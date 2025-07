Kaj povzroča špikanje v boku?

Če vas je med tekom, kolesarjenjem ali treningom že kdaj zaustavila nenadna, ostra bolečina v boku, niste sami.

Tako imenovano špikanje v boku, strokovno znano kot prehodna bolečina v trebuhu, povezana z vadbo (Exercise-Related Transient Abdominal Pain – ETAP) – doživljajo športniki vseh disciplin, od tekačev do kolesarjev. Kaj točno povzroča to neprijetnost in kako jo lahko preprečimo?

V tem vodniku predstavljamo najnovejše ugotovitve raziskav o ETAP: od prehranskih sprožilcev in dejavnikov tveganja do najučinkovitejših preventivnih ukrepov in tehnik za lajšanje bolečin med vadbo.

Kaj je ETAP (Exercise-Related Transient Abdominal Pain)?

ETAP ni mišični krč, kot pogosto zmotno mislimo, ampak nenadna, ostra, zbadajoča ali krčevita bolečina v trebušnem predelu, ki jo najpogosteje občutimo med telesno dejavnostjo. Lahko se pojavi kot napetost, bolečina ali pritisk, običajno v predelu spodnjih reber ali ob strani.

Najpogostejši vzroki in dejavniki tveganja

ETAP prizadene tako moške kot ženske, pogostejši pa je pri mlajših in manj izkušenih športnikih ter pri ljudeh z bolj vitko telesno zgradbo.

Med ključnimi sprožilci izstopajo:

Uživanje hrane ali tekočine pred vadbo

Ponavljajoče se gibanje trupa (npr. tek ali jahanje)

Slaba telesna drža

Poln želodec med vadbo

Najverjetnejše razlage vključujejo:

Zmanjšan pretok krvi v prepono, med intenzivno vadbo lahko dotok krvi v prebavila upade tudi za 80 %. A ker se ETAP pojavi tudi pri manj intenzivni vadbi (npr. pri jahanju), ta teorija ni zadostna.

Draženje potrebušnice, tanek sloj tkiva, ki obdaja trebušne organe, je občutljiv na trenje in pritisk. To se lahko poslabša ob uživanju koncentriranih (hipertoničnih) napitkov, ki upočasnijo praznjenje želodca.

Mehanski pritisk na vezi, poln želodec obremenjuje vezi, ki povezujejo organe s trebušno steno, kar povzroča napetost in bolečino. Ta razlaga je še posebej verjetna pri športih, kjer se telo močno ziblje (tek, jahanje).

Prehrana in ETAP – kako vpliva, kaj izbrati

Raziskave kažejo, da številni športniki občutijo ETAP po obroku ali pitju tekočine:

52 % športnikov verjame, da ga sproži hrana,

38 % pa tekočina (1).

Tudi hipertonične pijače, kot so sladki energijski napitki, sokovi in gazirane pijače, lahko povečajo tveganje za špikanje v boku, saj upočasnijo praznjenje želodca, povečajo trenje in dražijo potrebušnico.

ETAP pri kolesarjih – manj očitno, a še vedno prisotno

Čeprav kolesarji nimajo enakih vertikalnih gibov trupa kot tekači, se ETAP še vedno pojavlja, zlasti pri:

slabi telesni drži,

neustrezni nastavitvi kolesa,

napačnem časovnem načrtovanju obrokov,

intenzivnih treningih s praznim ali prepolnim želodcem.

Kako preprečiti špikanje v boku (ETAP)?

Pravilno časovno načrtovanje obrokov:

Izogibajte se večjim obrokom ali sladkim napitkom vsaj 2 uri pred vadbo.

Izogibanje hipertoničnim tekočinam:

Raje posezite po hipotoničnih ali izotoničnih napitkih, ki se hitreje absorbirajo in ne obremenjujejo prebave.

Izboljšanje drže in telesne pripravljenosti:

Dobra kolesarska nastavitev (bike fitting) in krepitev trupa lahko zmanjšata pritisk na trebušne vezi.

Podpora trebušnim organom:

Močan trebušni del telesa zmanjša nihanje notranjih organov. Pomaga tudi nošenje kompresijskih pasov, čeprav so lahko med kolesarjenjem neprijetni.

Kako ukrepati, ko se ETAP že pojavi?

Napnite trebušne mišice:

Zavzemite položaj naprej, napnite trebuh in pritisnite na boleče mesto – s tem zmanjšate napetost vezi in ublažite bolečino.

Spremenite način dihanja:

Globoko vdihnite, počasi izdihnite skozi priprte ustnice in zadržite več zraka v pljučih – to aktivira trebušne mišice in razbremeni prepono.

Dodatne tehnike:

Globoko dihanje

Raztezanje trupa

Predklon

Rahlo pritiskanje na boleče mesto

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

ETAP je sicer pogosta, a ne vedno nedolžna težava. Če bolečina vztraja, se slabša ali je drugačna kot običajno, se posvetujte z zdravnikom. Možni so tudi resnejši vzroki, kot so težave z vranico, ledvicami ali prebavili.

ETAP – kako brez bolečin med vadbo

Če pogosto občutite špikanje v boku, je najboljša rešitev preprečevanje s premišljeno prehrano, primerno telesno držo, dobro pripravljenostjo in pravilnim dihanjem. Med kolesarjenjem je zdravljenje oteženo, zato je preventiva ključna. A poznavanje osnovnih tehnik lajšanja bolečin vam lahko pomaga, da udobneje in varneje nadaljujete svojo vožnjo.