teža in debelost

Za mnoge je ta razlog ključen, da se odrečejo belemu kruhu. Več kot 70 odstotkov ljudi, ki iz prehrane izločijo kruh, izgubijo težo v prvih dveh tednih. Sto gramov bele moke vsebuje le 0,6 g celuloze, preostanek pa se v obliki maščobnih oblog opazno naloži na stegna, boke in trebuh. Kruh ima še višji glikemični indeks kot tablica čokolade, škrob, ki ga najdemo v pekovskih izdelkih, pa se v prebavilih hitro razgradi in kot glukoza pride v krvni obtok. Vse to pomeni, da boste kmalu spet lačni. Bodite previdni in vedno natančno preučite sestavo izdelka, ki ga kupite. Ste se pripravljeni odpovedati belemu kruhu?