Kaj kot športni rekreativec moram vedeti o svojem srcu

V novih časih, ko je življenje povsem drugačno, se nas mnogo odloča, da bomo začeli s telesno vadbo. Za zdravje, predvsem si želimo večje odpornosti.

To je dobro - vendar pa je treba biti pred začetkom zdrav. Mišica, ki poganja naše telo, je srce - in o njem je treba vedeti nekaj osnovnih podatkov, preden se lotimo domače telovadbe.

Na ameriški spletni MedicineNet je strokovnjakinja, zdravnica Brunilda Nazario, dr. med., zelo poljudno pojasnila nekaj osnovnih dejstev o delovanju srca.

Kakšen je naš srčni utrip?

Naš srčni utrip ali utrip je število utripov srca v minuti. Vsakdo ima drugačnega in s staranjem se utrip spreminja. Razumevanje srčnega utripa in tega, kaj je za nas zdravo, je pomemben del skrbi zase.

Srčni utrip v mirovanju

To je število utripov srca v minuti kadar nismo aktivni in srcu ni treba dodatno delati, da črpa kri po telesu. Nekatera zdravila, kot so beta zaviralci lahko upočasnijo naš srčni utrip in zmanjšajo srčni utrip v mirovanju.

Zdrav srčni utrip v mirovanju

Večina zdravih odraslih mora imeti srčni utrip v mirovanju med 60 in 100 utripov na minuto. Na splošno: bolj ko smo fizično pripravljeni, nižji bo naš srčni utrip. Športniki imajo lahko normalen srčni utrip v mirovanju 40. Če smo zdravi to pomeni, da srcu srcu ni treba preveč delati, da bi lahko kri krožila po našem telesu.

Kako preveriti srčni utrip

Srčni utrip lahko občutimo tako, da prva dva prsta položimo na notranjo stran zapestja, na notranji del komolca, ob strani na vratu ali na vrh stopala - seveda vedno na žilo. Ko ga zaznamo, potem v 15 sekundah preštejemo, koliko utripov začutimo, in to število pomnožimo s 4.

Kako znižati srčni utrip

To je lahko tako enostavno, preprosto sprostitev - sedemo, popijmo kozarec vode ali pa le globoko vdihnimo. Pomaga lahko tudi bolj zdrav življenjski slog, vključno z vsaj 30-minutno vadbo na dan, bolj zdravo prehranjevanje, nadzorovanjem telesne teže in zmanjševanjem alkohola, kofeina in kajenja. Če to ni dovolj, poskusimo najti načine za boljše obvladovanje stresa, kot so tai chi, meditacija ali vaje za koncentracijo, pozornost in čuječnost.

Aritmija: težava s srčnim utripom

Ko ritem srčnega utripa zastane, se to imenuje aritmija. Obstajajo štiri glavne vrste:

-tahikardija: ko naše srce utripa prehitro, običajno več kot 100 utripov na minuto

-bradikardija: ko srce utripa prepočasi, pod 60 utripov na minuto (razen če ste športnik)

-supraventrikularna aritmija: aritmija, ki se začne v zgornjih komorah srca

-ventrikularna aritmija: aritmija, ki se začne v spodnjih komorah srca

Vzroki za aritmijo

Do aritmije lahko privede več stvari. Sem spadajo zamašene ali otrdele arterije, visok krvni tlak ali težave z zaklopkami srca. Lahko je tudi posledica poškodbe zaradi zaradi srčnega napada. To se lahko zgodi, ko okrevamo po operaciji srca in če so naši elektroliti v neravnovesju.Denimo, če ima naše telo preveč ali premalo kalija.

Povišan srčni utrip (tahikardija)

Srčni utrip v mirovanju, večji od 100 utripov na minuto, se najpogosteje zgodi pri otrocih. Pogostejši je tudi pri ženskah. Primarni vzroki za hiter srčni utrip so stres, kajenje ali pitje preveč alkohola, kave ali drugih kofeinskih pijač.

Nizek srčni utrip (bradikardija)

Srčni utrip, nižji od 60 utripov na minuto, lahko povzročijo okužba, težave s ščitnico (hipotiroidizem), kemično neravnovesje v krvi, težave z dihanjem med spanjem (obstruktivna apneja v spanju) ali vnetne bolezni, kot je lupus. Povzroči jo lahko tudi težava, povezana s tem, kako se je naše srce razvijalo pred rojstvom.

Srčni utrip in vadba

Ko vadimo seveda želimo, da se srčni utrip zviša, vendar ne preveč. Če želimo najti pravo številko, začnimo tako, da ugotovimo najvišjo stopnjo svojega srčnega utripa: od števila 220 odštejte svojo starost. Če šele začnemo z rekreativnim športom mora biti naš cilj doseči približno 50 odstotkov našega največjega srčnega utripa. Če že redno telovadimo je morda ta vrednost približno 85 odstotkov maksimalnega srčnega utripa. Nekatere naprave in stroji, na primer tekalne steze in spining kolesa, tudi veslači, so že tako narejeni, da lahko spremljajo naš srčni utrip - seveda pa potrebujemo merilnik srčnega utripa oz. naprsni merilec.

Drugi dejavniki, ki vplivajo na srčni utrip

Zunanje razmere, kot sta toplo vreme ali vlaga, lahko vplivajo, da naše srce črpa malo več krvi. Ekstremni čustveni vzponi in padci ali občutek tesnobe tudi lahko zvišajo naš srčni utrip. Tudi vstajanje iz sedečega položaja ga lahko dvigne za nekaj sekund.

Kdaj zaradi srčnega utripa k zdravniku

Svojega zdravnika pokličemo, če jemljemo zdravila, ki povzročajo omedlevico ali omotico. Pa tudi, če opazimo, da imamo pogosto visok ali nizek utrip. Glede na to, kaj se dogaja z nami, nam bo zdravnik morda spremenil zdravila, morda celo priporočil srčni spodbujevalnik, da bo naše srce spet zaigralo v pravem ritmu, ali predlagal druge stvari za preprečevanje ali obvladovanje našega srčnega stanja.