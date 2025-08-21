Kaj piti pred spanjem, da hitreje shujšate? Znanost ima jasen odgovor

Hujšanje ni odvisno le od tega, kaj jemo čez dan, temveč tudi od tega, kaj spijemo pred spanjem.

Nekatere pijače lahko pripomorejo k izgubi kilogramov, saj pospešujejo presnovo, izboljšujejo prebavo ali podaljšujejo občutek sitosti.

Druge pa vsebujejo prazne kalorije in lahko hitro pokvarijo trud pri nadzoru telesne teže.

Pijača pred spanjem – da ali ne?

Na prvi pogled se zdi nedolžno, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko večerni izbor pijače vpliva na telesno težo. Tekočine se namreč prebavijo hitreje kot hrana, a pogosto vsebujejo precej kalorij, ki ne nasitijo.

Po drugi strani pa lahko določene izbire poskrbijo za kakovostnejši spanec in hkrati podprejo presnovo. Kot pravi nutricionist in dietetik dr. Chris Mohr, je na primer nesladkan navadni kefir ena najboljših možnosti.

Kefir – zaveznik pri izgubi kilogramov

Kefir je fermentirana mlečna pijača, bogata s proteini (kazein in sirotka), ki pomagajo ohranjati mišično maso in podaljšujejo občutek sitosti. Raziskava, objavljena v Journal of Nutrition, je pokazala, da uživanje kazeina pred spanjem izboljšuje regeneracijo mišic pri športnikih.

Poleg beljakovin kefir vsebuje tudi probiotike, ki uravnavajo črevesno floro in lahko pozitivno vplivajo na telesno težo. Vsebuje tudi kalij, ki pomaga uravnavati ravnovesje natrija, zmanjšuje zadrževanje vode in napihnjenost.

Druge zdrave možnosti pred spanjem

Če vam kefir ni okusen, obstajajo še druge odlične alternative:

Beljakovinski smuti iz skute in sadja brez dodanega sladkorja,

toplo mleko, ki vsebuje triptofan in minerale, pomembne za sprostitev ter kakovosten spanec – ta pa je ključen za uravnavanje apetita in teže (povezava med spanjem in debelostjo je potrjena tudi v raziskavah Nacionalnega inštituta za zdravje),

zeliščni čaji brez sladkorja, kot sta poprova meta ali kamilica, ki pomirjata, pospešujeta prebavo in podpirata nočno presnovo.

Čeprav kozarec sladke pijače pred spanjem ni najboljša izbira, lahko prave večerne navade pomagajo pri izgubi kilogramov in boljšem počutju. Strokovnjaki svetujejo, da posežemo po napitkih, ki nas sprostijo, nasitijo in hkrati podpirajo zdravo presnovo.

Zakaj alkohol pred spanjem škodi hujšanju?

Čeprav se komu zdi kozarec vina ali piva zvečer sproščujoč, strokovnjaki opozarjajo, da je alkohol ena najslabših izbir pred spanjem, še posebej, če želimo izgubiti odvečne kilograme.

Prazne kalorije: alkohol vsebuje veliko kalorij, ki nimajo hranilne vrednosti. En sam kozarec vina lahko pomeni več kot 150 dodatnih kalorij.

Upočasnjena presnova: ko pijemo alkohol, ga telo prednostno razgrajuje, kar pomeni, da se maščobe in sladkorji, ki jih zaužijemo, hitreje shranijo v maščobne zaloge.

Slabši spanec: alkohol res lahko povzroči zaspanost, vendar moti kakovost spanca, zmanjšuje fazo globokega spanja in REM-fazo. To vpliva na regeneracijo telesa in dviguje raven hormona lakote (grelin), kar poveča apetit naslednji dan.

Dehidracija in napihnjenost: alkohol odvaja tekočino iz telesa, hkrati pa spodbuja zadrževanje vode, kar lahko vodi do napihnjenosti in občutka teže.