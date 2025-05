Kaj pravi znanost: Je kolagen res najmočnejši prehranski dodatek?

Kolagen uporablja vse več ljudi. K njegovi priljubljenosti pa dodatno prispevajo znane osebnosti in vplivneži, ki vsakodnevno promovirajo idejo o njegovem čudežnem učinku na nohte, kožo in lase.

Res je, da ima kolagen v našem telesu pomembno vlogo, zato se nam zdi logično, da bi njegovo uživanje lahko pripeljalo do vidnih sprememb ter mladostnega sijaja kože in nohtov.

A kaj pravi znanost? Bo res imel velik in blagodejen vpliv na zdravje?

Kolagen je ključen za zgradbo številnih tkiv v človeškem telesu, tudi s kožo, lasmi, nohti, tetivami, hrustancem in kostmi. Skupaj z drugimi snovmi, kot sta hialuronska kislina in elastin, igra pomembno vlogo pri ohranjanju elastičnosti, volumna in hidracije kože, poroča Harvard Health.

Telo naravno proizvaja kolagen iz aminokislin, ki jih dobi iz beljakovin v hrani, kot so meso, ribe in juhe.

Staranje, poškodbe zaradi sonca, kajenje in uživanje alkohola lahko zmanjšajo tvorbo kolagena, kar vpliva na zdravje in videz kože, las in nohtov. Zato so kolagenski dodatki postali priljubljeni kot potencialna podpora za ohranjanje ali izboljšanje teh tkiv.

Čeprav obstaja zanimanje za uporabo kolagena z namenom izboljšanja zdravja las in nohtov, pa so znanstveni dokazi omejeni. Študije so pokazale, da lahko dodajanje kolagena v nekaterih primerih izboljša lomljivost in rast nohtov, ter koristi koži. Vendar pa še vedno primanjkuje dobro zasnovanih študij, ki bi potrdile koristi kolagena za lase.

Pomembno je poudariti, da so številne trditve o koristih kolagena za lase in nohte pogosto rezultat marketinških strategij, ne pa jasnih znanstvenih dokazov.

Zato je pri interpretaciji oglasov in priporočil izdelkov s kolagenom potrebna previdnost, priporočljivo pa je tudi posvetovanje z zdravnikom, preden začnemo z uživanjem prehranskih dopolnil.

Kolagenski dodatki ali napitki?

Trenutno ni dovolj dokazov, da bi jemanje kolagenskih tablet ali uživanje kolagenskih napitkov bistveno vplivalo na kožo, lase ali nohte.

Naša telesa ne morejo absorbirati kolagena v njegovi celotni obliki. Da bi vstopil v krvni obtok, se mora razgraditi v peptide, ki se lahko absorbirajo skozi črevesje.

Ti peptidi se nato lahko nadalje razgradijo v gradnike, ki tvorijo beljakovine, kot je keratin, ključne za tvorbo kože, las in nohtov. Obstaja tudi možnost, da peptidi tvorijo kolagen, ki se nalaga v drugih delih telesa, na primer v hrustancu, kosteh, mišicah ali tetivah.

Do danes nobena študija na ljudeh ni jasno dokazala, da kolagen, ki ga zaužijemo, konča prav v naši koži, laseh ali nohtih.

Če želite izboljšati teksturo in elastičnost kože ter zmanjšati gube, je ključno, da se zaščitite pred soncem in uporabljate lokalne retinoide. Raziskave so potrdile, da so ti ukrepi učinkoviti.

Če razmišljate o uživanju kolagenskih dodatkov, je priporočljivo, da pregledate seznam sestavin in beljakovinski profil izdelka ter se izogibate tistim z veliko dodatki.

Izdelki, bogati s prolilhidroksiprolinom in hidroksiprolilglicinom, so pokazali učinkovitost pri zmanjševanju gub in izboljšanju hidracije kože, so še zapisali na Harvard Health.

Preden začnete uporabljati katerikoli nov prehranski dodatek, se je pomembno posvetovati z izbranim zdravnikom.