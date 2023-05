Kaj prinaša več sreče, denar ali telovadba

Razlogov za srečo je veliko, vendar je ne smete iskati v nekom ali nečem zunanjem, ampak v sebi.

Namreč, ko enkrat spremenimo pogled na realnost, ki nas obdaja in začnemo delati tisto, kar je odvisno od nas, se realnost spremeni.

Raziskav na temo sreče je veliko, a na presenečenje mnogih jo ljudje pogosto iščejo na napačnih mestih. Danes se bomo ukvarjali z razmerjem med telesno aktivnostjo in denarjem. Za kaj točno gre?

Vadba nas lahko osreči tako kot 25.000 dolarjev dohodka

Študija, ki so jo opravili na univerzah Yale in Oxford na vzorcu 1,2 milijona Američanov, je na eni strani preverjala njihovo telesno aktivnost, na drugi pa osnovne podatke (spol, dohodek, finančno stanje, anamneza). Ta pristop je anketarjem omogočil odkriti, kako vsakodnevna vadba vpliva na srečo.

Anketiranci, ki so redno telovadili, so imeli občutno boljše duševno zdravje kot drugi udeleženci raziskave v podobnem okolju, in sicer za kar 43 odstotkov.

Zanimivo je predvsem to, da so se razglasili za srečne, čemur pritrjujejo tudi rezultati. Njihovo zadovoljstvo z življenjem je namreč enako kot pri ljudeh, ki zaslužijo 25 tisočakov več od njih.