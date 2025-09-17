Kaj o vaši osebnosti razkriva vaša najljubša vadba?

Mnogi med nami se v fitnesu, doma ali na prostem veselimo določenih vaj, drugih pa se kar malo bojimo.

Nova raziskava znanstvenikov z University College London pa razkriva, da izbira vadbe ni naključna – veliko pove o naši osebnosti.

Ekstroverti obožujejo HIIT

Raziskava je pokazala, da ljudje z različnimi osebnostnimi lastnostmi uživajo v različnih oblikah gibanja. Tako naj bi ekstroverti, ki radi pritegnejo pozornost, najraje izbrali visoko intenzivni intervalni trening (HIIT).

Gre za vadbo, ki združuje kratke, a zelo intenzivne vaje z obdobji počitka.

Nevrotiki raje vadijo sami

Na drugi strani so tisti, ki se nagibajo k negativnim ali obsesivnim mislim, znani kot nevrotiki, raje izbirali kratke, individualne vadbe. Med treningom so se bolje počutili, če jih nihče ni spremljal ali jim meril srčnega utripa. Zanimivo je, da so prav nevrotiki po vadbi doživeli tudi največje zmanjšanje stresa.

Vestni posamezniki prisegajo na red in zdravje

Raziskovalci so ugotovili tudi, da vestni ljudje (tisti, ki so natančni in organizirani) najraje posežejo po aerobnih vajah, kot je hitra hoja, ter po vajah za krepitev trupa. Njihova motivacija ni nujno užitek, ampak predvsem dolgoročne koristi za zdravje.

Kaj pa odprti in radovedni?

Osebe z visoko stopnjo odprtosti, ustvarjalne in radovedne, pa so naporne vadbe dojemale kot manj prijetne.

Zakaj je to pomembno?

»Osebnost lahko vpliva na to, kako se lotevamo vadbe in katere oblike športa imamo najraje,« je pojasnila vodilna avtorica raziskave dr. Flaminia Ronca. »Če vadbo prilagodimo svoji osebnosti, obstaja večja možnost, da bomo pri njej vztrajali in ostali aktivni.«

V raziskavi je sodelovalo 132 prostovoljcev, ki so osem tednov izvajali vadbo doma ali pa nadaljevali svoje običajno življenje. Poleg fizične pripravljenosti in ravni stresa so raziskovalci merili tudi osebnostne lastnosti udeležencev, pri čemer so se oprli na velikih pet osebnostnih dimenzij: odprtost, vestnost, ekstrovertiranost, sprejemljivost in nevrotičnost.

Kaj je model »velikih pet«?

Gre za danes najbolj uveljavljeno osebnostno teorijo, ki osebnost opisuje s petimi ključnimi lastnostmi:

Odprtost: radovednost, ustvarjalnost, želja po novih izkušnjah.

radovednost, ustvarjalnost, želja po novih izkušnjah. Vestnost : natančnost, zanesljivost in organiziranost.

: natančnost, zanesljivost in organiziranost. Ekstrovertiranost: družabnost, energičnost, želja po družbi.

družabnost, energičnost, želja po družbi. Sprejemljivost: sodelovanje, zaupanje, sočutje.

sodelovanje, zaupanje, sočutje. Nevrotičnost: nagnjenost k stresu, tesnobi in razpoloženjskim nihanjem.

HIIT – ena najbolj priljubljenih vadb na svetu

HIIT je že od leta 2014 med desetimi najbolj priljubljenimi fitnes trendi, kaže raziskava American College of Sports Medicine. Lahko ga izvajamo aerobno (npr. hitra hoja) ali anaerobno (npr. dvigovanje uteži).

Raziskava, objavljena v reviji Frontiers in Psychology, potrjuje, da vadba ni le fizična aktivnost, temveč tudi psihološka izkušnja. Če svojo vadbo izberemo v skladu z osebnostjo, jo bomo lažje sprejeli kot del vsakdana in dosegli boljše rezultate – tako fizične kot psihične.